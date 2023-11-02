释放随机性能潜力！三星990 PRO散热片版4TB版本评测

【天极网DIY硬件频道】前段时间我们上手了三星990 PRO散热片版，当时测试的是1TB的版本，出色的读写速度、优秀的硬件散热配置刷新了990 PRO系列的旗舰定位，也为我们留下了深刻的印象。三星990 PRO第一批设置了1TB和2TB两个版本，而现在4TB版本也正式发售，让追求极致存储体验的用户们不仅有顶级的速度支持，还能拥有更多空间随意使用，那么4TB版本的990 PRO散热片版除了空间上的升级还带来了那些提升？我们一起来了解一下吧!

4TB版本的990 PRO散热片版外观上与此前的1TB、2TB版本保持一致。散热装甲中间有一条凸起的棱线，使装甲由中间向两侧形成了一定的坡度。

在散热片两侧的坡面上，三星设计了红色的凹槽，赋予外观更多电竞风格的同时也能进一步增大散热面积。在散热片的中间位置三星设计了一枚LED灯，能够随着用户的数据传输操作发光。用户可以在魔术师管理软件中自定义LED灯的颜色，具体在下文中有详细介绍。

我们先通过CrystalDiskInfo软件了解测试硬盘的基本信息以及测试平台。我们此次测试的三星990 PRO散热片版为4TB版本，支持PCle 4.0×4通道，理论带宽为8GB/s。SSD固件版本为0B2QJXG7，支持S.M.A.R.T功能，采用NVMe 2.0标准。

本次我们依旧保持了与之前相同的测试平台。处理器升级为第13代英特尔酷睿i7-13790F，主板选用ROG STRIX Z790-E Gaming WIFI，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;搭配64GB的Crucial DDR5-4800MHz高频内存，保证990 PRO散热片版能发挥出它应有的性能。

首先我们采用CrystalDiskMark 8.0.4c对990 PRO散热片版4TB的读写能力进行测试。

经过数次测试可以看出，三星990 PRO散热片版在硬盘的顺序读写速度、尤其是写入速度方面相较于980 PRO又有了一个升级，其顺序读取速度能够达到7453.86MB/s，写入速度也能够达到6972.47MB/s，稳居PCIe 4.0 NVMe SSD第一梯队。

尽管990 PRO散热片版的顺序读写速度在业内名列前茅，但这其实并不是三星最突出的方面。顺序读写能力仅能反映硬盘的峰值与顺序读写性能，在选择硬盘的过程中，我们消费者往往就会陷入“标称速度越快就越好”的误区，这个说法不能说错，但不完全对。标称速度往往指的是顺序读写速度，而我们需要明确的一点是，随机读写的速度是影响用户日常使用体验的更为关键数据。

我们可以把顺序读写理解为“按照最优速度进行连续顺序读写”，通常在拷贝大型文件时可以获得比较理想的读写速度;而随机读写顾名思义，这种读写具有随机性，可以从任何节点切入进行数据的读取和写入，不用遵循文件的先后顺序。而4K随机读写就是以磁盘读写最小的文件(4KB)进行随机读写。4K随机读写的性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。值得一提的是，4KB大小的小文件在电脑系统运行时的读写比例中占比可达六成以上。

我们拿游戏程序加载和响应举个例子。相信玩家朋友们在游玩各类3A大作的时候都会遇到地图加载的过程，在到达存档点时也会花费一定的时间进行存档，这些情形其实都考验着硬盘的4K随机性能。而实际上除了这些，我们在游戏内所遇到的激烈对战、每一个招式的释放、不同可能性选项的触发都依赖于4K随机性能。如果硬盘性能无法达到要求，也会造成卡顿现象的发生，甚至出现闪退的问题。

随机读写性能的单位为IOPS(Input/Output Operations Per Second)，也就是每秒进行读写(I/O)的次数。随机读写性能越强，硬盘处理琐碎文件(如启动游戏、读取游戏节点、扫描病毒等)的任务就越快，因此IOPS是最直接影响日常使用体验的速度指标。

