ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

AMD FSR Redstone¼¼Êõ·¢²¼£º4K»­ÖÊÖ¡ÊýÌáÉý3±¶ÒÔÉÏ£¬Ö§³Ö³¬200¿îÓÎÏ·

2025-12-11 17:08:02 ×÷Õß£º¸ßÖ¾Î°

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿12ÔÂ11ÈÕÏûÏ¢£¬AMDÕýÊ½·¢²¼´úºÅÎª¡°Redstone¡±µÄFSR¼¼Êõ£¬ÒÔ¼°×îÐÂÇý¶¯³ÌÐò°æ±¾¸üÐÂ 25.12.1(Í¨¹ý WHQL ÈÏÖ¤)¡£FSR RedstoneÃæÏò×îÐÂµÄRadeon RX 9000ÏµÁÐ(RDNA 4)ÏÔ¿¨£¬ÔÚ¸ü¶àÌØÐÔÖ§³ÖÏÂ¿ÉÒÔ´øÀ´ÏÔÖøÓÎÏ·ÌåÑéÉý¼¶¡£Í¬Ê±£¬AMD±íÊ¾µ½2025Äêµ×£¬FSR Redstone½«Ö§³Ö³¬¹ý200¿îÓÎÏ·¡£ 

AMD FSR Redstone¼¼Êõ·¢²¼£º4K»­ÖÊÖ¡ÊýÌáÉý3±¶ÒÔÉÏ£¬Ö§³Ö³¬200¿îÓÎÏ·

  ×÷ÎªFSR×îÖØÒªµÄÒ»´Î¸üÐÂ£¬¡°Redstone¡±ÊÇÒ»Ì×»ùÓÚ»úÆ÷Ñ§Ï° (ML) µÄÇ¿´óÓÎÏ·¼¼Êõ£¬¾ß±¸ÒÔÏÂËÄÏî¹Ø¼ü¹¦ÄÜ£º

  FSR ÓÅ»¯Éý¼¶ (Upscaling)£º¸ÃÌØÐÔÇ°ÉíÊÇ AMD³¬¼¶·Ö±æÂÊÈñ»­¼¼Êõ£¬È«ÐÂ³¬·ÖÄ£ÐÍÄÜ¹»ÀûÓÃÉñ¾­äÖÈ¾¼¼Êõ£¬»ùÓÚµÍ·Ö±æÂÊÍ¼Ïñ½øÐÐÖØ½¨£¬ÌáÉý»­ÃæÇåÎú¶È¡¢ÖÊÁ¿ºÍÊÓ¾õÐ§¹û¡£ 

  FSR Ö¡Éú³É (Frame Generation)£ºÍ¨¹ý»úÆ÷Ñ§Ï°£¬¾«×¼Ô¤²â²¢½«ÐÂÖ¡²åÈëµ½ÒÑäÖÈ¾µÄÖ¡Ö®¼ä£¬³ä·ÖÌá¸ßÖ¡ÂÊ£¬ÈÃÓÎÏ·ÌåÑé¸üÁ÷³©¡£

  FSR ¹âÏßÔÙÉú (Ray Regeneration)£ºÍ¨¹ýÏ¡ÊèÑù±¾ÍÆ¶Ï²¢¸ßÖÊÁ¿ÍêÕû»¹Ô­¹âÏß×·×ÙÏ¸½Ú£¬ÒÔ¸üµÍµÄäÖÈ¾³É±¾ÊµÏÖÇåÎúÎÞÔëµãµÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£ 

  FSR ·øÉä»º´æ (Radiance Caching)£º¶¯Ì¬Ñ§Ï°²¢Ô¤²â¹âÏßÔÚ³¡¾°ÖÐµÄ´«²¥·½Ê½£¬´Ó¶ø¸ßÐ§ÊµÏÖÊµÊ±È«¾Ö¹âÕÕ¡£  

AMD FSR Redstone¼¼Êõ·¢²¼£º4K»­ÖÊÖ¡ÊýÌáÉý3±¶ÒÔÉÏ£¬Ö§³Ö³¬200¿îÓÎÏ·

  ¸ù¾ÝAMD¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬»ùÓÚRX 9070 XT£¬ÔÚ4K»­ÖÊÏÂ½øÐÐ²âÊÔ£¬¡°Redstone¡±¼Ó³Öºó£¬Ö¡ÊýÆ½¾ùÌáÉýÁË3.3±¶£¬ÆäÖÐ¡¶Ê¹ÃüÕÙ»½£ººÚÉ«ÐÐ¶¯7¡·¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·µÄÖ¡ÊýÉõÖÁ´ïµ½ÁËÔ­Éú4K»­ÖÊµÄ4.7±¶¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¸ßÖ¾Î°

×îÐÂ×ÊÑ¶

AMD FSR Redstone¼¼Êõ·¢²¼

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ÊÖ»úÀï×îºÄµçµÄAPP¾¹È»ÊÇ...

ÐÂÆ·ÆÀ²â

ÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉ¢ÈÈ·½°¸
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