将入门级体验推向极致 iGame RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB显卡首发评测

5月18日晚21点，NVIDIA正式发布了GeForce RTX 4060 Ti 8GB/16GB以及RTX 4060三个GPU系列，定位甜品属性与亲民售价，旨在为主流玩家和创作者提供令人难以置信的1080P性能。

将一款60家族的显卡精准定位到1080P分辨率实属首次，自然容易引发非议，但现实情况总是比我们想象中要复杂一些。1080P作为分辨率概念，仅仅是构成图形性能综合属性的一环，无法全面概括画质的好坏。Steam在2023年4月的硬件调查中显示，参与调查的用户中使用1920*1080分辨率的仍占64.52%，为这一部分用户群体提供强劲的图形性能和优质的画面体验，同样有着重要意义。

因此，RTX 4060家族第一款产品在近日正式上线，与此前发布的同代产品类似，RTX 4060 Ti采用Ada Lovelace架构与台积电定制4N工艺，凭借第三代RT Core、第四代Tensor Core，以及全景光线追踪、DLSS 3、NVIDIA Reflex等技术为入门级玩家带来新一代甜点选择。

RTX 4060 Ti采用AD106核心，拥有34组多单元流处理器、4352个CUDA核心、136个第四代Tensor核心、34个第三代RT核心，并搭载8GB三星GDDR6显存，位宽为128Bit，带宽288GB/s。AD106核心也在RTX 4070 Laptop上得到应用，不过与RTX 4060 Ti在规格上有所差异。

在玩家用户对本代RTX 40系比较关心的显存性能方面，NVIDIA借由增大核心的L2缓存进行了提升。NVIDIA通过一块搭载上一代2MB L2缓存的特殊测试版RTX 4060 Ti进行的对比研究显示，正式版RTX 4060 Ti搭载的32MB大容量L2缓存能够有效提高缓存命中率，在工作负载中减少50%的显存总线流量，因此带来近乎翻倍的等效显存带宽，我们所使用的RTX 4060 Ti其288GB/s显存带宽性能可达到上一代Ampere架构GPU使用的554GB/s显存带宽水平。

此外，RTX 4060 Ti依旧拥有RTX 40系GPU拥有的各式新特性，包括对光线追踪、DLSS 3与AV1编码器等技术的支持。随着具体应用的落地，RTX 40系用户想必也能在未来获得更丰富的体验，当下DLSS 3技术已得到超过30款游戏与应用支持，NVIDIA Reflex技术则在70款游戏和应用中支持，NVIDIA Studio可为110多款创意应用提供内容创作方面的加速。

近期我们收到了七彩虹旗下高端子品牌iGame推出的GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB，接下来让我们通过具体评测来了解它的各项表现。

外观设计

iGame Ultra系列在RTX 40系GPU上采用了全新的波普艺术视觉风格，作为一种经典的流行文化，将大众传媒元素与大胆的色彩、随性的线条、交错的纹理材质结合起来，打造出充满视觉表现力的潮流硬件新形态。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB同样采用白色波普外甲与波普散热装置，搭配3*90mm环型扇叶与大面积鳍片，提供高效散热性能。

得益于RTX 4060 Ti较低的功耗与散热压力，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB的越肩高度较低、厚度约为2.5槽，体型相比iGame RTX 4070 Ultra W OC V2更加小巧。

散热外甲正面采用三段分割处理，并具有大面积的类贝壳虹彩渐变效果，可随光线照射角度、强弱以及不同色温呈现出变幻莫测的视觉观感。

来到背板处，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB同样采用拼贴、颗粒、镂空设计融合的波普风格，金属材质背板搭配尾部镂空设计可扩展风道，进一步增强鳍片散热效果。粉色Ultra字体等设计元素与外甲正侧面相呼应，提供更好的一体感。

来到外甲侧面，此处搭载了单个8Pin供电接口与波普RGB灯组，采用波点元素与虹镀面板的RGB灯同样能提供丰富的视效组合，并可在iGame Center中进行灯效的同步或单独调节。

最后是接口方面，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB提供3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1接口，均可实现最高4K 120Hz的画面输出。作为iGame系列的标配，接口面板处依旧配备了一键超频按钮，按下后可在双BIOS间进行切换，我们也均使用自带一键超频模式进行接下来的测试。

