工作生活全都要！这几款存储设备让人直呼内行

【天极网DIY硬件频道】工作生活逐渐回归正轨,街头重新车水马龙,大街小巷也溢满烟火气。我在复工之后感受十分明显的一点是,混合办公很大程度上改变了大家的工作方式,多场景办公趋势仍在进一步深化。而大地回春、天气转暖,各地的踏春赏花活动也逐渐多了起来。选一个假期、择二三好友一同出游也成为不少朋友们的小确幸。

无论是混合办公场景还是出游踏青,我们似乎都会面临一个问题——数据的存储。移动办公、混合办公要求大家随身携带大量数据、随取随用,春游踏青所记录的照片、视频素材也需要一个可靠的设备进行留存。今天就为大家推荐几款能够兼容从工作到生活全流程的存储设备,一起来了解一下吧!

·移动场景下的存储

移动场景对存储设备提出了新的要求:轻薄便携、大容量、能够适应在不同场景的使用需要。这里就不得不提到移动硬盘品类,以WD My Passport Ultra 便携式存储硬盘为代表的移动存储硬盘给我们带来了十分出色的存储体验。

我们在外出工作或者出行过程中所产生的大量数据需要有处可存;如果是团队工作,不同用户产生的数据量叠加起来就会更为可观。WD My Passport Ultra旨在减少用户的存储成本,也照顾到那些对传输速度要求不高、更看重海量空间的存储用户。这款硬盘可以被看做WD My Passport系列的升级版,相比之下定位更高。

WD My Passport Ultra容量有1TB、2TB、4TB和5TB共计四个版本,硬盘采用USB-C技术,随附的USB 3.2 Gen 1/USB 3.0适配器能够实现对主流接口的可靠支持,确保硬盘与新旧机型兼容。此外,WD My Passport Ultra也可以兼容Windows系统以及Mac系统,让有不同工作习惯的用户可以享受到一致的体验。用户还可以通过备份软件设置自动定期备份,实现为每小时、每天或每月自动备份,防止数据遗忘或者误删情况的发生。

值得一提的是这款硬盘在安全方面的考量,WD My Passport Ultra内置了WD Security同步加密技术,拥有256位AES硬件加密密码保护,可防止硬盘数据遭受非法访问和窃取。在移动办公过程中,移动硬盘在转移、传递之间会经过很多人的手,一旦被人恶意查看甚至篡改盗用数据,造成的损失将不可估量,尤其是对商业、科研等需要保密级别很高的数据来说,硬盘安全性就更加重要。同时,3年有限质保服务也能让用户放心使用。

作为一款PHDD,My Passport Ultra的体积仅仅相当于钱包大小,便携性相当不错。电镀金属和纹理设计赋予了它颇具现代性的外观,用户有金银两款配色可选,颜值也相当不错。

·团队合作可靠后盾

如果说WD My Passport Ultra主打移动场景下数据备份,那么在固定场景下——尤其是像公司、工作室这样的需要多人共同工作的场景,或者是为家庭创建一个数据库,一款大容量的数据备份硬盘就显得尤为必要。而WD My Book台式硬盘刚好就是为这些场景所设计。

正如WD My Book台式硬盘的名字那样,它可以像“Book”一样有容乃大、包罗万象,也能够像书一样立在桌面之上,完美融入工作或者家庭环境,用户完全不会感到违和。这款台式硬盘的起始容量就高达4TB,之后覆盖了从4TB一直到最大22TB的8个存储容量版本,而WD My Book Duo台式硬盘的容量更是高达44TB,完全能够满足用户几年甚至十几年的数据存储需要。将数据存储在WD My Book台式硬盘中,用户就可以尽情释放手机、PC设备的存储空间,让设备的存储空间“用到刀刃上”。

除了海量的存储空间,WD My Book台式硬盘同样内置了256位AES硬件加密,同时也支持密码保护功能,始终保护用户的隐私和数据安全。用户通过官方软件激活密码保护功能并设置个性化密码即可开启,使每一次访问数据都很放心。此外,专业备份软件能实现自定义设置时间与频率进行自动备份,可以有效防止数据丢失。

WD为My Book台式硬盘也提供了3年有限保修,很明显,它所具备的超大容量肯定足够用户使用超过3年时间了。试想,把每一年的出游记录都有条理地存储到WD My Book台式硬盘中,可靠、稳定的海量空间能帮你收藏起过去的数年的光景,是不是很心动?

·Type-C闪存盘——符合潮流的选择

经过几年的发展,Type-C接口已然有种实现“大一统”的态势,不仅是智能机型,笔记本、PC等设备上的C口增多、A口减少也成为潮流,连iPhone在不久的将来也将换用Type-C接口。因此,搭载Type-C接口的闪存盘也拥有着广泛的应用前景,在手机、平板、PC等设备中,近距离使用闪存盘传递数据往往要比线上更有优势。同时,A-C接口之间的跨端数据传递也是不少用户的刚需,这也对闪存盘提出了更高的要求。

闪迪至尊高速酷锃 OTG USB 3.1 (Type C) 闪存盘就可以完美应对上述情况,它采用C&A双接口设计,是一款二合一闪存盘。整盘全金属材质在保证机身强度的同时也兼顾了美观。盘身还设计有钥匙孔,随身携带也不容易丢。如果你想在手机、平板或者电脑设备之间转存大量的数据,那么这款闪存盘一定适合你。高达150MB/秒的读取速度以及USB 3.1 Gen 1的高性能方便用户十分便利地传输数据。

同样,无论是应对外出办公这样的商用场景,还是需要数据转存的出行旅途,闪迪DDC4都很在行。与体型不符的超大容量也让它在极为小巧的同时拥有超大空间,它提供32、64、128、256、512直至1TB共计6个存储规格,用户可以根据自身的数据量进行选择。

写在最后

我们似乎从未如此期待一个开工季、开学季、踏春季,天气转暖、大地回春,新一年的移动办公需要强大的存储设备来支撑,外出旅游、数据备份需要可靠的存储设备来留存记忆。不如就让WD以及闪迪来承担起这些任务吧!它们不会让你失望。