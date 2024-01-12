极客武装、创作体验！iGame RTX 4090 D龙年献礼

【天极网DIY硬件频道】备受玩家以及创作者关注的七彩虹GeForce RTX 4090 D已于1月10日在七彩虹商城和京东、天猫、、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售!国创新生代高端硬件品牌iGame推出的iGame GeForce RTX 4090 D系列显卡将重塑游戏以及创作领域，让玩家高质量沉浸于游戏世界当中，达成“我游自在”的游玩体验新境界。同时，也为AIGC创作者及传统内容创造者们带来高效的创作体验!

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com

RTX 4090 D产品命名中的D为“Dragon”的缩写，代表着这款型号为龙年对中国广大玩家的献礼。它的发布为GeForce RTX 40系列补充了旗舰产品，相信 2024年1月 SUPER 系列发布之后，整个 GeForce RTX 40系列将会更加完整，这个全明星的产品线阵容十分值得期待!

GeForce RTX 4090 D将继承RTX 4090的衣钵，延续极为强大的性能表现，采用24GB GDDR6X规格显存，为游戏玩家以及内容创作者在游戏、AIGC、设计领域带来极佳的使用体验。本次iGame GeForce RTX 4090 D将推出包括Vulcan、Neptune、Advanced在内的旗舰/次旗舰系列，满足不同玩家对于显卡外观及使用场景的多方面需求!

Vulcan&Neptune&Advanced三大旗舰

说到知名度最高的iGame旗舰系列非Vulcan莫属，其赛博朋克的凌厉造型由RTX 10系列起延续至今，每一代Vulcan都能在相同的设计风格之下创造新鲜感，唯一不变的就是棱角分明的设计以及能够彰显锐利感的经典锐角元素。iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan新品会推出黑/白双色，玩家可根据自身的配置及外观进行选择。Vulcan既好看又强大，标频2280-2520Mhz能够应对多场景应用。而在温度控制方面，得益于3架104mm“聚风镰环”风机以及豪华散热组件，轻松应对各种高负载场景。

iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan W售价：15499元

iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan 售价：14999元

若玩家对散热有着极致的追求，那么被玩家尊称为水神的iGame Neptune则更能够满足极客玩家的硬核散热需求。以失落文明“亚特兰蒂斯”为灵感的Neptuen采用了银白的合金外甲，特别设计的双曲线水流RGB为传统的硬件装备增添了极具艺术氛围的效果。好看的外观之下有着极强的散热效能，大尺寸铜底直触GPU热源，配合360冷排将迅速降低高负载所带来的热量。标频为2280-2520MHz，能够迅速降低高负载带来的热量。

iGame GeForce RTX 4090 D Neptune售价：14999元

说完Vulcan与Neptune“火与水”的双旗舰之后，还有一款灵感源自宇宙的神秘天体“黑洞”为灵感所设计的次旗舰系列，它就是“iGame Advanced”。同样使用金属硬汉风格的Advanced相比Vulcan少了几分锐利感，拐角处的圆润设计以及如同繁星的小三角元素为显卡增添了神秘感，犹如漫游在太空中的宇宙飞船。而最具辨识性的便是那标志的“引力之环”大红圈，如同黑洞般有着巨大的引力吸引着玩家的视线。Advanced与Vulcan一样采用了相同的聚风镰环扇叶，配合大面积鳍片及豪华热管配置同样有着非常优秀的散热表现。

iGame GeForce RTX 4090 D Advanced售价：13999元

全新iGame GeForce RTX 4090 D系列新品将为玩家以及创作者们重塑游戏以及创作的视界，感受最新的RTX光线追踪以及NVIDIA DLSS 3.5技术，真正的达成iGame所主张的“我游自在・・・极客武装・”的使用境界。玩家可根据需求进行选择，iGame RTX 4090 D将延续旗舰性能，为玩家重塑游戏及创作体验!