实测体验

在本次对iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB的评测中，我们主要关注在DLSS 3技术加持下，部分游戏以1080P和2K分辨率运行时的性能表现。作为硬件调查中使用排行前二的分辨率，我们需要承认目前存量巨大的1080P用户，伴随着显示器等外设行情的影响，有较大的可能在近几年间成为2K用户，因此RTX 4060 Ti在2K分辨率下的性能表现同样需要我们关注。

测试中使用了NVIDIA FrameView软件记录平均帧数、1%低帧与平均系统延迟，作为衡量游戏流畅度和响应度的直观指标。

测试平台使用的部分配置如下：

开始实测前，我们简单了解一下iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB在几项基准测试中表现出的理论性能。

在3DMARK的Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试中，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB分别得分13865、16653、8204。在以1080P分辨率运行的Fire Strike中得分为35618。

我们在基准性能的测试结果中选用了相近定位的RTX 3060 Ti进行对比，可见相比前代产品，这张iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB在2K测试中理论性能有约20%的提升，拥有略好于RTX 3070的水平。在1080P的Fire Strike中则提升近25%，且TGP相比RTX 3060 Ti更低，仅为160W。

在同代对比中，RTX 4060 Ti能够达到RTX 4070约72%-80%的理论性能水平。相对的，它拥有RTX 4070约73%的核心规模，80%的TGP功耗，以及约66%的MSRP价格。在5000元价位段以下，RTX 4060 Ti可以作为入门级的性价比之选。

而在3DMARK DLSS功能测试中，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB也有不错的表现，使用包含帧生成技术的DLSS 3，并将超级分辨率设为“质量”档。在2K分辨率下，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB取得了从37.81FPS到92.09FPS的平均帧数提升。

最后我们使用FurMark进行30分钟烤机，在1920*1080、0*MSAA设置下，GPU核心频率约为2325MHz，整卡功耗约为160W，室温约26摄氏度环境中GPU温度与热点温度分别仅为60.0摄氏度与69.5摄氏度，温度表现良好。





接下来我们将进入游戏实测的环节，本次我们选用了一些支持DLSS 2/3技术的光线追踪游戏，来看看iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB能否在新技术加持下实现它的定位，帮助1080P玩家获得高画质、高帧率与低延迟的流畅游戏体验，同时兼顾一定2K游戏性能。以下游戏测试均采用预设全高画质，数据来自FrameView软件记录，分辨率设为1920*1080(1080P)或2560*1440(2K)，DLSS 2/3相关功能档位均设置为“质量”。

《赛博朋克2077》

《赛博朋克2077》在前段时间的更新中正式上线了DLSS 3功能，而在最近的更新中又带来了光线追踪：超速模式等画质选项，可以说将继续保持它光追硬件杀手的身份，但同时对于市面上已有图形加速技术提供了更为丰富的支持，趋向于为多数玩家提供流畅的画面体验。

使用这块iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB进行游玩，借助开启包括超级分辨率、帧生成、Reflex技术在内的DLSS 3功能并调至“质量档”，我们能够在光线追踪：超级的画质档位获得比较流畅的游玩体验，其中2K分辨率下平均帧数可达74帧，1080P分辨率下平均帧数与1%低帧均有较大提升，系统延迟也相对更低。





《巫师3：狂猎》次世代版

同样是来自CDPR的游戏，《巫师3：狂猎》免费更新的次世代版本可以说拥有比《赛博朋克2077》更高的硬件性能压力，同时画质也得到很大提升。同样将画质档位调整为预设的全高，并将DLSS 3设置为质量档，实测在2K分辨率下，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB能够提供平均76帧，同样达到了流畅游玩的基本要求，而在1080P分辨率下它的表现自然更佳，能够达到平均107帧，1%低帧也超过80帧以上，系统延迟降低至48ms，基本杜绝了偶发的卡顿。





《传送门RTX版》

采用全局光追技术的《传送门RTX版》也是一款常用的演示游戏，它最明显的特性就在于能够将DLSS技术带来的提升显著呈现出来，不过我们本次主要尝试它在不同分辨率下的表现。采用预设画质开启DLSS 3质量档，iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB在2K分辨率下能够提供平均146帧和115的1%低帧，且系统延迟低至37.9ms，流畅性表现已经能满足多数游玩需求。而在1080P分辨率下，平均帧数与1%低帧均获得近50%提升，系统延迟进一步降低，已经能够满足更高刷新率的适配需求。





