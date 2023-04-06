iGame RTX 4090ÏµÁÐÏÔ¿¨¡°»Ê¦¡±µÄ´´×÷¹¤¾ß£¬ÈÃAI»æÍ¼·çÃÒÍøÂç
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬RTX 4090ÏµÁÐÏÔ¿¨ÖúÁ¦ÏÂ£¬AI»æÍ¼»ðÈÈ½øÐÐÖÐ£¬ÈÃStable diffusionÕâ¿îÍ¼ÏñÉú³ÉÄ£ÐÍ±»¹ã´óÍæ¼ÒÊìÖª£¬Æ¾½è±ã½Ý¡¢¸ßÖÊÁ¿¡¢¿ìËÙÉú³ÉµÈ¼¸¸öÌØµãÈÃAI»æÍ¼·çÃÒÍøÂç£¬Ò²ÈÃ¸ü¶àÍæ¼ÒÃ÷°×ÈôÊÇÏëÉú³É¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ß·Ö±æÂÊµÄ×÷Æ·ÐèÒªÇ¿´óµÄGPU½øÐÐÖ§³Ö£¬¹ú´´ÐÂÉú´ú¸ß¶ËÓ²¼þÆ·ÅÆiGameµÄGeForce RTX 4090ÏµÁÐÔòÄÜ³ÉÎªÓÃ»§µÄÓÅÐãAI»æÍ¼´´×÷×°±¸!
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê£ºhttps://qchshop.jd.com/
Stable diffusionÓµÓÐ¶àÖÖÍæ·¨£¬ÆäÖÐ×î±»ÓÃ»§ÊìÖªµÄ±ãÊÇ¡°ÎÄÉúÍ¼¡±ÒÔ¼°¡°Í¼ÉúÍ¼¡±¹¦ÄÜ£¬ÓÉÓÚAI¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¡°Ëæ»úÐÔ¡±£¬Ã¿µ±Éú³ÉÍ¼Æ¬¶¼»áÓÐÀàËÆ¿ªÃ¤ºÐµÄ¾ªÏ²¡£ÈçºÎ±£³Ö¸ßÖÊÁ¿µÄÍ¼Æ¬Êä³ö£¬¶ÔÊ¹ÓÃÕßµÄÎÄ×ÖÃèÊö¼°Ñ¡Ïîµ÷½ÚÓÐ×ÅÒ»¶¨µÄÒªÇó£¬Ò²Òò´ËÐèÒª´óÁ¿µÄÑ§Ï°¼°Éú³É²ÅÄÜ»ýÀÛ¾Ñé¡£ÈôÄãÊ¹ÓÃµÄÊÇÒ»ÕÅ¸ßÐÔÄÜµÄÏÔ¿¨£¬ÄÜ¹»´ó´ó¼õÉÙAI»æÍ¼ËùÐèÒª»¨·ÑµÄÊ±¼ä£¬ÌáÉýÐ§ÂÊ£¬ÄÇÃ´¾¿¾¹ÎªÊ²Ã´Ò»¿îÇ¿´óµÄÏÔ¿¨ÄÜ¹»ÖúÁ¦AI»æÍ¼ÄØ£¿
Stable diffusionÕë¶ÔCUDAºËÐÄ½øÐÐÓÅ»¯£¬Òò´ËÊ¹ÓÃNVIDIAÏÔ¿¨ÄÜ¹»¸üºÃ¸ü¿ìµÄ½øÐÐ»æÍ¼¡£¶øÏÔ´æÔ½¸ßµÄÏÔ¿¨Ô½ÄÜ¹»·¢»Ó³öÓÅÊÆ£¬ÌáÉý×÷Æ·ÖÊÁ¿µÄÉÏÏÞ¡£ÔÚAI»æÍ¼µÄ¹ý³Ìµ±ÖÐ£¬ÈôÓÃ»§Êä³öµÄÍ¼Æ¬ÖÊÁ¿Ô½¸ß£¬ÄÇÃ´ÏÔ¿¨ËùÐèµÄÏÔ´æÔòÔ½¸ß£¬ÔÚÏÔ´æ²»×ãµÄÇé¿öÏÂÉú³ÉÒ»ÕÅ¸ßÖÊÁ¿×÷Æ·£¬»á³öÏÖÏÔ´æÒç³öµÄÇé¿ö£¬ Stable diffusion¼´»áÍ£Ö¹¹¤×÷£¬Òò´ËÍÆ¼öÊ¹ÓÃ10GBÒÔÉÏÏÔ´æµÄNVIDIAÏÔ¿¨£¬ÄÜ¹»¸üÓÐÐ§µÄ°ïÖúÓÃ»§²ú³ö¸ßÖÊÁ¿µÄ×÷Æ·¡£Ò²Òò´Ë£¬iGame GeForce RTX 4090 Vulcan W OCÊÇ¡°»Ê¦¡±ÃÇ×îÓÅÐãµÄ´´×÷¹¤¾ß!
