不用等到双十一！七彩虹这四款显卡“直击底价” 30天价保

【天极网DIY硬件频道】虽然目前还没有到双十一当天，但各大电商平台已经开启了“双十一的特卖活动”，相信很多小伙伴已经迫不及待想要为自己购置新物件了。不知道你有没有打算给自己的电脑更新一波显卡呢？今天小编就给大家带来了几款性能不错，并且价格实惠的七彩虹显卡。

七彩虹4070

七彩虹4070的CUDA数量达到了5888，显卡的核心频率为1920-2475Mhz，一键超频的范围是1920-2505Mhz，显存规格高达12GB(GDDR6X)，输出接口配置为3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，推荐使用750W的电源配置。

根据官方数据(测试平台：i7-12700K Z790主板 16GBx2内存 1TBSSD Windows11系统)，这款显卡在4K分辨率下运行吃鸡可达156帧、永劫无间98帧，赛博朋克2077 58帧。

目前，七彩虹京东自营旗舰店已经开启了4499的活动价，并且还保价双十一(价格保护30天)，大家可以放心冲，购买链接―https://item.jd.com/100062113572.html。

七彩虹4060Ti

七彩虹4060Ti的CUDA数量达到了4352，显卡的核心频率为2310-2535Mhz，一键超频的范围是2310-2580Mhz，显存规格高达8GB(GDDR6X)，输出接口配置为3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，推荐使用650W的电源配置。

根据官方数据(测试平台：i7-12700K Z790主板 16GBx2内存 1TBSSD Windows11系统)，这款显卡在2K分辨率下运行吃鸡可达172帧、永劫无间126帧，赛博朋克2077 74帧。这款显卡的价格就会相对实惠一些，目前在七彩虹京东自营旗舰店的价格为3299元，同样享受价格保护三十天。购买链接-https://item.jd.com/100058595057.html。

七彩虹4060

七彩虹4060的CUDA数量达到了3072，显卡的核心频率为1830-2460Mhz，一键超频的范围是1830-2640Mhz，显存规格和七彩虹4060Ti一都是8GB(GDDR6X)，输出接口配置为3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，推荐使用550W的电源配置。

根据官方数据(测试平台：i7-12700K Z790主板 16GBx2内存 1TBSSD Windows11系统)，这款显卡在2K分辨率下运行吃鸡可达166帧、永劫无间98帧，赛博朋克2077 62帧。其实这款显卡的性能和4060Ti差距不是很大，预算不足的小伙伴可以考虑这款，目前七彩虹4060的双十一特惠价格为2599元，同样可以享受30天价格保护，大家可以放心购买。购买链接-https://item.jd.com/100058440294.html。

七彩虹3060

七彩虹3060的CUDA数量为3584，显卡的核心频率为1777Mhz，一键超频的范围是1822Mhz，显存规格高达12GB(GDDR6X)，输出接口配置为3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，推荐使用550W的电源配置。这款显卡可以运行目前市面上大多数主流游戏，1080P分辨率和2K分辨率基本都能达到60帧。目前在七彩虹官方旗舰店的售价为2149元，同样享受30天的价格保护，购买链接-https://item.jd.com/100011688137.html。