　　七彩虹3060 双十一显卡性价比首选 到手价2149

【天极网DIY硬件频道】在双十一这个买买买的黄金时段，相信很多同学都会选择在现在更换显卡，如果你也和我一样预算有限的话，不如来看一下七彩虹3060显卡。

这款显卡搭载了 NVIDIA第二代 RTX架构，也就是大家熟知的NVIDIAAmpere 架构。还有着多单元流处理器以及高速G6规格显存，七彩虹的这款3060的显存高达12GB，可提供令人惊叹的出色游戏体验。

七彩虹3060显卡的CUDA数量为3584，显卡的核心频率为1777Mhz，一键超频的范围是1822Mhz，显存规格高达12GB(GDDR6X)，输出接口配置为3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，推荐使用550W的电源配置。这款显卡可以运行目前市面上大多数主流游戏，1080P分辨率和2K分辨率基本都能达到60帧。

散热方面，七彩虹3060显卡使用了26mm+28mm散热管来进行冷却，并且这个散热管还采用了“回流焊”工艺。这样的好处就是会让显卡的每一根热管都与散热鳍片成为一体，不仅可以带来更好的散热效能，还可以辅助下部铜片散热底。

最后，七彩虹3060显卡的新一代Ultra再度使用iGame超量镀银技术，在每一个元件与 PCB 电路层接触的中，采用了镀银处理，保持每个接触点要工作上百万次的持久快速反映，加强玩家在显卡使用以及超频过程中的稳定性，进一步加强散热、减少电损耗，工艺更环保与安全更耐久。

目前这款显卡已经在七彩虹京东自营旗舰店开启了活动价格，到手只需要2149，并且还有着30的价保服务。如果你购买显卡的预算不是很充足，那么可以考虑一下这款有着12GB显存的七彩虹3060。