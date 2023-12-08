七彩虹多个“当代好设计”奖项，荣获国际荣誉

【天极网DIY硬件频道】七彩虹多个产品突出，拿下了“当代好设计”奖项，备受瞩目的2023当代好设计奖颁奖典礼在厦门隆重举行。技术的，创新的，服务的七彩虹的多款硬件装备凭借其极具设计美感的设计，赢得了国际评审团的高度认可。在众多获奖产品中，涵盖了显卡、内存和HIFI等三大品类，充分展示了七彩虹在硬件产品设计方面的卓越实力。这些出色的产品不仅为品牌赢得了国际荣誉，更深受DIY及HIFI领域消费者的喜爱。

当代好设计奖 (Contemporary Good Design Award，简称 CGD)，是由德国红点奖机构与厦门文广传媒集团于2015年共同发起的一项国际性奖项。该奖项旨在构建起设计、企业与全球商业之间的桥梁作用，以表彰具有高度创新性、实用性和美学价值的产品。本次获奖的七彩虹产品包括显卡、储存、音频三个品类共计四款产品。

(产品设计师上台领奖)

iGame Vulcan W系列显卡

iGame Vulcan W系列显卡的白+银配色设计，为它增添了一份柔美之感。白色作为明度最高的颜色，具有纯洁和神圣的象征意义，也代表着万物回归初始的起点。而银白色的金属外骨骼则更加突显了散热器的精致感。与黑色标准版丰富的锐利三角设计元素相比，Vulcan圣洁白配色更像一件高雅端庄的服饰，为这位“圣洁女神”增添更多华丽气息。

iGame Neptune系列显卡

iGame Neptune系列显卡同样采用了银白的一体式合金外甲，其浅色调的金属装备与前代相比具有更独特的造型特点，为深海文明塑造了全新的形象。设计师从冰山和海洋之间的交错层次中汲取灵感，创造出具有“地形层次感”的阶梯式立体造型设计，并结合双曲线水流灯组来展现冰山与海洋的壮丽之美。

CVN 银翼DDR5内存

银色的硬件是当前审美的主流，除了在显卡产品线上广泛使用外，内存品类中的明星产品CVN银翼系列也采用了金属设计风格。新款CVN银翼DDR5保留了CVN系列的金属风格，但与上一代相比，它放弃了彩色丝印，只在原有的金属银色基础上进行了简洁的处理，使外观更加干净利落。此款新内存主要在马甲的造型工艺上下功夫，新一代马甲呈现出栅栏式的凹凸立体感，手感沉稳厚实。精致的标签铭牌起到了良好的装饰效果，并搭配大面积的RGB发光区域，质感和电竞感都十分到位。

Colorfly CDA M2便携式音频解码放大器

Colorfly CDA-M2便携式音频解码放大器采用了基于同轴环机身设计的分离式改造，其双侧由M系列家族曲线形塑而成，既保证了视觉上的平衡感，又提供了正反握持的舒适手感。外壳采用一整块铝材，经过5轴CNC多种工艺反复打磨而成，不仅确保了材料的强度，还减轻了机身的重量。这种设计使得CDA-M2在外观和手感上都具有出色的表现，为用户带来了更加舒适的使用体验。

这些获奖产品不仅代表了七彩虹集团在技术创新和产品研发方面的领先地位，更体现了集团内部各部门之间的紧密合作和协同配合。从设计到生产，严苛把控每一道工序，每个环节都符合标准及要求，确保产品的质量与性能达到最佳状态。因此，七彩虹的每一个品类的产品都能在市场上获得广泛的认可与好评!