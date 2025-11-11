Ë«Ê®Ò»Æì½¢SSD±ØÑ¡£ºÈýÐÇ9100 PROÈëÊÖ³¬Öµ£¡
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄË«Ê®Ò»ÒÑ¾ÕýÊ½´òÏì£¬ÊôÓÚ·¢ÉÕÍæ¼ÒºÍÓ²ºË´´×÷ÕßµÄ¡°»»ÐÂ¼¾¡±Ò²ÈçÔ¼¶øÖÁ¡£ÏàÐÅÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·Íæ¼Ò»¹ÊÇ´´×÷Õß¶¼ºÜÃ÷È·ÁËÔÚÓ²ÅÌ·½ÃæµÄÑ¡Ôñ¡£¿¼ÂÇµ½ÏÖÔÚµÄÓÎÏ·ÌåÁ¿Ô½À´Ô½´ó¡¢¸ß¹æ¸ñÊÓÆµËØ²ÄÖ¸Êý¼¶Ôö¼Ó£¬´ó¼ÒÐèÒªµÄÓ²ÅÌÔçÒÑ²»ÊÇµ¥´¿µÄ¿ì£¬¶øÊÇÎÈ¶¨¿É¿¿¡¢³Ö¾ÃÐÔÄÜ¡£ÓÈÆäÊÇÔÚË«Ê®Ò»Õâ¸ö½Úµã£¬×÷ÎªÊÐÃæÆì½¢¼¶PCIe 5.0 SSDµÄÈýÐÇ9100 PROÒ²ÊÜµ½ÁË¹ã·º¹Ø×¢£¬´ËÊ±Ò²ÊÇËü×îÖµµÃÈëÊÖµÄÊ±»ú¡£ÏÖÔÚÔÚ¾©¶«Ë«Ê®Ò»»î¶¯ÆÚ¼ä£¬ÈýÐÇ9100 PRO²Î¼Ó3CÊýÂëÉ¹µ¥³é°ÙÔªE¿¨»î¶¯£¬¶¥Åä8TB°æ±¾µ½ÊÖ¼Û6399Ôª£¬ÐÔÄÜµ³ÃÇ¶¼¿ÉÒÔ·ÅÐÄ³å¡£
ÈýÐÇ9100 PROµÄ×î´óÁÁµã¾ÍÊÇËüÈ«Ãæ²ÉÓÃPCIe 5.0½Ó¿Ú±ê×¼¡£Ïà½ÏÓÚPCIe 4.0£¬´ø¿í·±¶¡¢Í¨µÀ¸ü¿í£¬ÒâÎ¶×ÅÎÞÂÛÊÇ´óÐÍµØÍ¼¼ÓÔØ¡¢¿ª·ÅÊÀ½çÇÐ»»»¹ÊÇ¸ß·Ö±æÂÊÌùÍ¼µ÷ÓÃ£¬¶¼ÄÜÊµÏÖ¼¸ºõ¡°Ãë¶Á¡±µÄÌåÑé¡£¶ÔÓÚÒÑ¾Éý¼¶µ½ÐÂÆ½Ì¨µÄÍæ¼ÒÀ´Ëµ£¬ÕâÊÇÒ»¿éÄÜÈÃÕû»ú»À·¢ÐÂÉúµÄºËÐÄ×°±¸;¶ø¶ÔÓÚÈÔÔÚÊ¹ÓÃPCIe 4.0Æ½Ì¨µÄÓÃ»§ËüÒ²ÒÀ¾É¼æÈÝ£¬Î´À´Éý¼¶Ò²ÄÜÖ±½ÓÊ¡È¥²É¹º»»ÐÂµÄ²½Öè¡£
ÔÚ¶àÂÖÑ¹Á¦²âÊÔºÍÓÎÏ·ÊµÕ½³¡¾°ÖÐ£¬9100 PROµÄ¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¶¼ºÜ¿É¿¿¡£Ãæ¶Ô¸ß¸ºÔØ3A´ó×÷£¬ÓÎÏ·µÄ¹ý³¡¶¯»¡¢³¡¾°ÇÐ»»¡¢´æµµ¶ÁÈ¡¶¼ÄÜ¿ìËÙÍê³É¡£ÈýÐÇµÄ×ÔÑÐÖ÷¿ØÓë¸ßÐÔÄÜNANDÉÁ´æÐÍ¬ÓÅ»¯ÈÃ9100 PRO¼´Ê¹ÔÚ¸ßÎÂ¡¢³ÖÐøÐ´Èë»òºóÌ¨Â¼ÖÆµÈ¸´ÔÓ»·¾³ÏÂÒ²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨ÐÔÄÜ£¬²»»áÒòÎªÈÈÁ¿»ò»º´æºÄ¾¡¶øµôËÙ¡£¶ÔÓÚÓÎÏ·Íæ¼ÒÀ´Ëµ£¬ÕâÖÖ¡°¹Ø¼üÊ±¿Ì²»µôÁ´×Ó¡±µÄ¿É¿¿ÐÔ£¬²ÅÊÇÕæÕýµÄÓ²ÊµÁ¦¡£
