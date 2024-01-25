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英特尔发布新版本显卡驱动：新增五款Game on支持，DX11游戏性能提升

2024-01-25 18:08:49 作者：景博健

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  【天极网DIY硬件频道】1月25日，英特尔为Arc显卡带来了最新最新的5186/5234版本驱动，不仅为多款新游戏带来了Game On优化，还未多达23款DX11/12热门游戏带来不同幅度性能提升，最高可达268%。

  据悉，本次的驱动为《雾锁王国》、《自杀小队：战胜正义联盟》、《如龙8：无尽财富》、《铁拳 8》以及《幻兽帕鲁》等五款游戏带来了全新的Game On优化支持，为玩家提供更流畅的游戏体验。

英特尔发布新版本显卡驱动：新增五款Game on支持，DX11游戏性能提升

  英特尔在去年10月份发布的4885版本驱动上就重点提升了DX11游戏的性能，取得了非常不错的效果，而且在持续不断的进行优化，在最新的驱动里再次有多款DX11游戏的性能获得了提升。

英特尔发布新版本显卡驱动：新增五款Game on支持，DX11游戏性能提升

  以Arc 750显卡为例，相比于月初的5085版本驱动，在最新的5186版本里，《上古卷轴Online》提升了10%，《刺客信条：枭雄》提升了13%，《看门狗：军团》提升有16%，《文明6》提升则达到了32%，提升最明显的是《正当防卫3》和《正当防卫4》，前者提升了160%，从58FPS来到了151FPS，后者更是达到了268%，从31FPS达到了115FPS。

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