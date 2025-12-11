AMD FSR Redstone¼¼Êõ·¢²¼£º4K»ÖÊÖ¡ÊýÌáÉý3±¶ÒÔÉÏ£¬Ö§³Ö³¬200¿îÓÎÏ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿12ÔÂ11ÈÕÏûÏ¢£¬AMDÕýÊ½·¢²¼´úºÅÎª¡°Redstone¡±µÄFSR¼¼Êõ£¬ÒÔ¼°×îÐÂÇý¶¯³ÌÐò°æ±¾¸üÐÂ 25.12.1(Í¨¹ý WHQL ÈÏÖ¤)¡£FSR RedstoneÃæÏò×îÐÂµÄRadeon RX 9000ÏµÁÐ(RDNA 4)ÏÔ¿¨£¬ÔÚ¸ü¶àÌØÐÔÖ§³ÖÏÂ¿ÉÒÔ´øÀ´ÏÔÖøÓÎÏ·ÌåÑéÉý¼¶¡£Í¬Ê±£¬AMD±íÊ¾µ½2025Äêµ×£¬FSR Redstone½«Ö§³Ö³¬¹ý200¿îÓÎÏ·¡£
×÷ÎªFSR×îÖØÒªµÄÒ»´Î¸üÐÂ£¬¡°Redstone¡±ÊÇÒ»Ì×»ùÓÚ»úÆ÷Ñ§Ï° (ML) µÄÇ¿´óÓÎÏ·¼¼Êõ£¬¾ß±¸ÒÔÏÂËÄÏî¹Ø¼ü¹¦ÄÜ£º
FSR ÓÅ»¯Éý¼¶ (Upscaling)£º¸ÃÌØÐÔÇ°ÉíÊÇ AMD³¬¼¶·Ö±æÂÊÈñ»¼¼Êõ£¬È«ÐÂ³¬·ÖÄ£ÐÍÄÜ¹»ÀûÓÃÉñ¾äÖÈ¾¼¼Êõ£¬»ùÓÚµÍ·Ö±æÂÊÍ¼Ïñ½øÐÐÖØ½¨£¬ÌáÉý»ÃæÇåÎú¶È¡¢ÖÊÁ¿ºÍÊÓ¾õÐ§¹û¡£
FSR Ö¡Éú³É (Frame Generation)£ºÍ¨¹ý»úÆ÷Ñ§Ï°£¬¾«×¼Ô¤²â²¢½«ÐÂÖ¡²åÈëµ½ÒÑäÖÈ¾µÄÖ¡Ö®¼ä£¬³ä·ÖÌá¸ßÖ¡ÂÊ£¬ÈÃÓÎÏ·ÌåÑé¸üÁ÷³©¡£
FSR ¹âÏßÔÙÉú (Ray Regeneration)£ºÍ¨¹ýÏ¡ÊèÑù±¾ÍÆ¶Ï²¢¸ßÖÊÁ¿ÍêÕû»¹Ô¹âÏß×·×ÙÏ¸½Ú£¬ÒÔ¸üµÍµÄäÖÈ¾³É±¾ÊµÏÖÇåÎúÎÞÔëµãµÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£
FSR ·øÉä»º´æ (Radiance Caching)£º¶¯Ì¬Ñ§Ï°²¢Ô¤²â¹âÏßÔÚ³¡¾°ÖÐµÄ´«²¥·½Ê½£¬´Ó¶ø¸ßÐ§ÊµÏÖÊµÊ±È«¾Ö¹âÕÕ¡£
¸ù¾ÝAMD¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬»ùÓÚRX 9070 XT£¬ÔÚ4K»ÖÊÏÂ½øÐÐ²âÊÔ£¬¡°Redstone¡±¼Ó³Öºó£¬Ö¡ÊýÆ½¾ùÌáÉýÁË3.3±¶£¬ÆäÖÐ¡¶Ê¹ÃüÕÙ»½£ººÚÉ«ÐÐ¶¯7¡·¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·µÄÖ¡ÊýÉõÖÁ´ïµ½ÁËÔÉú4K»ÖÊµÄ4.7±¶¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â