七彩虹将推出首款NFT CVN Lab探索区块链技术落地场景

七彩虹近日官宣将于3月16日推出旗下首款NFT，作为国内知名的DIY硬件生产商，其各系列产品，是元宇宙发展不可或缺的基础，而本次首款NFT发布，宣告着七彩虹正式向Web3及元宇宙进军。

“HEIR of THUNDER”系列“PassCard”

该系列NFT隶属于CVN Lab，铸造于以太坊链上，执行标准ERC-721，将进行免费空投。为了方便普通用户(即尚未申请以太坊钱包的用户)，本次CVN Lab联合NPLUS推出了以托管为主的空投形式，使用手机号码即可参与。收到空投的用户可随时在NPLUS应用中提取你的NFT至私人钱包(提取会消耗正常的Gas费用，Gas费为正常以太坊手转账手续费，CVN Lab与NPLUS不会收取任何额外费用)，不想提取的用户，该NFT将由Nbox继续免费托管，你可以通过Nbox随时查看或使用你的NFT，感兴趣的用户可于3月8日扫描文章下方二维码报名参与，七彩虹将于3月16日将向符合条件的参与者进行免费空投。

上述参与方式适用于国内用户，海外用户可通过CVN Lab官方twitter(@cvn_lab)参与本次空投，满足参与条件的用户，将有机会获得“HEIR of THUNDER”系列“PassCard”，参与方式如下：

1. 关注CVN Lab官方twitter(@cvn_lab)

2. 转发此推文并@3个你的朋友，获取空投机会

何为“PassCard”？

“HEIR of THUNDER”系列“PassCard” NFT，作为CVN Lab的通行证，持有者将享有七彩虹官方提供的系列权益，更重要的是本次“PassCard”不仅提供线上权益，也会深度绑定七彩虹产品与周边，提供独一无二的线下权益，但具体权益内容七彩虹尚未披露。

What is CVN Lab?

在Web 3.0时代，区块链技术正在迅速发展，NFT正在成为数字经济中越来越重要的一部分。CVN Lab专注于区块链技术的大规模落地场景探索，以NFT为切入口，提供一种全新的数字资产，数字身份形式，它资产不同于传统资产，具有更高的可追溯性、透明度和交易安全性。CVN Lab在做的，除了创造新兴内容之外，更着重于培养适应新生代的土壤和框架，吸引用户、创作者参与其中，专注于打通线上与线下的断层，进而催动生态形成。

CVN Lab不止“HEIR of THUNDER”系列

CVN Lab作为七彩虹步入Web3及元宇宙的先驱者，除了“HEIR of THUNDER”系列，还有“GPU HISTORY MUSEUM”系列，在位于七彩虹总部的深圳新一代产业园内，落座了全球第一家以GPU历史为主的博物馆，在“七彩虹GPU历史博物馆”中，陈列着上百件在图形发展史中拥有重要纪念意义的展品，从上世纪八十年代仅做“寻址”的显示适配器，再到如今开启光线追踪与元宇宙的RTX系列显卡。

在CVN Lab 的“GPU HISTORY MUSEUM”系列，用户能通过虚拟3D导览，或通过AR亲自回顾这一伟大历程，同时“GPU HISTORY MUSEUM”系列也会发布专属的“PassCard”，发行总数为7777份，执行标准ERC-721，它将做为GPU博物馆数字礼品赠予来访嘉宾，持有者能享有独特的权益，但具体的权益内容七彩虹尚未披露，我们可以继续期待。