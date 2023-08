ÈýÐÇPRO Plus SD´æ´¢¿¨2023¼ò²â ËÙ¶È¸ü¿ì¸ü¿É¿¿

【天极网DIY硬件频道】三星存储品类全、产品应用十分广泛,消费级存储领域几乎所有的品类三星存储都有布局。除了用户广为熟悉的990 PRO、980 PRO这样的旗舰SSD,T7、T7 Shield移动固态硬盘系列,三星在存储卡、闪存盘等产品,覆盖消费者对存储领域的种种需要。三星上一次更新存储卡产品线还是在2021年,而最近,全新的2023款PRO Plus SD卡& micro SD卡新鲜上市,那么这两款新存储卡表现如何呢?我们通过本篇评测来了解一下。

存储卡是与单反&无反设备、微单、运动相机、无人机融合共生的产品品类。三星PRO Plus存储卡系列的产品定位始终是专业用户,致力于为大家带来完美存储体验。随着5G与全民视频时代的深度发展,不仅是专业用户,摄影、视频拍摄剪辑、飞无人机等以往十分专业的操作逐渐祛魅,变得更容易上手。专业摄影器材门槛降低、大众化的过程同样也是存储设备的地位逐渐提高的过程。

我们首先来看2023版SD卡。外包装延续了上一代的深蓝色,正中是256GB的容量标识,上方是“PRO Plus”的产品名称。此次三星PRO Plus SD存储卡的读写速度分别能够达到180MB/s和130MB/s,相较于上代分别提升了12.5%和8.3%。

读写速度下方则是官方建议的存储卡使用场景,例如单反相机、数码相机以及笔记本电脑。硬盘下方则是型号以及速度标签。作为一款SDXC存储卡,PRO Plus SD卡采用UHS-I标准,支持U3速度等级和V30视频速度等级。180MB/s的读取速度已经刷新了UHS-1标准的速度极限。VSC(Video Speed Class)视频速度等级是SD协会针对视频拍摄专门制定的速度等级,其中V30表示最低写入速度为30MB/s,主要应用场景为拍摄全高清(FHD/1080P)视频以及4K UHD视频。

为了更好地对这款SD卡进行测试,我们自主搭载了一个平台进行测试。处理器为第13代英特尔酷睿i7-13790F处理器,显卡为英特尔锐炫A750限量版,内存为英睿达64GB DDR5-4800MHz,主硬盘为英睿达P5 Plus的2TB版本,PCIe 4.0端口,支持NVMe 2.0协议。主板接口为USB 3.2 Gen 2,我们也通过该接口进行三星PRO Plus的相关测试,降低端口对传输速度造成的影响。

首先是CrystalDiskMark软件测试,在多次测试数据稳定之后,三星PRO Plus SD卡的顺序读取速度能够达到187.6MB/s,顺序写入速度能够达到135.37MB/s,在同类型产品中表现优异,处于业内第一梯队。

在ATTO Disk Benchmark软件的读写稳定性与性能测试中,三星PRO Plus SD卡在测试文件大小为64KB之后读取速度可以达到179.59MB/s,写入速度能够达到127.25MB/s左右,并可以一直维持在这个水准,整体表现稳定,速度变化不大,能够反映出三星PRO Plus SD存储卡使用时的稳定性。

我们还使用HD Tune Pro软件对三星PRO Plus SD存储卡进行了测试。持续写入200GB数据之后,三星PRO Plus SD卡并没有产生掉速的情况,持续读取速度始终在160MB/s以上,写入速度也能够维持在130MB/s。这也反应了PRO Plus SD存储卡在进行长时间大容量传输任务时所能够展现的稳定性能,而在实际录制4K视频的体验过程中,三星PRO Plus SD存储卡也并没有因写入速度不够导致无法拍摄的情况,这是一枚视频所应具备的优秀品质。

此外,使用TxBench软件所测得的读写数据与CrystalDiskMark软件所测得的数据基本一致,也是对这款SD卡理论速度的相互印证。

我们还通过一些实际的拷贝读写测试来验证三星PRO Plus SD存储卡的性能。我们尝试将300张RAW格式图片(约17.8GB)、5部1080P电影(约20GB)、单个大视频文件(约26.5GB)分别写入三星PRO Plus SD卡,能够看出写入时的速率非常稳定,基本维持在120-130MB/s;在实测过程中,不同大小的视频、图片等素材均能稳定快速传输。

以索尼Alpha 1旗舰全画幅微单的使用来看,256GB的三星PRO Plus能够拍摄8.5小时3840×2160/30fps/60Mbps的视频或者22.5小时的1080p/30fps/16Mbps的视频;如果换成图片,3840×2880(平均大小5.5M)的4K分辨率图片能够拍摄44439张,足够用户进行相当长时间的拍摄。

三星新款PRO Plus SD存储卡具备全面的七重防护,包括防水、耐受高低温度、防X射线、防磁、防震、防跌落以及耐磨特性。防跌落和磨损防护让PRO Plus SD卡可承受密集使用和恶劣环境。此外,选择三星PRO Plus SD卡的消费者还将额外享长达10年的有限保修,基本能覆盖整个产品生命周期。

*具体防护标准:

1)防水:1m深盐水持续72小时; 2) 耐受高低温度:工作温度-25℃~85℃,非工作温度-40℃~85℃; 3)防X射线:100mGy(相当于机场X射线机); 4)防磁:高达15000高斯; 5)防震:高达1500Gs(G是重力加速度的单位); 6) 防跌落:能够承受高达5米(16.4 英尺)的跌落; 7) 防磨损:多达10000次插拔。

整体来说,今年的PRO Plus存储卡新品在已有的基础上进一步提升了读写速度,并且保证了出色的性能表现与适应性,更符合当下用户的使用要求。三星PRO Plus SD存储卡提供了64GB-512GB不同的容量,用户可以根据自己的实际需求进行选择;PRO Plus MicroSD卡也提供了128GB、256GB和512GB的容量供消费者选择。此外,选择三星PRO Plus系列的消费者还将额外享长达10年的有限保修,十分可靠。

