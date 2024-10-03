最高32GB显存 20000+CUDA核心 600W功耗！RTX 50系爆料信息简评

【天极网DIY硬件频道】虽然RTX 4090作为目前最强的消费级显卡依然十分有梗，但细究一下，它已经是发布近2年的老硬件了。

进入2024年以来，伴随着NVIDIA正式发布新一代Blackwell架构AI GPU，我们开始更频繁地听到有关NVIDIA下一代游戏GPU，也就是GeForce RTX 50系的相关消息与猜测。与上一代将专业计算Hopper与游戏系列Ada Lovelace区分架构命名的做法不同，到目前为止所有的爆料信息都认为RTX 50系列也将归属于Blackwell架构，且核心命名将会与已发布的“Grace Blackwell Super Chip”撞名，同为GB XXX可能多少带来一些混淆。如无意外，它们也将使用相同的4NP制程工艺，依旧由TSMC提供。

GB200 Super Chip

近期包括VIDEOCARDZ等外媒都开始集中报道来自一位“知名NVIDIA爆料人”kopite7kimi的信息，包括RTX 5090与RTX 5080的SKU命名、核心命名以及一些关键的规格信息。

核心规格：CUDA核心数最高可达20000+



爆料人称RTX 5090与RTX 5080的SKU编号分别为30与45，这可能有助于我们区分后续曝出的公版主板设计与提供给AIC厂商的参考设计。另外，RTX 5090将会使用GB202-300-A1核心，应该与此前RTX 4090使用的AD102-300-A1核心定位相似。

AD102-300-A1核心

但RTX 5080将会使用GB203-400-A1核心，如果要与目前的RTX 40系类比，可能定位将会更类似使用AD103-400核心RTX 4080 SUPER。简单来说，就是规格更加完整，性能定位也更高。但根据目前的爆料来看，RTX 5080与RTX 5090间的性能差异可能大到难以逾越。

爆料信息中给出的核心规格比较令人惊讶，显示RTX 5090将拥有21760个FP32(CUDA)核心，相比目前旗舰显卡RTX 4090的16384个提升了超过30%，即使相比完整AD102核心(18432个)也有可观提升。爆料称RTX 5080为10752个CUDA核心，相对RTX 4080而言可以说提升不大，对比RTX 4080 SUPER则更是只有5%提升。如果将这对RTX 50系旗舰与次旗舰横向对比，它们的核心规格几乎差了一倍，这种情况似乎没有先例可循。

同时这可能意味着以后如果存在RTX 5080 Ti/SUPER，它有更大概率使用缩减版的GB202核心。

VIDEOCARDZ整理的相关爆料规格信息表



在RTX 50系的微架构方面，目前还没有更多有关组成与效能方面的爆料信息，但外媒倾向于认为Blackwell与Ada架构部分相似，都将以128个CUDA核心+其它计算单元组成一个多单元流处理器，这也与目前曝出的CUDA核心数量较为匹配，可依此预测RTX 5090将配备170个多单元流处理器，RTX 5080将配备84个。但在图形处理簇(GPC)与纹理处理簇(TPC)，以及光追单元等其它计算单元间的组合关系上还没有更多信息。

TGP功耗：600w拉满



同样表现出巨大提升的还有显存规格与功耗。

RTX 50系将开启更高速率、更低延迟的GDDR7显存时代。RTX 5090显存升级至32GB容量、512-bit位宽，拥有28Gbps或以上的显存频率，并使得显存带宽再次获得超过50%的增长。但RTX 5080依旧受限于256-bit位宽，容量也仅为RTX 5090的一半，仅在频率增长上获得了一些相对RTX 4080的性能提升。但也有消息称，RTX 5080后续将会推出单颗粒3GB显存版本，并将整体容量提升至24GB。

RTX 5090公版PCB想象图

功耗方面，爆料称RTX 5090与RTX 5080的TGP提升至600w与400w，依旧使用从12VHPWR改进而来的单个12V-2x6供电接口，支持最大功率达到675w，更加安全可靠。此前部分AIC厂商流出的电源设计则指出非公版RTX 50系供电设计的另一种可能性，即单卡配备2个12V-2x6接口，结合爆料中RTX 5090在核心规格上的巨大提升，顶级非公版显卡可能会拥有更高标称功耗以挖掘性能潜力。

显示接口：最大带宽翻倍提升

最后我们来聊聊接口方面的爆料信息，RTX 50系终于将要开始配备PCIe 5.0接口，以适应当下新主板普遍配备的PCIe 5.0x16插槽，带宽方面相比目前显卡的PCIe 4.0x16拥有翻倍提升，不过RTX 5090的性能提升幅度尚不明确，也很难说升级PCIe规格是为了避免性能瓶颈。

显示接口方面，目前仅有DisplayPort方面升级至DP2.1a UHBR20的爆料，DP2.1以更详细严格的标准取代了上一版DP2.0，并加入对USB4的适配，“UHBR20”表明其搭配合规线材时可拥有最高80Gbps数据带宽。此前我们讨论了许多次DP与HDMI接口速率限制显示规格的问题，而在即将登场的RTX 50系上，高端显卡与显示器之间终于不再有受限于其中一方接口速率的情况。

DP接口带宽达到80Gbps，可以说解锁了4K240Hz、8K120Hz乃至16K分辨率等更高显示规格的单线材无压缩数据传输能力。不过话虽如此，RTX 5090显卡的实际性能，能否达到以如此高分辨率与帧数游玩其当代游戏(2025+)的水平仍是个未知数，且很大程度取决于游戏优化与玩家的画质设置。

以RTX 5090的受众喜好而言，无疑希望自己的旗舰硬件能够高画质高分辨率流畅运行所有大作。不过RTX 4090用户也是这么想的，RTX 4090想要以4K120帧全高画质+光线追踪运行当下最新游戏也并非易事。

小结

回忆近2年前首次体验RTX 4090的时刻，笔者十分震撼于当时这块旗舰显卡相比前代的性能与能效提升，也了解到其中很大部分来源于制程工艺的升级。可能将于2025年初才正式登场的RTX 50系似乎不再拥有这种天然优势，而是更多需要凭借架构方面的进步，以及规格、功耗上的堆料实现性能提升。也静待更多RTX 50系家族产品的爆料信息，进一步为我们揭示未来数年中DIY硬件与AI PC领域的风向变化。