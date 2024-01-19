“SUPER”方案承上启下 AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX评测

【天极网DIY硬件频道】先说结论，NVIDIA于2024年初带来的RTX 4070 SUPER，以及另外两款SUPER系列显卡，都是继续补充RTX 40系产品线，同时贴合当下市场实际情况与硬件玩家需求的产品。合适的性能定位搭配恰当的定价，使它们成为消费者在下一代硬件登场前的优质选择，值得想要DIY装机或升级显卡的玩家考虑。

我们就在近期收到来自AX电竞叛客的这款GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX，白色调外观赋予它出众的颜值，符合“白色海景房”的装机需求;包装内还附赠双8Pin口电源转接线、设计独特的螺丝刀兼显卡支架、个性化风格贴纸等配件;4899元的官方起售价更显超高质价比。接下来让我们通过具体评测项目，来看看它在游戏、AI、生产力等方面能够带来怎样的体验。

架构解析

与近一年前发布的RTX 40系同代产品类似，RTX 4070 SUPER基于全新 NVIDIA Ada Lovelace 架构，这一架构采用新型多单元流处理器、第3代 RT Core和第4代 Tensor Core。核心基于全新定制台积电4N 制程工艺构建而成，拥有更高运行频率且内建大容量L2缓存，凭借多种能力为用户带来更流畅的光线追踪表现与全新创作方式。

RTX 4070 SUPER依旧采用AD104核心，但在规格上相比RTX 4070有较大提升，搭载56组多单元流处理器，拥有7168个CUDA核心、224个第4代Tensor核心、56个第3代RT核心，显存规格方面与此前两款RTX 4070保持一致，均为12GB美光GDDR6X，显存位宽192bit、带宽504.2GB/s。

可以说RTX 4070 SUPER的核心规格的提升幅度高达20%以上，并且建立在首发MSRP价格不变，显卡TGP功耗也不变的基础上。当然，考虑到RTX 4070官宣的价格调整与市场实际情况，这两款产品间也不是替代关系。RTX 4070 SUPER将会成为性能更接近RTX 4070 Ti，而价格更接近RTX 4070的2K分辨率游戏应用之选。

那么它的实际性能表现究竟如何？借助这款AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX，我们通过接下来的评测了解。

外观设计

AX电竞叛客热衷于推出消费者喜闻乐见的白色系外观显卡，并且具备美观而独特的设计风格，这在公版价位产品中十分难得。AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX再次带来全新设计语言，以白色为主色调，辅以灰色边框点缀，并且多处融入圆弧形设计，在光影中带来更多质感变化，整体视觉富有层次感。

散热方面，AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX采用了9叶片9cm环形扇叶，可以更好的积聚风量，加强散热效果，同时保持低噪表现。散热模组采用PUNK MAX 3.0，配备6根纯铜复合热管、大面积鳍片与纯铜底座，可快速传导、发散GPU核心与显存等元件热量。

显卡三围为325*119*52mm，为更加轻薄的2.5槽设计，侧面采用新式12VHPWR电源接口，并配备带有RGB等效的装饰侧板，为玩家机箱增添光效观感。

尾端的“SUPER”铭牌可以说与这一系列相得益彰，在通体白色的显卡中增添一点辨识度。

来到显卡背面，本次AX电竞叛客在金属背板上采用了更大胆的不规则圆孔风格，并依旧维持了大面积的风道空间。

理论性能

从规格与外观、散热方面了解完这款AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX显卡后，我们首先通过一些基准测试来简单了解这款显卡的理论性能。

我们使用的测试平台部分配置如下：

从GPU-Z中查看显卡规格，截至测试时最新的2.56.0版本还无法完整识别RTX 4070 SUPER，但依然能读取到显存规格、默认加速频率等信息。

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。

在Time Spy中，AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX获得21248分。

在Fire Strike Extreme中，AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX获得25213分。

