七彩虹618新品显卡试玩，更有机会赢免费名额

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iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO 8GB新品显卡试玩

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下单40系显卡赠海量会员积分

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延保服务将帮助用户解决显卡使用期间出现的质量问题，仅供七彩虹商城内购买的显卡使用。用户可分开购买显卡和延保服务，两者的订单时间间隔不得大于365天，否则无法享受该服务。详情可登录七彩虹官网-服务与支持-保修条例，查看【七彩虹显卡保修条例】，符合条件的显卡用户可予以无限次报修。

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