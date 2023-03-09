英特尔酷睿i7-13790F评测：性能超越上代旗舰，游戏生产力兼备

【天极网DIY硬件频道】去年的时候，英特尔针对大陆市场推出了酷睿i5-12490F，相较于酷睿i5-12400F提升了频率和三级缓存，受到了不少消费者的青睐。在今年，英特尔继续发力，带来了两款专供产品酷睿i5-13490F和酷睿i7-13790F，此前我们已经聊过了前者，性能基本和前代酷睿i5-12600K战平，感兴趣的可以看下这篇文章《酷睿i5-13490F评测体验：延续小黑盒，性能较前代提升超30%》，而今天我们则来聊聊这款定位更高的酷睿i7-13790F。

三级缓存小幅增加

与酷睿i5-13490F一样，酷睿i7-13790F同样是采用了独特的小黑盒包装，与一般产品明显的区分开。

酷睿i7-13790F采用了Intel 7工艺，高性能混合架构设计，拥有8颗性能核心和8颗能效核心，共16核24线程，性能核基础主频为2.1GHz，最大睿频能够到5.2GHz，拥有33MB的三级缓存，基础功耗为65W，最大睿频功耗为219W。

与酷睿i7-13700F相比有着更大的三级缓存，而对比前代酷睿i7-12700F的话则有了更多的能效核心，更高睿频频率、更大的三级缓存以及更高的功耗上限，具体的大家可以看下面的表格。

性能超越前代旗舰

接下我们先来看看理论性能，测试平台如下：ROG STRIX Z790-E GAMING主板，16GB*2的英睿达DDR5-5600内存，2TB英睿P5 Plus硬盘，华硕TUF RTX 3070Ti O8G GAMING 显卡，微星寒冰240RV2 240一体式水冷散热器，以及Andyson R Platinum 1200W电源。

首先是CPU-Z，它是一款家喻户晓的CPU检测软件，同时可以对处理器进行快速评分，其单核为841.8，多核达到了12256.7。

接着是CineBench，使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎，具有针对性地测试CPU和显卡的性能。在CineBench R20测试中，酷睿i5-13490F单核为784pts，多核为11084pts。

CineBench R23测试，单核2051pts，多核29190pts。

Geekbench是一款权威的处理器测试软件，通过单线程、多线程、多种算法全方位的对处理器的运行性能进行分析评分，酷睿i7-13790F单核得分为2012，多核为19871。

V-Ray Benchmark是一个用于测试系统资源应用程序，用来测量系统在使用CPU和启用CUDA的GPU渲染V-Ray场景时的情况，酷睿i7-13790F的最终得分为20316。

最后是X264 FHD Benchmark和X265 FHD Benchmark，前者是一款视频转换类测试工具，通过转换自带的一部影视作品来测试CPU的编解码能力并得出相应的分数;后者则近年兴起的一种高效率视频编码，能在保持与X264编码同等画质的情况下，将高清视频的容量降低40%左右。酷睿i7-13790F在X264 FHD Benchmark测试中的成绩为110.25fps，X265 HD Benchmark的成绩为67.01fps。

成绩汇总见下表：

虽然是一款65W基础功耗的处理器，但性能表现着实很给力，全面超越了同为16核24线程的前代旗舰酷睿i9-12900K(默频)，单核领先大约2-3%，多核领先则有5-8%，同样也明显领先于酷睿i5-13600K(默频)。

游戏和生产力兼备

看完了理论性能测试，接下来我们就进入游戏和生产能力测试环节，由于没有酷睿i7-13700F，所以这里我们就对比一下使用相同测试平台进行测试的酷睿i5-13600K。先来看有这块，为了避免显卡瓶颈，所以测试均会选择1080P分辨率+最高画质，结果如下：

从测试成绩来看，两款处理器的表现差距不大，大型单机游戏基本是在同一水准上，而两款网游中，拥有更大缓存的酷睿i7-13790F有小幅的领先。

接着是生产力测试，先来大家最为熟悉的PCMark 10现代办公基准测试和应用程序测试，前者覆盖了常用基本功能、生产力、数位内容创作以及游戏等场景，针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑、视频编辑和图形性能等项目;后者则主要测试我们日常办公最常使用的Office软件的性能。其中现代办公基准测试总分为9065，应用程序测试为14486，都是非常出色的成绩，日常流畅的浏览网页、视频会议以及编辑文档、表格啥的完全无压力。

然后是几款负载比较高的专业软件，现在很多消费者除了办公外，也经常会使用电脑处理一些图片或是剪辑视频，测试的程序包括PhotoShop、Premiere Pro、After Effects，运行PugetBench测试插件，它能够模拟用户日常的图片编辑处理和视频剪辑的操作，结果如下：

PhotoShop得分为1532，Premiere Pro为934、After Effects为1508，与采用相同测试平台的酷睿i5-13600K(默频)相比，酷睿i7-13790F小赢了一些，也都是非常不错的成绩，可以流畅运行这些创作软件。

最后看看CrossMark的综合成绩，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，主要也是针对CPU性能的测试。

其总分达到了2366，同样小赢了一点相同测试平台下的酷睿i5-13600K(默频)。

评测总结

作为一款面向大陆市场的专供产品，酷睿i7-13790F对比酷睿i7-13700F增大了三级缓存，它们都较前代增加了更多的能效核心，来到了16核24线程，性能上甚至超越了前代旗舰酷睿i9-12900K，这点还是蛮让人惊喜的，而且在游戏以及生产力方面均有着很不错的表现。这款处理器并不支持超频，所以大家其实选择B系列主板即可，整体的装机成本会低一些。