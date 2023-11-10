七彩虹iGame联名显卡雾山五行即将开售，更多福利等你来拿！

【天极网DIY硬件频道】11月10日晚八点，iGame×雾山五行联名硬件装备「iGame GeForce RTX 4060 FAMILY 雾山五行」开售，在指定时间内购买并晒单即可获得价值100元的京东E卡!国风硬件涵盖了RTX 4060三款芯片组其中包括RTX 4060以及RTX 4060 Ti 8GB以及16GB版本。玩家可以根据自身的需求从而进行选择，全能“五行”硬件能够应对包括游戏/渲染/剪辑/平面/AIGC，兼顾多种使用场景，不仅是游戏玩家的游戏硬件伙伴，更是创作者们的优质生产力工具。

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com/

全能“五行”硬件「iGame GeForce RTX 4060 FAMILY 雾山五行」于11月10日晚八点现货开售，在11月10日至11月15日期间购买产品的玩家，在收到货后登记信息并晒单返图即可获得价值一百元的京东E卡，活动数量有限因此先到先得!详情规则请看下图：

活动平台：七彩虹京东自营旗舰店

活动产品：

① iGame GeForce RTX 4060 雾山五行 OC 8GB，售价2799元(领券到手2699元)。

链接：https://item.jd.com/100070883227.html

② iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行 OC 8GB，售价3649元(领券到手3499元)。

链接：https://item.jd.com/100070883247.html

③ iGame GeForce RTX 4060 Ti 雾山五行 OC 16GB，售价4199元(领券到手3799元)。

链接：https://item.jd.com/100070883249.html

活动时间：用户下单购买时间2023年11月10日――2023年11月15日

优秀的硬件装备能够搭配如今具有多重身份的新生代“斜杠青年”，他们白天是上班族，下班后则成为设计师/主播/硬核游戏玩家等。而iGame×雾山五行联名显卡这款全能硬件能满足斜杠青年们的需求。所谓全能“五行”硬件即代表能够应对包括3A游戏、大型3D渲染、高清视频剪辑、平面设计、AIGC等时下用户的常用场景，RTX 4060家族的多个型号玩家可根据自身需求进行挑选!

产品包装除了显卡本体之外还附赠了“五行面具徽章”以及“火行鼠标垫”两样周边，对于钟爱《雾山五行》动画粉丝而言这是重磅福利。五行面具徽章赋有磁吸功能，能够吸附于铁磁物件当中，笔筒/冰箱贴/铁门等均可吸附，多种可玩性;火星鼠标垫尺寸为800*350*3mm，大尺寸鼠标垫印有动画主人公“闻人翊悬”的战斗姿态，极具视觉张力。产品将于11月10日晚八点于七彩虹京东自营旗舰店开售，现货数量有限，想获得这款具有水墨艺术气息的硬件就准点参与选购吧!