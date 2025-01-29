需求量太大！ 英伟达表示RTX 5090/5080可能会出现缺货

【天极网DIY硬件频道】1月初的CES 2025上，NVDIA时隔两年半发布了全新的RTX 50系列显卡，包含RTX 5090/5090D、RTX 5080以及RTX 5070系列，其中前两款将会在1月30日，也就是大年初二正式开售，国内售价分别为16499元和8299元。由于这次开售时间距离发布时间较短，并且国内正值春节放假，首批卡的数量肯定不会多，抢购难度很大。

英伟达官方论坛也发布了公告表示，预计 RTX 5090和RTX 5080的需求量很大，并可能会出现缺货，英伟达与合作伙伴每天都在向零售商运送更多的库存，以帮助将GPU送到游戏玩家手中。

此前，NVDIA并没有发布过类似的公告，这可能意味着这次的供应量比以往要更少，而且除高端游戏玩家外，AI研究人员等用户都对这些卡同样有着很高的需求，再加上黄牛也想趁机捞上一笔，导致卡会更加的短缺，这超出了英伟达的预期。

全新的RTX 50系列显卡采用了全新Blackwell架构，相比Ada Lovelace实现了重大升级，包括PCIe 5.0接口、GDDR7显存和DP 2.1a 接口等，而且全系独占DLSS 4多帧生成功能，可以大幅提升游戏帧率，带来更好的体验。其中最为顶级的RTX 5090这次更是基于GB202内核打造，拥有21760个CUDA核心，是RTX 5080的两倍还多，也是第一款超过20000个内核的GeForce GPU，搭配512bit位宽的32GB GDDR7显存，TDP功耗575W，虽然涨价了，但强悍的游戏和AI性能依然是最好的选择。

从目前的情况看，除了首批会出现供不应求的问题外，RTX 5090D在短期内应该都会出现缺货的问题，购买难度比较大，RTX 5080情况可能会好一些，等到春节假期后，情况会有所缓解，但预约抢购应该还是跑不了的。二月下旬的时候，RTX 5070系列将会正式开售，相比于前两款产品，它们的价格更低一些，算是走量的型号，供货量应该会更好一些。