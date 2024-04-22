专业影像级高速存储 Lexar雷克沙GOLD系列microSD存储卡开售

【天极网DIY硬件频道】通常定位为小尺寸、轻量化设备存储扩容的MicroSD(TF)卡，原来也有超高性能规格的UHS-II版本？在专业影像存储领域深耕多年的国际存储品牌Lexar雷克沙，近日就推出了Professional GOLD microSDXC™ UHS-II存储卡产品，从属于产品线中定位高端专业的GOLD系列，为专业创作者带来更高效读写体验。

支持V60视频等级认证，读取速度至高可达280MB/s，写入速度高达180MB/s，支持录制4K视频，这一切高端特性均可浓缩在一张小尺寸的microSD卡里。帮助用户在运动相机、无人机等新式影像设备中发挥无瓶颈的高速性能，帮助用户轻松实现快速抓拍、高清录制、流畅播放的同时，也拥有更流畅的大文件快速导出能力。

在新上市的一部分高性能游戏掌机中，Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡凭借极高的读取速度，也能够满足平台扩容、3A大作高速加载等硬核需求。

Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡新品提供128GB和256GB两种容量选择，其中256GB容量可录制4K视频265分钟，足以覆盖常见需求。而耐用性能方面，Lexar Professional GOLD microSD UHS-II存储卡能够经受极端的工作环境考验，具备防水、耐85℃高温~-40℃低温、防潮、耐磨、防震、防坠落、防X射线和防磁性能，是一款对极端环境应对自如的存储卡，经过雷克沙实验室的大量可靠性测试，并支持10年有限质保。

可以说无论是在运动相机、无人机、游戏机乃至平板电脑与智能手机等应用场景下，Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡都能轻松应对无压力，是高端用户的不二选择。这款高性能microSD卡当前已在雷克沙存储京东自营旗舰店开售，128/256GB版本售价分别为349/729元，成为当前市面上屈指可数的UHS-II高端microSD卡选择之一，有此类专业级存储需求的用户可以优先考虑。