在Port Royal中，AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX获得13209分。

我们也将以上三项理论性能的跑分结果，与前代相近定位的产品RTX 3070 Ti、本代RTX 4070进行对比，并制成下表。

可以看出，RTX 4070 SUPER得益于核心规模进一步提升，在理论性能方面相比RTX 4070的确有不小增强，三项测试中均有约20%的分数提升，无愧于“SUPER”之名。它相比此前的RTX 4070 Ti差距也在5%以内，熟悉显卡的读者们可能会意识到，这意味着RTX 4070 SUPER在2K分辨率下的性能几乎与前代旗舰RTX 3090 Ti持平。

而且这一切还是在RTX 4070 SUPER标称TGP仅略微提升至220W的情况下，它毫无疑问继续拥有RTX 40系出众的能效比表现。

为了验证AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX的散热表现，我们进行了30分钟FurMark烤机测试，实测整卡功耗稳定在220W左右，核心功耗约173W，在约25摄氏度室温环境中，GPU核心温度与显存温度分别为67.5摄氏度与62摄氏度，热点温度最高也不超过80摄氏度，以一张2.5槽厚度的显卡来说表现不错。

进入2024年，NVIDIA RTX与DLSS等技术的应用依然处在高速扩展中，RTX 40系显卡的核心卖点之一――DLSS 3目前已经在70个游戏与应用中获得支持。理论测试的最后我们使用3DMARK中的DLSS功能测试，来体验DLSS 3包含的超分辨率、帧生成等技术为游戏流畅性提供的加成。

DLSS 3 2K分辨率测试

DLSS 3 4K分辨率测试

在测试中将DLSS调至“质量”档，我们在2K与4K分辨率中均测得开启DLSS 3后达到甚至超过1倍的平均帧数提升。

游戏实测

接下来进入游戏实测的环节，我们选用了几款支持DLSS 3与光线追踪的游戏，还有一款主流FPS网游，用于测试DLSS 3与Reflex功能，让我们一起看看RTX 4070 SUPER能否在这些技术加持下，实现2K分辨率高帧率与低延迟的顺滑游戏体验。

首先是一些游戏内自带Benchmark测试，包括我们熟悉的高压力光追游戏《赛博朋克2077》与压力较低的《古墓丽影：暗影》

《赛博朋克2077》

在预设的光线追踪：超级档位下，我们关闭DLSS相关功能进行游戏内自带跑分，测得平均帧数为44.30帧，最低帧35.81帧。

而开启DLSS 3相关功能，并设为“质量”档后，测得平均帧数为107.97帧，最低帧52.97帧，有大幅度提升，也达到了流畅游玩标准。

《古墓丽影：暗影》

预设全高画质中，关闭DLSS相关功能，测得平均帧数187帧。

而在开启DLSS后，测试结果平均帧数提升至230帧，有一定增益，但整体上均满足流畅游玩要求。

接下来的游戏实测均采用预设全高画质、2560*1440分辨率，数据来自NVIDIA FrameView软件记录，标注中“DLSS ON”表示开启包括超级分辨率、帧生成、Reflex在内的DLSS 3相关功能，档位均设置为“质量”。

《赛博朋克2077》

作为最广为人知的光线追踪游戏之一，《赛博朋克2077》可以说是NVIDIA显卡测试中的常驻嘉宾，有许多更新硬件的玩家也正是为了能够游玩这款大作。实测可见，在DLSS 3加持下，2K分辨率全高画质的《赛博朋克2077》能够为平均帧数带来大幅提升，同时1%low帧也有翻倍提升，有效减轻了偶发的卡顿现象，顺带开启的NVIDIA Reflex技术略微降低了一些游玩过程中的整体延迟，使得玩家操作更为顺畅跟手。

《霍格沃兹之遗》

2023年发行的《霍格沃兹之遗》是经典IP《哈利波特》衍生出的开放世界游戏作品，解答了许多粉丝“在霍格沃兹上学是一种怎样的体验”的问题。借助光线追踪等新技术，这款游戏拥有不错的画质表现，但也对硬件有不小的压力。我们借助这块RTX 4070 SUPER，实测在2K分辨率开启DLSS 3相关功能后，同样获得了翻倍的平均帧数与1%low帧提升，并且借助Reflex技术游玩的整体延迟也有效降低，连发魔法技能的体验更加爽快。

