双十一无线外设推荐 雷柏VT9PRO这款产品“闭眼买”

【天极网DIY硬件频道】马上就到一年一度的双十一了，不知道各位同学有没有打算在这个时期更新自己的外设装备了。小编认为，在这个万物互联的时代，如果你还在使用有线外设，那就过时了。现在大多数的无线外设都有着媲美有线外设的稳定性，并且还没有线材的束缚，使用起来更加方便。今天小编就给大家推荐几款雷柏的无线外设产品!

首先是这款十分好用的轻量化游戏鼠标――雷柏VT9PRO，雷柏VT9PRO的产品外观设计并不复杂，采用了很常用的对称设计，现在最多有七个颜色可选。有着C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等功能加持。

这里小编重点提及一下，C+click分离式按键预压校调技术，这个技术将鼠标左右微动PCB板与PCB主板独立分开，在里面增加入了预压扭簧，用户可以独立调节按键手感。解决了很多用户讨厌的握姿、握法不同而导致按键触发回弹手感不一致的问题。 此外，C+click分离式按键预压校调技术还能提高鼠标按压的一致性，避免鼠标按键空腔音。值得注意的是，除了大家熟知的罗技外，在众多国产外设品牌中，只有雷柏才做到了这个独立校调技术。

并且最赞的是这款鼠标的续航能力高达160小时，如果你不喜欢有线充电，还可以配合雷柏的无线充电鼠标垫来搭配使用。最后，在雷柏VT9PRO底部还有一个可以让用户自定义调节的DIY按键，虽然这个按键出厂是默认DPI切换功能，但我们可以自己去驱动中调节的，这一举措又增加了鼠标的“自定义化”和“可玩性”。

目前，雷柏VT9PRO已经在各大平台开启了活动价格，最低仅需199元即可入手。最后，如果你也和小编一样最近在考虑更换一个小巧轻便的游戏鼠标，那么可以考虑一下雷柏VT9PRO。

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