½ñÄê8ÔÂ£¬ÈýÐÇÕýÊ½ÍÆ³öÁË9100 PROµÄ8TB´óÈÝÁ¿°æ±¾£¬²¹ÆëÁËÕû¸ö²úÆ·¾ØÕó£¬¿°³Æ¡°ÂúÅäµÇ³¡¡±¡£Ëæ×Åµ±ÏÂ3A´ó×÷¶¯éü150GBÆð²½£¬×°¸öÊ®¼¸¿îÓÎÏ·ÇáÇáËÉËÉ¾ÍÉÏTB£¬Ïà±ÈÆµ·±É¾³ýÖØ×°£¬Ö±½ÓÉÏ8TBÒ»´Î½â¾ö¸ü³©¿ì¡£¶ø¶ÔÓÚ´´×÷ÕßÈºÌå¶øÑÔ£¬ÎÞÂÛÊÇ 4K/8K ÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D äÖÈ¾»¹ÊÇÌØÐ§¹¤³ÌÏîÄ¿£¬8TBµÄ¿Õ¼äÄÜÇáËÉÈÝÄÉÈ«²¿ËØ²Ä£¬ÎÞÐèÍâ½ÓÓ²ÅÌ¼´¿É¸ßËÙ´¦Àí£¬´ó·ùÌáÉýÉú²úÐ§ÂÊ¡£
ÈýÐÇ9100 PRO²»½öÐÔÄÜÇ¿£¬ÔÚÈÈ¿ØÖÆ·½ÃæÑÓÐøÁËÈýÐÇµÄÓÅÐãÉè¼Æ¡£Ëü²ÉÓÃÁËÏÈ½øµÄÈÈ¿Ø²ßÂÔºÍ¸ßÐ§É¢ÈÈ½á¹¹£¬³¤Ê±¼äÂúÔØÔËÐÐÒÀ¾ÉÀä¾²¡£ÎÞÂÛÊÇ³¤Ê±¼äÖ±²¥¡¢Â¼ÆÁ¡¢±ßÍæ±ß×ªµµ£¬»¹ÊÇºóÌ¨¿½±´ËØ²Ä£¬¶¼ÄÜ±£³Ö¸ßÐ§³ÖÐøÊä³ö¶ø²»½µÆµ¡£´ËÍâ£¬ÔÚ¹¦ºÄ¿ØÖÆ¡¢¿ÕÏÐÏìÓ¦¡¢µÍ¶ÓÁÐÉî¶È¶ÁÐ´ÐÔÄÜÉÏÒ²½øÐÐÁËÉî¶Èµ÷Ð££¬ÌØ±ðÊÊºÏÓÎÏ·³¡¾°ÏÂÆµ·±µÄÐ¡ÎÄ¼þ¼ÓÔØÓë¶¯Ì¬×ÊÔ´µ÷ÓÃ£¬±£Ö¤ÓÎÏ·Ê¼ÖÕË³»¬¡¢ÎÞÑÓ³Ù¡£
ÈýÐÇµÄÄ§ÊõÊ¦Èí¼þÉúÌ¬Ò²ÊÇÒ»´óÓÅÊÆ£¬ËüÄÜÖÇÄÜ¼ì²âÏµÍ³»·¾³¡¢BIOS¡¢PCIe²å²Û×´Ì¬£¬ÊµÊ±ÓÅ»¯Çý¶¯ºÍ¹Ì¼þ;Ö§³ÖÓ²ÅÌ·ÖÇø¡¢Ä£Ê½ÇÐ»»¡¢ÐÔÄÜ¼à¿ØµÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬°ïÖúÍæ¼ÒËæÊ±ÕÆ¿ØSSD µÄ½¡¿µ×´Ì¬ÓëÐÔÄÜ±íÏÖ¡£¶ÔÓÚ×¨ÒµÓÃ»§À´Ëµ£¬Õâ¾ÍÏñ¸øÓ²ÅÌÅäÁËÒ»Î»ÌùÐÄ¹Ü¼Ò£¬ÈÃ´ó¼Ò¶ÔÓ²ÅÌËæÊ±¿ÉÒÔ±£³ÖÔÚ×î¼Ñ×´Ì¬¡£
¶ÔÓÚ´òËãÔÜ»ú»òÉý¼¶Ö÷»úµÄÍæ¼ÒÀ´Ëµ£¬ÈýÐÇ9100 PROÊÇÄÇÖÖ¡°Ò»´Î¸¶·Ñ¡¢¼¸Äê²»»»¡±µÄ³¤ÏßÍ¶×Ê¡£ÎÞÂÛÊÇ1TB¡¢2TB»¹ÊÇ8TB°æ±¾£¬¶¼ÄÜÔÚµ±Ç°Ö÷Á÷ÓÎÏ·Æ½Ì¨ÉÏÊÍ·Å¼«ÖÂÐÔÄÜ¡£ÏÖÔÚÉÏ¾©¶«ËÑË÷¡°ÈýÐÇ9100 PRO¡±¼ÓÈëË«Ê®Ò»´ó´Ù£¬¿É²Î¼Ó3CÊýÂëÉ¹µ¥³é°ÙÔªE¿¨»î¶¯¡£³Ã×ÅË«Ê®Ò»µÄÈÈ³±£¬ÈÃÄãµÄÖ÷»ú×°±¸Éý¼¶µ½ÕæÕýµÄÈ«ÑªPCIe 5.0×´Ì¬¡£ÈýÐÇ9100 PRO£¬²»Ö»ÊÇ¿ì£¬¸üÊÇ¶¥¼¶Æì½¢µÄ´úÃû´Ê¡£ÎÞÂÛÄãÊÇÏë³©Íæ3A´ó×÷»¹ÊÇ×·Çó¸ßÐ§´´×÷£¬Ëü¶¼ÄÜÈÃÄãµÄÃ¿Ò»´Î¼ÓÔØ¡¢Ã¿Ò»´Î´æµµ¡¢Ã¿Ò»Ö¡»Ãæ¶¼¿ìÈËÒ»²½¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100273087474.html