《CS2》

《CS:GO》成为《CS2》不过数月之前，这款风靡全球的经典FPS竞技游戏也将在未来继续在电竞行业内扮演难以替代的角色。作为FPS游戏的它相比分辨率、画质，无疑需要更加极致的高帧数、低延迟，因此我们就对其进行了2K分辨率、预设全高画质下，有关NVIDIA Reflex技术的测试。

不过实测可见开启与关闭Reflex的差别不能说很大，也基本等于没有。在默认状态下运行的《CS2》已经达到300帧以上的平均帧数，并且平均延迟仅为9.498ms，流畅性远高于其它游戏类型。因此开启Reflex后帧数变化基本算作误差范围，平均延迟的轻微降低也可以说是一种小提升。

在三款游戏实际游玩测试的最后，我们也借助FrameView软件记录下开启DLSS与Reflex相关功能游玩过程中的GPU功耗曲线。

FrameView统计显示，这三款游戏在游玩中的平均功耗分别为《赛博朋克2077》199W、《霍格沃兹之遗》167W、《CS2》179W，实际游戏功耗正如其它RTX 40系显卡的特性，会低于标称TGP不少，相比RTX 4070的游戏功耗水平也基本持平，同样对玩家的电源要求宽松，多数时候可轻松适配。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对Blender与V-Ray两种渲染应用，使用Benchmark软件进行跑分。

AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX在monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到3305分、1536分和1636分，相比RTX 4070有近10%提升，相比RTX 3070 Ti则可提升约50%。

在新版V-Ray测试中，使用RTX与CUDA渲染分别得到4961与3566分。

AIGC：Stable Diffusion

在各行各业中日益重要的AI应用，主要依靠显卡这样具有通用计算能力的硬件。Stable Diffusion作为热门的AI绘图模型之一，可本地部署的使用方法使它收获不少用户，借助这款RTX 4070 SUPER，我们足以获得不错的AI应用效率。

输入有关场景、风格、氛围等的一系列描述，我们选择Euler a 50次采样，输出宽高均为768像素的图片共20张，用时3分27秒，显存占用约5.8G。作为参考，我们此前测试过的RTX 4070相同设置生成图片用时约为4分10秒，更高规格的核心硬件使它再次获得效率提升。

RTX VSR

最后也不得不提用户随手就能轻松开启的RTX VSR视频增强功能，它能够借助显卡性能实时增强网页与流媒体播放的视频，对部分低分辨率内容画质提升的效果显著。

想要开启这项功能，我们首先需要配备一块RTX 30系或40系GPU，随后可以在NVIDIA控制面板-调整视频图像设置中找到这项功能。勾选“超分辨率”开关，随后在下拉栏内选择1-4的质量等级，最后点击窗口右下方“应用”即可。

我们截取视频网站播放的360P分辨率视频效果来实际看看它的表现：

360P分辨率原始状态

360P分辨率 VSR4

网站1080p分辨率

可以看出，经过RTX VSR增强的低分辨率视频，视觉上最直观的特点就是物体边缘的轮廓变得更加锐利，马赛克基本消失，观感接近网站1080P分辨率，不过在物体纹理方面的处理依旧会对细节产生损失。

评测总结

综合来看，RTX 4070 SUPER的确无愧“SUPER”之名，在原有价位进一步将2K分辨率的玩家体验推向更高水平，依旧契合主流DIY用户所需的预算、性能、能耗平衡特点，且随着时间推移，能够为日新月异的AI与生产力应用提供可观的支持。而我们本次体验的AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX，可以说在4899元的起售价打出了自身的独特优势，白色外观与出色硬件的组合，使其成为消费者的高质价比选择。