一橘一紫双配色，七彩虹COLORFIRE MEOW系列硬件助力AI创作

【天极网DIY硬件频道】七彩虹COLORFIRE MEOW系列凭借萌宠造型以及二次元风格的设计颇受新生代年轻玩家的喜爱，因其可爱有趣的属性成功破圈吸引了不少DIY圈外的用户关注，掀起了一阵电子吸猫浪潮。MEOW产品如今也覆盖至整个家族生态当中，其中包括板卡、内存、SSD、机箱、散热器等，构建了完整的猫咪生态。“橘影橙”以及“暗影紫”双配色满足玩家对不同颜色的喜爱。而这款既可爱又强大的家族生态硬件能够满足“斜杠青年”们的全场景需求，尤其是在目前火热的AI创作领域，他能够帮助AI玩家完成各项的AI生成任务，成为强大的生产力工具!

COLORFIRE京东自营旗舰店：https://mall.jd.com/index-1000417209.html

COLORFIRE MEOW猫咪家族产品的两个配色分别由两个不同的原创IP进行设计，橘影橙所对应的硬件为橘子猫“橘宝”，而暗影紫配色所对应的IP形象为英国短毛猫“疾风”。一橘一紫两套不同配色的家族产品满足不同喜好的玩家，可以根据喜好的桌搭环境进行选择。

当然无论是橘影橙还是暗影紫家族硬件，最引入眼帘就是印有原创IP形象的“猫咪”。机箱源自鑫谷×COLORFIRE所联合推出的“孟菲斯”MEOW定制款，小巧的设计能够为您的桌面节省极大的空间。在侧透玻璃之下，显卡那迷人的身躯展现在玩家眼前。简洁的显卡造型设计为整体增加了不少萌系属性。“橘影橙”显得活泼，而“暗影紫”显得“沉稳”，侧边猫咪脚步的RGB灯组以及背板的“涟漪”元素设计赋予了DIY硬件灵气。显卡覆盖的型号包括的RTX 4060、RTX 4060 Ti 16GB、RTX 4070等，满足玩家的不同使用需求。尤其对于钟爱AI绘图创作的玩家，凭借强大的算力能够帮助你更快的生成高质量的作品。

MEOW主板和MEOW内存以及MEOW定制水冷完善了整个COLORFIRE MEOW喵咪家族硬件生态的萌系氛围，均针对IP形象进行了独特的设计，使整体看起来更具萌宠属性。MEOW喵咪家族硬件生态能够满足用户的全方位需求，包括大型3D游戏、高清视频剪辑、3D渲染等等，尤其是在AI方面的创造力更是强大。

说到AI绘图就不得不提及近期由LIBLIB与COLORFUL联合举办的AI绘图创意大赛“新春AI出彩”，玩家在2023.12.04日至2023.12.31日间参与创意设计大赛，则有机会赢取七彩虹RTX 4080显卡作为大奖。

详细规则请点击活动详情页查看：https://www.liblib.art/v4/activity

COLORFIRE家族硬件是专为钟爱萌宠文化的新生代年轻群体所推出的高性能DIY硬件产品，满足“斜杠青年”的多方面应用需求，凭借极强的性能能够为用户轻松完成高质量的AI绘图作品。使用该款设备，创作者们将能够在AI领域大展身手，实现自己的创意和梦想!