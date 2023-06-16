肝疼警告！iGame RTX 4060 Ti Ultra高帧爽玩《暗黑破坏神4》

【天极网DIY硬件频道】暴雪的招牌IP《暗黑破坏神》时隔十一年，迎来了第四部续作，相比起前作偏向卡通的美术风格，本作的“写实风”回归，颇有二代时期的感觉，老玩家们直呼青春回来了。游戏凭借超强的游戏性以及良好的优化获得了玩家们的一致好评，国创新生代高端硬件品牌iGame的全新RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB带你高帧体验全新的暗黑破坏神!

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作为一款ARPG超人气大作，《暗黑破坏神4》称得上是“切菜与爆装备”刷刷游戏的天花板，简单直接的游戏玩法在当年引领了整个游戏时代。本作虽然也保留了传统的游玩模式，但是与前作不同的是一改线性流程，变成了开放世界，在玩家完成游戏序章的剧情之后，便可以自由的探索地图。游戏也在大地图中设计及放置了有意思的随机事件以及支线任务拓展可玩性，当然还有老玩家熟悉的技能树也将在本作回归。优秀的游戏自然需要高流畅度才能确保爽快的游玩体验，游戏支持NVIDIA DLSS技术，配合iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB能够实现高帧的爽快游玩体验。

经过iGame实验室的测试，使用iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB能够高帧的畅玩《暗黑破坏神4》，在1080P的分辨率中能够达到168.7帧，若你使用的是高刷新率的显示屏那么将能够完美发挥其性能。在2K分辨率的表现当中依旧可以稳在100帧，可见游戏有着极其优秀的优化水平。而即便是碰上4K分辨率也能够达到60帧流畅运行的水准。若玩家开启DLSS功能帧率还能再进一步提升，1080P在DLSS ON下由168.7帧提升至220.1帧，2K分辨率从101帧提升至161.9帧，而4K分辨率则从62.5帧提升至78.7帧。

DLSS 3 由 NVIDIA Ada Lovelace 架构中新增的硬件功能提供助力，可生成全新的高质量帧，而不仅仅是生成部分像素。DLSS 3 能够将 DLSS 超分辨率技术和 DLSS 帧生成技术相结合，重建所显示的 7/8 的像素，从而提升性能，让玩家体验到丝滑流畅的游戏快感，并且配合NVIDIA ReFlex低延迟技术，可降低系统延迟，让玩家更快能够做出反应，减少失误率。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB就是一款能够玩家丝滑体验游戏的硬件装备，“波普”艺术风格的多彩渐变散热器符合新生代年轻玩家的审美。甜品级的硬件性能可以满足入门级以及进阶级玩家的游戏需求，畅游1080P的一切3A大作。小巧玲珑的体积仅有255*136*45.5mm，能够适合更多的机箱环境，散热器采用双90mm的十一翼环型风扇，配合2*6mm热管及大面积鳍片实现优秀的散热能力。其一键超频功能能够帮助游戏体验进一步提升，当然除了游戏之外，它也可以应付视频剪辑，图形设计等办公领域的场景。