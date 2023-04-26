DLSS 3助力光追超速模式体验 iGame RTX显卡畅玩《赛博朋克》

前段时间，光线追踪时代标志性的游戏《赛博朋克2077》更新支持了“路径追踪”设置，并为光线追踪新增了“超速模式”档位，继续巩固着自己“硬件杀手”的地位，全局光追对硬件的性能要求与压力极大，因此往往需要玩家搭配一张支持最新技术的高端显卡。伴随着NVIDIA GeForce RTX 40系显卡的持续上新，越来越多玩家开始对新一代高性能光追硬件有所认知，iGame推出的多款不同造型RTX 40系列显卡获得了不少玩家的好评，在光线追踪与DLSS 3等图形计算科技的加持下，运行高压力的《赛博朋克2077》光线追踪超速模式也不在话下。

全景光线追踪的特效能够让夜之城的光影趋于现实，沉浸式体验五光十色的赛博之都。而在近期更新的1.62版本当中，更新了“光线追踪：超速模式技术预览版”，引入全景光线追踪技术，也就是路径追踪，反射、阴影、环境光遮蔽等效果都得到了改进，玩家可以抢先洞见全景光线追踪技术的未来。但也由于会较高的消耗GPU资源，也因此对硬件有着一定的要求。假设使用iGame RTX 4070系列显卡运行该模式，会有怎样的成绩表现呢？

用iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OC为例进行测试，看看在「光线追踪: 超速模式」的表现。在2560*1440p的2K分辨率下，帧数仅仅只有不到20帧，几乎没有达到能够流畅游玩的标准，可见该最新的技术功能对硬件要求极高，而当我们开启了DLSS功能，会发现帧数有超大幅度的提升，一度上升至90帧，可见DLSS 3技术在RTX 40系显卡的加持之下，能够让玩家获得超乎寻常的游戏体验。

那么究竟DLSS是什么，又是怎样为提升游戏的流畅度做出大贡献的呢？DLSS 是 AI 驱动图形领域的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS技术发展至今，已经有超过290款游戏及应用支持，提升用户的使用体验。DLSS是由GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持，可在不影响画质和响应速度的前提下，利用 AI 创造更多高质量帧。DLSS 3采用光学多帧生成技术，利用AI技术生成更多帧，提升游戏性能。DLSS会借助 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新光流加速器分析连续帧和运动数据，进而创建其他高质量帧，同时不会影响图像质量和响应速度。

通过iGame GeForce RTX 40系列显卡配合DLSS 3技术，玩家可以实现在高画质下的流畅游戏体验。当然，对于一部分高端玩家而言，仅仅是流畅的帧数这还远远不够，要发挥出他们的电竞实力则还必须满足「低延迟」的条件，不能够任何因素阻碍实力的发挥。而NVIDIA Reflex技术则能够借助RTX 40系列GPU以及支持NVIDIA G-SYNC显示器，能够为这些硬核玩家提供超低的延迟以及更出色的响应速度，来带出色的游戏体验，尤其针对FPS以及其他电竞的玩家，在游戏竞技体验上有着质的飞跃。

NVIDIA Reflex技术是专为低延迟电竞所开发的技术，降低系统延迟它的主要功能。通过打开游戏中Reflex选项，玩家可以更及时的获取对手信息，做到近乎于即点即中的效果。我们都知道玩家在游玩过程当中，点击鼠标再到显示器对应变化会产生一个过程，Reflex技术可使CPU与GPU保持同步，减少渲染队列，降低延迟。这对于喜爱电竞游戏的玩家来说，就是胜利福音。

iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OC作为RTX 4070系列的门面担当，承载着玩家的期待。无论是赛博朋克风格的高颜值造型设计还是搭载着强大的“旋涡”散热器的散热能力，身为旗舰级装备的它不负玩家的期望。尤其是专属它的特色部件“LCD智屏”也一举成为了明星功能，不仅能够实现GPU及CPU的实时监控，更能够通过iGame Center软件实现图片自定义，GIF/JPG趣味动图随心换。搭配智屏底座能够实现桌搭展示，丰富了显卡作为配件的有趣玩法。

无论是运行高品质3A大作，还是成为图形计算、内容创作中优秀的生产力工具，融合NVIDIA图形科技的iGame RTX 40系列显卡能够为玩家与生产力用户带来优质的性能体验，同时在外观设计方面满足用户追求潮流感、科技感的个性化需求。硬核玩家就应该选择适合自己的超能装备，作为“赛博利刃”的iGame RTX 40系列显卡当仁不让。