七彩虹iGame 618活动下单G-ONE Plus赢超大福利

【天极网DIY硬件频道】今年618活动的到来，各大品牌相应推出各类产品，国内知名电脑硬件厂商七彩虹(colorful)在电商平台推出了多品类重磅优惠活动，还有机会抽取超大奖品以及大额红包!

和其他传统电脑硬件厂商不同，七彩虹除了拥有专属于高端产线品牌iGame之外，还推出了iGame G-ONE Plus高性能一体机电脑品类，其产品定位突出性能与时尚，即宣扬外观新潮，舒适易用的高性能悦己体验，为新一代消费者提供超感桌面体验。

据了解，G-ONE Plus 已经正式开启618超感换新季，多重福利，爆款直降!

32英寸/240Hz刷新率/i5-12500H/RTX 3060悦享版低至7199元;

京东链接：https://item.jd.com/100049064233.html#crumb-wrap

27英寸/2.5K分辨率/165Hz高刷/i5-12500H/RTX 3060悦享版低至6999元;

京东链接：https://item.jd.com/10069652073714.html

32英寸/2.5K分辨率/165Hz高刷/i7-12700H/RTX 3060标准版低至10999元;

京东链接：https://item.jd.com/100024061937.html#crumb-wrap

(此外其他配置也有不同程度的优惠价格及满减补贴)

2023年5月31日至6月3日期间――

前二十名付款顾客可获得最高500元的现金红包!

2023年6月15日至6月20日期间――

前二十名付款顾客可获得最高200元的现金红包!

2023年5月31日至6月20日期间――

每日进店下单G-ONE Plus 将获得抽奖机会：机箱积木、限定背包、iGame电竞椅、索尼PS5、苹果14 Pro Max、七彩虹4090显卡。

除此之外，还有加磅福利!

2023年6月5日、6月15日下单购买G-ONE Plus前3名下单顾客收货后成功晒单将获赠iGame专业电竞椅，4至8名下单顾客收货成功晒单将返1000元的现金红包。

活动流程：

(一)6月5日、6月15日，在本店购买iGame G-ONE Plus一体机产品

(二)确认收货晒单:商品发出物流签收后，确认收货并晒出自己的购物体验 (好评和图片)

(三)审核及到账:咨询在线客服，提交已晒单记录 (需包含评价内容和店铺名)

注：以上活动信息存在平台渠道差异，请以实际平台渠道信息为准