让你的桌面解除“线”制 雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机

对PC玩家而言，更加整洁有序、令人心旷神怡的“无线桌面”离不开一套合适的无线外设产品。自解决了传输带宽、延迟等问题后，无线连接正成为游戏外设中新的高端特性，有效帮助用户增强工作、娱乐的沉浸感，解决桌面线材混杂的问题。

雷柏前段时间就推出了一款VH800双模无线RGB游戏耳机，作为无线游戏外设全家桶的又一块拼图，提供舒适、清晰、精准的音频体验。雷柏VH800采用了游戏耳机常用的深色主色调，深空灰配色带来电竞风、战斗风的观感。细节方面它同样有充足的表现力，头梁两侧镂空设计的伸缩可调金属连接结构，以及左右耳罩外侧炫酷的RGB灯条，可以说既实用又能带来充足氛围感。

佩戴舒适性方面，雷柏VH800采用蛋白皮质的头梁与耳罩，触感柔软细腻，搭配内部记忆海绵与全包耳结构，能够带来包裹性强、更加舒适的佩戴感受，同时有效降低环境音干扰。

VH800搭载单张成型40mm复合膜片发声单元，采用石墨烯轻薄材质，带有富足的功率与瞬态爆发力，使得动态范围更广，解析复杂的战争游戏音效，高度还原游戏场景，给使用者带来仿佛身临其境般的紧张刺激。耳机采用物理双音腔结构，大幅降低声音失真表现，带来更为清晰的音效定位，游戏中可以干脆地将脚步声、枪声以及弹打在物体上的声音区分开来，各类声音互不干扰。

搭载1200mAh锂电池使得雷柏VH800无线游戏耳机在不开启RGB灯效的情况下，拥有至高46小时连续使用续航，同时使用左耳处USB-C接口约3小时即可充满电量。

作为一款无线游戏耳机，雷柏VH800自身重量约为340g，与雷柏其它有线耳机产品近似，可以看出在轻量化方面有所考量，避免在长时间佩戴中对玩家产生太大负担。借助轻量化、无线的特点以及触感柔软细腻的头梁与耳垫，雷柏VH800在体验中展现了不错的佩戴舒适性，且用户的转头、起身等各类活动也不再受到线材束缚。

作为雷柏“无线游戏外设全家桶”的重要成员，雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机为玩凭借全面而强大的功能搭配实现了舒适易用，满足我们对高质量游戏音频与沉浸式氛围的需求。同时它也拥有极佳性价比，采用千元级配置，目前在官方自营店售价为269元，且可享满减优惠，目前到手价仅为249元。

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