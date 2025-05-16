七彩虹即将亮相COMPUTEX 2025 最新AI PC与创新解决方案硬核出击

【天极网DIY硬件频道】2025 年台北国际电脑展(COMPUTEX 2025)将于2025年5月20日至23日，在中国台北南港展览 1、2 馆盛大举行。作为全球科技领域的风向标展会，本届台北电脑展以「AI Next」为主题，汇聚全球顶尖科技力量，共同探索AI科技的无限可能。

在这场引领未来的科技盛宴中，国内板卡硬件领创者七彩虹将以「智虹新程，竞创由我」为展区主题，携全系最新融合AI技术的电脑硬件产品及创新解决方案，在台北南港展馆1馆4楼的展位L0608精彩亮相，为全球科技爱好者带来一场硬核科技与美学设计的双重震撼。让我们抢先看看本次七彩虹的展区亮点!

亮点一：iGame全能游戏本，轻薄与性能的宇宙级碰撞

针对游戏与电竞、创意生产力等应用场景，七彩虹带来了多款重磅新品。其中，即将于5月20日发布的新品iGame全能游戏本尤为引人注目。

作为七彩虹旗下定位高端笔记本市场的旗舰机型，即将首发的iGame M15 / M16 Origo两款轻薄全能游戏本，以宇宙黑洞和未来科技为灵感，首发搭载最新一代NVIDIA GeForce RTX 50系列笔记本电脑GPU和英特尔酷睿14代 HX /酷睿 Ultra处理器，强悍的游戏性能和流畅画面为游戏玩家和艺术创作者提供了前所未有的极致体验。此外，内置的七彩虹星知岛AI助手更是成为用户在不同场景下的超级智能伙伴，让科技更加贴近生活。

亮点二：全新iGame Ultra家族，当嘻哈潮流碰撞热血电竞

全新的iGame Ultra家族产品以“嘻哈律动”为精神内核，融合涂鸦艺术、自由律动与青春活力，将硬件打造成个性表达的 “桌面级涂鸦艺术装置”。显卡、主板、机箱等家族产品均融入街头文化符号，涂鸦字体LOGO、渐变珠光涂层、嘻哈曲线，搭配纯白色系主色调，张扬个性而不失俏皮。

iGame Ultra家族主机搭载全新的iGame GeForce RTX 5080 Ultra W OC 16GB显卡，其采用全新的Blackwell架构，拥有10752个CUDA核心，16GB GDDR7大显存，以及NVIDIA DLSS 4技术，性能与潮玩美学在此完美碰撞。该系列产品不仅是游戏玩家的性能利器，更是玩家表达自我的潮流符号。

亮点三：iGame Neptune准系统重构PC形态，源自未来车机的水冷美学

除了笔记本系列，iGame联合实验室此次带来跨领域创新之作―― iGame Neptune准系统套件，其设计语言源自下一代电动汽车AI车机的结构美学，采用金属水道板的水冷系统，并将其背板设计为大尺寸被动式散热器，延展为一体化实心铝制机壳的先锋硬件装置，将科技与创新完美融合。

iGame Neptune准系统套件在外观上采用流动感十足的50代Neptune系列显卡设计元素，将PC硬件从“功能性设备”升维为“未来感艺术品”。这一跨界之作不仅刷新散热极限，更以未来工业美学诠释“性能美学”的新定义。

亮点四：MEOW橘宝家族新品，复古橘调冲破次元

更值得一提的是，七彩虹还将在本次展会上展出新一代的COLORFIRE MEOW橘宝家族主机。当复古电玩遇见萌宠基因，MEOW橘宝家族将带来一场跨越时空的美学碰撞。

COLORFIRE MEOW橘宝新一代家族主机以复古游戏机标志性外观为灵感，将复古美学与现代科技完美融合，唤醒了80、90年代玩家的珍贵记忆。机箱采用独有的复古灰色调与游戏机式前面板设计，搭配橘宝IP的爪印、绒毛纹理等萌系元素，通过细节处的“喵星人”元素传递治愈感。本次展品搭载COLORFIRE GeForce RTX 5060Ti橘影橙显卡，将机箱打造为橘宝的豪华猫窝，兼具实用性与趣味性，为怀旧玩家与萌宠爱好者打造专属的“次元破壁”装备。

随着COMPUTEX 2025的日益临近，七彩虹科技已整装待发，将以一场科技与创新的盛宴，迎接全球科技爱好者的到来。从 AI 驱动的智能硬件到跨越时空的设计美学，七彩虹正以“硬件+软件+生态”的多维视角，不断推动“智虹新程”品牌战略计划，在算力革命的浪潮中共同定义下一个世代。5月20日至23日，让我们一同前往七彩虹展区，一同探索科技的未来之路。