《地铁：离去》增强版

《地铁：离去》作为本次游戏测试中相对传统的阵营，原版为光栅游戏，在增强版中新增了光线追踪功能对画质进行提升，并提供了DLSS 2的支持。

从测试数据中可见，这款数年前的游戏同样有较高的运行压力，使用iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB在2K分辨率下采用全高画质+DLSS质量档，能够获得平均76帧、1%低帧43帧的运行表现，而切换至1080P后，平均帧数提升至90帧以上，1%低帧也有所提升，让这个射击游戏的流畅性和可玩性再次提高了。虽然FrameView软件没能读取到游戏运行中的延迟数据，但以1080P游玩时的整体控制感受是更为跟手的。

综合来看，这款iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB的实测表现比较符合RTX 4060 Ti的定位，即作为1080P分辨率开启全特效、DLSS 3技术，流畅游玩各类3A大作的解决方案，而它也不是不能处理用户的2K分辨率游戏需求，只是在高负载项目中它的表现相比NVIDIA定义的2K解决方案还有不小的差距，可能需要用户酌情降低画质设置。至于应对更轻量和常见的网游需求，相信它在2K乃至更高分辨率下仍有一战之力。

在几款游戏实测体验的最后，我们也记录下它们以1080P/2K游玩过程中的GPU功耗曲线。

可以看出，除《地铁：离去》增强版在两个分辨率都几乎紧贴TGP运行外，其它三款支持光线追踪与DLSS 3的游戏均具备更低的运行功耗，即使在2K分辨率下也基本低于150W，低功耗表现突出，对旧平台和电源的适配能力强大。

功能体验

经过游戏实测后，我们也对iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB的一些额外功能应用进行了体验。

RTX VSR

RTX视频超分辨率是前段时间NVIDIA随着驱动更新为用户带来的一项新功能，支持对网页播放的视频进行实时增强、提升画质，未来也将适配VLC等本地播放器。

想要开启这项功能，我们首先需要配备一块RTX 30系或40系GPU，随后可以在NVIDIA控制面板-调整视频图像设置中找到这项功能。勾选“超分辨率”开关，随后在下拉栏内选择1-4的质量等级，最后点击窗口右下方“应用”即可开启功能。

接下来，只要使用最新版本的Chrome或Edge浏览器，随意打开一个视频网站，就能享受经过RTX VSR技术增强的清晰画面了。

Stable Diffusion

Stable Diffusion是近期比较热门的AI绘图模型之一，而想要将其部署在本地使用也离不开GPU的图形计算性能与显存容量，而RTX 4060 Ti以及将在未来推出的16GB显存版，将会是未来诸多AI应用的性价比之选。

输入有关建筑与周围场景、风格、氛围的一系列描述，我们选择Euler a 50次采样，输出宽高均为768像素的图片共20张，用时5分30秒，显存占用已达6.7G。即iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB大概能以这一参数每分钟生成3.6张图像，作为参考，我们先前评测过的RTX 4070以相同参数每分钟可生成约5张图像。

未来如果用户想要使用AI一次生成更大批量或更高分辨率的图像，RTX 4060 Ti 16GB版将会是入门级的最优选。

评测总结

本次NVIDIA推出的GeForce RTX 4060 Ti一如既往，在Ada Lovelace架构的加持下，作为低功耗、高能效比定位的显卡精准命中特定人群的需求，即存量仍然巨大的1080P分辨率用户，RTX 4060 Ti将为这一部分玩家群体提供更出色的综合画质与流畅性体验。

而对于这款iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB，它延续了家族产品的外观设计与性价比定位，依然为DIY用户提供了浅色系、高颜值硬件的选择，作为60级别甜品装备的它，更是是入门和休闲玩家对自身硬件进行更新换代的优质选择，以更亲民的价位带来光线追踪与DLSS 3技术提供的高品质游戏体验。七彩虹旗下多款iGame与战斧GeForce RTX 4060 Ti 8GB即将于5月24日晚9点在多个电商平台与全国零售经销渠道开售，售价3199元起，感兴趣的用户可以及时关注。