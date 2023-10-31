iGame雾山五行联名显卡开启预售，售价2799元起

【天极网DIY硬件频道】国创水墨艺术!今晚8点，iGame×雾山五行联名硬件――「iGame GeForce RTX 4060 FAMILY 雾山五行」系列显卡将于京东、天猫、抖音、Bilibili会员购、拼多多及七彩虹商城正式开启预售，售价2799元起!本次开售的联名产品芯片组包括RTX 4060及RTX 4060 Ti 8GB&16GB共三个版本，多款不同芯片组显卡产品适应不同用户的使用需求，作为全能“五行”硬件，它能帮你应对包括游戏/3D渲染/视频编辑/平面设计/AIGC等多应用场景!

iGame GeForce RTX 4060 雾山五行定制版OC 8GB，售价2799元：https://item.jd.com/100070883227.html

iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行定制版OC 8GB，售价3649元：https://item.jd.com/100070883247.html

iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行定制版OC 16GB，售价4199元：https://item.jd.com/100070883249.html

国创水墨艺术硬件装备

「iGame GeForce RTX 4060 FAMILY 雾山五行」系列显卡是国创新生代高端硬件品牌iGame探索国风艺术的首批硬件产品，联名产品以iGame Ultra系列所独具的多元文化属性为基调，融合「火行封界」的山水画及「闻人翊悬」战斗姿态两幅水墨原画进行设计，呈现一静一动的美感，为玩家带来震撼的视觉冲击。显卡散热器采用了3个90mm的11翼环型风扇，坚固牢靠的扇叶能够增强风压聚风，配合双热管及大面积尺寸鳍片实现优秀的散热效能。在Furmark温度测试当中(1080P抗锯齿满载)，RTX 4060 Ti 8GB&16GB温度成绩为61℃左右，而RTX 4060则为56℃左右，可见其散热实力。

看完正面，我们将视线转移至显卡的金属背板，背板采用了《雾山五行》动画主人公“闻人翊悬”的战斗姿态原画进行设计，水墨所独有的作画方式绘制出极具张力的战斗场景，充分彰显翊悬火行之力的力量感，其黑&金的色彩运用恰到好处，为本次iGame GeForce RTX 4060 FAMILY联名产品在气质上增添了几分妙不可言的“神性美”。

联名装备配件其一：「五行面具徽章」

作为RTX 40系列的首款联名产品，iGame GeForce RTX 4060 FAMILY 雾山五行系列显卡无论在包装礼盒或是内部配件上都下足了功夫。当玩家开启包装的瞬间就能够被联名显卡所吸引，而隐藏在显卡下方的则是产品附赠的“五行面具徽章”。含五枚(金行、木行、水行、火行、土行)面具徽章，徽章带有磁吸功能可吸附于铁磁物件中，可玩性极佳。

联名装备配件其二：「火行鼠标垫」

除五行徽章外，包装盒内还存在着一个相当显眼的物件。它就是“火行鼠标垫”，鼠标垫采用了与显卡金属背板相同的闻人翊悬战斗姿态原画，配合800*350*3mm的大尺寸，让用户更为直观的感受火行之力的强大。当然作为一款鼠标垫，用户的鼠标能够在丝滑的触面上尽情舞动，发挥玩家的游戏实力。

全能五行硬件，全场景应用

一款性能强大的显卡也是发挥玩家实力的条件之一，本次首发的雾山五行联名硬件包含iGame GeForce RTX 4060 雾山五行定制版OC 8GB、iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行定制版OC 8GB、和iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行定制版OC 16GB三款RTX 4060家族系列显卡，均掌握应对全场景的实力。对于玩家而言游戏测试是重点关注项目，以下图为例，分别测试了RTX 4060及RTX 4060 Ti 8GB在《赛博朋克2077》的帧数情况。在1080P/2K分辨率中，RTX 4060的表现为77/47帧，而RTX 4060 Ti 8GB表现为99/62帧，在开启NVIDIA DLSS后，RTX 4060在1080P及2K的表现为93/55帧，而RTX 4060 Ti 8GB为118/76帧，得到了大幅度提升!除了《赛博朋克2077》外，两款产品在DLSS 3/DLSS 3.5技术的加持下均能够流畅应对诸如《心灵杀手 2》、《瑞奇与叮当：时空跳转》、《传送门：序曲》RTX版、《暗黑破坏神IV》和即将发布的《使命召唤：现代战争 3 2023》等时下3A大作，玩家可根据自身的游戏需求进行硬件装备的选择。

游戏只是应用场景的其中之一，对于RTX 4060 Ti 16GB版本而言，在人工智能自动生成(即AIGC)领域，尤其是AI绘图类目能发挥至关重要的作用，一款不低于8GB显存的装备能够生成更高质量的图片。高分辨率的图像生成需要大显存硬件才能驱动，若开启“高清修复”选项则会产生更高的显存需求，因此16GB显存的硬件对于AIGC用户是必备的显卡装备。本次三款联名产品还能够应对包括3D渲染、高清视频编辑、平面设计等多场景内容，配合NVIDIA Studio平台加速工作流，提升创作效率。

全能“五行”硬件为多重身份的斜杠青年们提升硬件使用体验，应战全场景应用。国创新生代高端硬件品牌iGame及国创IP《雾山五行》联名意义即为打通电竞与二次元间的次元壁，共同在新生代群体当中弘扬国风艺术文化及带来更强大的硬件装备。该系列产品将于10月31日20:00开启预售，值得一提的是在10月31日晚八点至11月10日晚八点期间，在七彩虹京东自营旗舰店参与预售的用户，到货晒单返图即可获得价值100元的京东E卡，数量有限，请抓紧时间选购吧!