iGame GeForce RTX 4090 Vulcan W OCµÄCUDA CoreºËÐÄÊýÁ¿¸ß´ï16384£¬²¢ÇÒÓµÓÐÄ¿Ç°ÃñÓÃ¼¶ÏÔ¿¨×î´óµÄ24GBÏÔ´æ£¬ÆäGDDR6XµÄÏÔ´æÀàÐÍÈç»¢ÌíÒí£¬ÄÜÖÆ×÷³ö¸üÎª¾«Á¼µÄ¸ßÖÊÁ¿¶þ´ÎÔª×÷Æ·¡£ÎÒÃÇÊ¹ÓÃiGame RTX 4090 Vulcan W OC×÷Îª´´×÷¹¤¾ß£¬ÒÔÎÄÉúÍ¼¹¦ÄÜÎªÀý£¬Îª¡°iGame Vulcan¡±ÏÔ¿¨ÏµÁÐ´´Ôì¶þ´ÎÔªÅ®ÐÔÐÎÏó¡£ÔÚÕâÀïÎÒÃÇÊ¹ÓÃ¸ßÈËÆøÄ£ÐÍ¡°Counterfeit-V2.5¡±½øÐÐÍ¼ÏñÉú³É£¬ÔÚÊäÈëÌáÊ¾´Êºó£¬½«»ù´¡·Ö±æÂÊÉèÎª¡°800*500¡±¿ªÆôÃæ²¿ÐÞ¸´µÄÑ¡Ïî£¬ÔÙ¿ªÆô¸ß·Ö±æÂÊÐÞ¸´Ñ¡ÏîÖ±½Ó½«·Ö±æÂÊÌáÉýÖÁ1600*1000£¬²ÉÑù²½ÊýÎª20£¬ÌáÊ¾´ÊÒýµ¼ÏµÊýµ÷ÖÁ10£¬Éú³ÉÍ¼Ïñ¡£
ÈçÍ¼ËùÊ¾ÎÒÃÇµÃµ½ÁËÒ»¸ö¶þ´ÎÔªµÄ¡°Vulcan¡±Å®ÐÔÐÎÏó£¬×÷Æ·µÄ³¡¾°Ï¸½ÚÒì³£·á¸»£¬ÍêºÃµÄÃè»æ³öÁËÌáÊ¾´ÊÖÐ»·¾³µÄ¡°Èü²©¶¼ÊÐ¡±ÃèÐ´ÒÔ¼°³±ÊªµÄÏ¸½Ú£¬²¢ÇÒ½«VulcanµÄÄâÈË»¯ÐÎÏóºÜºÃµÄ»æÖÆ³öÀ´£¬Óë´´×÷ÕßµÄÏë·¨Ç÷ÓÚÒ»ÖÂ¡£µ±È»ÓÉÓÚAIÓÐËæ»úÐÔ£¬Òò´Ë²»ÊÇÃ¿´ÎÉú³ÉµÄÍ¼Æ¬¶¼ÄÜ¹»´ïµ½´´×÷ÕßµÄÔ¤ÆÚ¡£Í¬ÑùµÄ¹Ø¼ü×ÖÓë²ÎÊýÐèÒª¶à´ÎÉú³É²ÅÄÜÓÐ¿ÉÄÜ³öÏÖÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁµÄ×÷Æ·£¬Òò´ËÓµÓÐÒ»¿î³¬Ç¿ÐÔÄÜµÄÏÔ¿¨ÄÜ¹»´ó·ù¶ÈµÄ½µµÍäÖÈ¾Ê±¼ä£¬ÌáÉý×öÍ¼Ð§ÂÊ¡£ÓÚÊÇÎÒÃÇÎªÁË¼ÆËãÆ½¾ùÉú³ÉÊ±¼äÓÖÔÙ´ÎÉú³ÉÁË¶àÕÅÏàÍ¬µÄÍ¼Æ¬¡£Æ½¾ùµÄÉú³ÉÊ±¼äÎª34.5Ãë£¬Ò²Ö¤Ã÷ÁËÒ»ÕÅÇ¿Á¦µÄÏÔ¿¨¶Ô²ú³ö¸ßÖÊÁ¿×÷Æ·ÓÐÓÃ¼«Ç¿µÄ°ïÖú¡£ÎÒÃÇ²»·Á¼Ó¸ßÒ»Ð©ÄÑ¶È£¬ÈÃRTX 4090´´Ôì¸ü¸ßÖÊÁ¿µÄÍ¼Æ¬¡£
