更便宜的显卡要来了？ RTX 4060Ti有望5月份正式登场

【天极网DIY硬件频道】4月12日，英伟达带来了全新的RTX 4070显卡，得益于全新的Ada Lovelace架构和制程工艺，有着非常不错的性能和能效，在一半功耗的情况下性能接近于RTX 3080，可以实现在2K分辨率100帧以上畅玩光追游戏。虽然性能上确实很给力，但4799元起的价格对于很多装机用户来说依然是比较高的，他们需要更便宜的RTX 40系列显卡。而根据最新的曝光，英伟达有望在5月份推出一款更便宜得到新显卡。

根据外媒的消息，NVIDIA新一批产品的解禁时间表已经被发给各个AIC合作伙伴，RTX 4060RTi预计会在5月5号向渠道发货，这也就意味着它有望在本月正式和大家见面，不过英伟达官方尚未透露什么消息。

根据之前的曝光，RTX 4060Ti将会采用阉割版的AD106内核，拥有4352个CUDA核心(完整版AD106有4608个核心)，8GB GDDR6显存，128bit显存位宽，18 Gbps的显存速率，288GB/s的带宽，功耗为160W。另外，RTX 4060 Ti将使用与RTX 3060 Ti相同的板号，即PG190。

虽然从规格上看，RTX 4060Ti对比前代基本都挨了刀，内核从104变为了106，CUDA核心数量更少了，显存位宽缩了一半，功耗也有所降低，但今年RTX 40系列基本都是这种操作，性能上都蛮可以的，只能说新架构和制程工艺确实给力。至于价格，虽然已经到了XX60级别了，但考虑到其它的显卡的定价以及给RTX 30系列留空间，我觉得公版定价很可能要3.5K左右。