三星990 PRO系列除了顺序读写也更强调了随机读写性能的优势，这将对用户的实际应用场景提供助力。我们来对比一下990 PRO散热片版1TB与4TB两个版本的4K随机读写性能，以Q32T16测试来说，两款SSD的写速都能够稳定达到1550K以上，而在读速方面，4TB版本超过1600K IPOS的读速就体现了领先优势，提升幅度高达35%。

我们通常也会使用HD Tune PRO对硬盘进行一个比较全面的测试，HD Tune PRO主要功能包括硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune PRO往990 PRO散热片版中写入约230GB的文件，借以观察当SLC缓存耗尽后硬盘的传输情况。而在230GB文件写完之后，4TB版本的990 PRO缓存并没有写满，读写速度都保持了稳定。

4TB的990 PRO散热片版采用的同样也是智能TurboWrite 2.0技术，与之前的智能TurboWrite相比，智能TurboWrite 2.0将缓冲区(TruboWrite区域)扩大了3倍(对比970 EVO Plus)。就我们测试的4TB型号来说，官方数据显示默认TurboWrite区域为10GB，它还可以再分配432 GB作为动态SLC缓冲区，总缓冲区空间多达442GB――这甚至接近常用的512GB硬盘了，足够用户进行非常规的大文件拷贝。在日常使用过程中，用户几乎不会有将缓内空间写满的情况发生。同时，得益于PCIe 4.0的带宽优势，硬盘在高压工作负载下也不会降低性能。

使用ATTO测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度，可以看到三星990 PRO散热片版的读取速度最高可达6.65GB/s，写入速度最高可达6.25GB/s。在数据大小为256KB时990 PRO散热片版的速度就已经趋于稳定，此后其读写速度可以始终保持在峰值状态。

此外，我们还对990 PRO散热片版进行了TxBench软件测试，具体数据见上图。

在3D Mark推出的专业存储基准测试中(软件识别错误显示为1TB)，990 PRO散热片版获得了4708的高分，处于整体产品的前列，带宽来到803.35MB/s，平均存取时间仅为38μs。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备，包括混合硬盘、SATA SSD以及PCIe 4.0 SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响。3DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的与存储性能相关的方方面面，而这些任务很大程度上都会考验到4K随机读写性能。

此外在PC Mark 10软件完整系统盘测试中，三星990 PRO散热片版得分4662，带宽733.70MB/s，平均存取时间36μs。相较于此前测试的1TB版本，带宽提升的同时平均存取时间也有所降低。

正如前文测试结果显示的那样，990 PRO 4TB可以实现高达1600K IOPS的随机性能，这可以大大减少各类进程的加载时间。值得一提的是，990 PRO 4TB还针对像3D渲染、4K视频编辑和数据分析这样的对图形性能有要求的内容进行了优化，不仅为用户提供了更好的游戏体验，也能为生产效率的提高助力。得益于新的自研控制器，三星990 PRO 4TB版本采用硬件自动化技术优化了从NAND出发的数据路径，并通过缓存算法缩短了处理时间。

为了了解990 PRO散热片版在高负载工作中的发热情况，我们特别对硬盘进行了一轮强度测试。待机温度为43℃，在10分钟高强度读写大文件测试之后，三星990 PRO散热片版的温度最高为54℃，此时散热片表面最高温也只有71.3℃。散热片很好地将核心温度散至表面，配合机身散热模组能更快地将热量排出。

由于加装了散热片，990 PRO散热片版在温控表现提升也很明显。在高负载测试结束之后，盘身又能很快地降低到待机温度。990 PRO高负载下的核心温度远低于部分竞品，真正做到保证速度的同时控制适宜的工作温度。