ÒÔ°×É«VulcanÎªÖ÷Ìâ´´Ôì¶þ´ÎÔªÅ®ÐÔÐÎÏó£¬·Ö±æÂÊÉèÖÃÎª¡°1000*800¡±¿ªÆô¸ß·Ö±æÂÊÐÞ¸´Ñ¡ÏîÖÁ¡°2000*1600¡±²¢±£³ÖÃæ²¿ÐÞ¸´Ñ¡Ïî£¬²ÉÑù²½ÊýÎªÀÖÁ50Éú³ÉÍ¼Ïñ¡£ÔÚÉú³ÉµÄ¹ý³Ìµ±ÖÐÏÔ¿¨µÄÏÔ´æ»ù±¾´¦ÓÚÂúÔØ×´Ì¬£¬ËùÉú³ÉµÄÍ¼Æ¬ÓµÓÐ¡°±ÚÖ½¡±µÄ³ÉÏñ£¬²¢ÇÒÎÞÂÛÊÇ³¡¾°¿Ì»ÒÔ¼°ÈËÎïµÄÃæ²¿Ï¸½Ú¶¼ÒªÔ¶³¬ÓÚÖ®Ç°µÄ×÷Æ·£¬³öÍ¼ÖÊÁ¿ÌáÉýÒ»¸ö²ã¼¶£¬µ«ÊÇÒ²Òò´ËÐèÒª¸ü¾ÃµÄÉú³ÉÊ±¼ä£¬ÈôÊÇ»»³ÉÏÔ´æÎª8-12GBµÄÏÔ¿¨±ØÈ»»á³öÏÖÏÔ´æÒç³öµÄÇé¿ö¡£ÓÉÓÚÍ¼Æ¬Éú³ÉÊ±¼ä»áÒòÌáÊ¾´ÊµÄ¶àÉÙ¼°Ñ¡Ïî²ÎÊý²»Í¬¶øÊÜÓ°Ïì£¬Òò´ËÒÔÉÏÍ¼Æ¬Éú³ÉµÄÊ±¼ä½ö¹©²Î¿¼¡£
Ç¿´óµÄiGame GeForce RTX 4090/4080ÏµÁÐµÄiGame VulcanÊ¥½à°×³ýÁËÃÀÃ²Ö®Íâ»¹ÓÐ¼«Ç¿µÄÐÔÄÜ£¬µ±È»ÔÚÉ¢ÈÈ·½ÃæÒ²ÎÞÐèµÄµ£ÓÇ¡£Èý¼Ü¡°¾Û·çÁ»·¡± ¾ÅÒíÉÈÒ¶½øÒ»²½ÌáÉý·çÑ¹¼°½ø·çÁ¿£¬9¸ù8mmºÀ»ªÈÈ¹ÜÒÔ¼°¸ü´óÃæ»ýµÄ¡°µ¼Á÷ÐÍ¡±É¢ÈÈ÷¢Æ¬ÅäºÏiGameÕæ¿Õ±ùÆ¬¼¼ÊõÄÜ¹»Ó¦¸¶¸÷ÖÖÂúÔØ³¡¾°£¬ÊµÏÖ°üÀ¨ÓÎÏ·/ÄÚÈÝ´´×÷/ÊÓÆµ¼ô¼/AI»æ»µÈ¶à³¡¾°Ó¦ÓÃ!µ±È»´ÅÎüÊ½LCDÖÇÆÁÒ²ÊÇVulcanµÄ×¨ÊôÁÁµã£¬Í¨¹ýiGame CenterÈí¼þÊµÏÖGPU¼°CPUµÈ¶àÖÖÓ²¼þ¼à¿ØÏÔÊ¾£¬²¢ÇÒ×Ô¶¨ÒåÍ¼Æ¬ÄÜ¹»ËæÐÄÊ¹ÓÃGIF£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔÍ¨¹ýAI×÷»ÖÆ×÷ÄãËùÏ²»¶µÄ×÷Æ·½øÐÐjpgÕ¹Ê¾¡£
Èç´ËÇ¿´óµÄÓ²¼þ¾ø¶ÔÊÇÓÎÏ·Íæ¼ÒÒÔ¼°ÄÚÈÝ´´×÷µÄÓÅÐãÓ²¼þ»ï°é£¬³ýÁË°×É«VulcanÖ®Íâ»¹ÓÐÊÊºÏºÚÉ«Ïµ×À´î»·¾³µÄ³£¹æ°æ±¾ºÚÉ«Vulcan£¬¸Ï½ôÈëÊÖ¸ÐÊÜÕâ¿î¸ß¶ËÓ²¼þµÄÉñÆæÌåÑé°É!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â