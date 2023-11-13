波普漫画风格设计！七彩虹iGame Z790 D5 ULTRA主板正式发布

【天极网DIY硬件频道】随着今年8月七彩虹推出专为萌宠文化打造的“MEOW系列”家族产品橘影橙以及暗影紫后，于11月10日，又发布了旗舰级家族产品iGame Ultra系列。现iGame Ultra家族产品iGame Z790D5 ULTRA主板也同期发开售，官方定价2099元，现在购买还能参与京东晒单返E卡活动，惊喜活动到手价仅2049元!另外还可享受三期免息优惠政策!

iGame ULTRA家族产品中已为众多游戏玩家熟知的ULTRA显卡一直广受玩家和用户的好评，为每一名追求个性潮流的极玩家提供出色的旗舰产品， 产品采用独特的设计语言与出色的硬件配置结合，让玩家在游戏、创作中尽情享受“我游自在”的畅快感。

所以iGame Z790D5 ULTRA也为个性鲜明的高端游戏玩家打造，整体运用了波普漫画风格设计，透过波普冲击波冲破次元壁。主板采用了Ultra幻彩波普风寒霜散热装甲，背面有Ultra定制漫画风格保护背甲和点阵排列的RGB氛围灯，就连后背一体式IO面板也延用了Ultra漫画风设计，将波普艺术和漫画风格完美融合在主板设计当中。

iGame Z790D5 ULTRA艺术个性的外观下还拥有旗舰级的硬件规格。主板采用了18+1+1相供电，搭配航天级钽电容，其中核心供电为90A的旗舰级Dr.MOS，并使用了8层2盎司铜PCB板，豪华供电专为intel第14代i9级酷睿处理器超频设计。 主板还配置了4槽合金加固DDR5内存插槽，使用了30μm加厚镀金触点，支持XMP 7800MT/s双通道高频内存，每条内存插槽最高支持48GB内存，最多支持192GB，海量内存轻松应对视频创作和渲染建模效率。

iGame Z790D5 ULTRA具备出色的拓展能力，主板带有4条PCIe 4.0*4高速M.2接口和6个SATA接口，随时扩展超大硬盘空间。主板配置有一条全长PCIe 5.0 X16显卡插槽，还设计了一条PCIe 4.0 X4的全长插槽和一条PCIe 4.0 X4长度的开放式插槽，可额外接入显卡、采集卡等高带宽设备。专为高端游戏玩家、DIY极客玩家以及生产力需求的用户打造风格统一的 ULTRA“全家桶”主机。

后背一体式IO带有4个USB 2.0、2个USB 3.2 Gen1，3个USB Gen2和一个20G的USB-C接口，前置预留了一个20G USB-C接针，同时还支持30W PD快充可以说是非常实用。无线功能也升级为WiFi-6E和蓝牙5.3，并且附送了鲨鱼鳍式的无线天线和装机螺丝刀。

iGame Z790D5 Ultra主板已在七彩虹京东自营旗舰店上线开售，支持一年换新四年质保，各位追求个性的电竞玩家千万不要错过，此外iGame ULTRA家族系列产品中的显卡、机箱、电源和散热器也已经同步上市，更多超酷电脑硬件欢迎来到七彩虹京东自营旗舰店选购。

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