三星990 PRO即便加装散热片厚度也仅有8.2 mm，符合PCI-SIG D8的标准，能够与台式电脑、游戏机和笔记本电脑兼容。4TB版本使用单面NAND颗粒，这极大节省了空间，普通版更容易兼容超薄笔记本电脑等多种主机设备。三星自研主控依然保留了镍涂层，同时在硬盘背面设计了散热标签，可以有效地进行散热管理。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。

值得一提的是，三星自研控制器基于8nm工艺制造，在设计上采用低功耗架构，从而增加了工作状态低功耗模式的覆盖率。能够实现较低的延迟并且带来更快的处理速度，从而增加闲置状态时间，进而减少总功耗。

同前代的各款产品一样，三星990 PRO散热片版也支持魔术师管理软件。魔术师软件不仅拥有友好的用户体验设计界面，还可以提供个性化的固件检查以及针对个人用户的附加设定功能。该软件为用户提供了可靠的安全保护，可有效保护用户数据不被恶意查看、获取甚至更改。同时，软件还能主动通知用户可用的下载更新，更新固件有助于使设备始终保持在最新的稳定环境中。软件解决方案能监控、管理并维护硬盘运行，能够进一步提升硬盘性能。

值得一提的是，如果消费者购买了三星存储SSD，可以通过魔术师管理软件来验证是否为正品，这样也能够方便用户维护自己的合法权益。

软件内置Benchmark，测得三星990 PRO 4TB顺序读取速度为7440MB/s，顺序写入速度为6977MB/s，随机读写成绩分别在1623291 IPOS和1469726 IPOS。

目前Magician魔术师管理软件已经更新至8.0版本。用户能够在软件内对包括三星旗下SSD在内的各存储设备的状态进行整体把控。软件支持用户查看各盘的具体信息，也可以对硬盘进行执行诊断扫描、PSID(物理安全码)恢复、切换性能优模式等操作，同时也可以安全擦除数据、还原以及加密驱动器。值得一提的是，在魔术师软件8.0版本中还集成了数据迁移功能，用户安装或升级固态硬盘更加方便。

专属于990 PRO散热片版的LED设置选项也终于可以派上用场。用户可以对990 PRO散热片版盘身的LED灯进行自定义。软件内置了三种灯光模式，分别是常亮、闪烁和呼吸效果，除了预设的10种颜色，软件还支持用户通过色条、色区进行色彩调节，甚至可以直接输入RGB值进行精准调整，让硬盘也能够符合设备的整体风格。

魔术师软件可以从三星官网www.samsung.com/magician下载。

作为990 PRO散热片版的新规格，990 PRO 4TB为顶级游戏玩家、专业创作者在硬盘性能方面提供了更高的选择。990 PRO散热片版现在拥有1TB、2TB以及4TB三个版本，用户可以根据自身的使用需求选择合适的存储规格。4TB版本在保有原有强大性能的基础上进一步提升了4K随机性能，更符合用户在日常生活工作中所能遇到的场景，例如游戏存档、地图加载，数据图片处理等等。990 PRO 4TB进一步巩固了PCIe 4.0 SSD的旗舰地位，出色的兼容性也让它能够被广泛的消费者选用。

990 PRO 4TB版本在速度上保持了一贯的高水准，在PCIe 4.0 SSD仍占主流的当前市场，990 PRO 4TB版本面对同级别产品的竞争占有绝对优势。优秀的主控、大厂颗粒以及出色的散热设计将进一步巩固三星在消费级旗舰领域的领先地位。从品牌层面来说，除了有目共睹的品质，三星存储在和主流PC厂商合作过程中积累了丰富的经验，在兼容性、适配性和稳定性方面都经过合作方的全面认可，性能表现一如既往，并针对消费级固态硬盘进行过多次迭代，完全值得信赖。

目前正值双十一大促，三星990 PRO散热片版4TB版本限量到手价2499元，有需要的朋友们可不要错过!

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