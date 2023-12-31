D替换&SUPER升级 RTX 40系显卡新阵容将于2024年初登场

【天极网DIY硬件频道】数天前，英伟达与部分AIC厂商堪称“悄无声息”地上架了一款在中国市场填补空缺的新旗舰，也就是RTX 4090D，“D”代表Dragon，也许其中寄托了即将到来的农历龙年等内涵。不过，这当然不影响玩家们看穿它的本质：“D”代表“刀”。

为了应对美国商务部的AI芯片出口管制，本身不属于专业级的RTX 4090需要怎样的“精准刀法”呢？英伟达官网已经提供了RTX 4090D的规格信息，许多AIC版本也已经提供了商品详情页。

RTX 4090D采用略有变化的AD102-250核心，流处理器核心整体减少了约11%，具体而言，CUDA核心数量从16384个减至14592个，Tensor核心数量从512个减至456个，RT核心数量从128个减至114个。可能是为了弥补规格降低对性能的影响，默认的核心基础频率略微提高至2280MHz，加速频率不变，在显存规格上同样维持不变，同时TGP非常贴心地降低至425W。

外媒VIDEOCARDZ在整理了RTX 4090D有关信息后得出初步结论：性能将会比原版RTX 4090降低4%-6%。这倒是一个足以被忽略的性能差距，尤其是考虑到诸多AIC厂商推出的显卡版本可能会根据定位不同，进行核心预超频等操作，对RTX 4090本身强劲的性能而言，RTX 4090D的少量性能折损几乎不会对常规的游戏、创作等应用产生影响。

但令人遗憾的是，这张RTX 4090D似乎“减量不减价”，官方MSRP价格与RTX 4090上市之初同为12999元，各种非公超频版自然也会更贵。

伴随着这个令DIY玩家们失望的消息，我们即将迎来崭新的2024年，CES 2024将于当地时间1月9日-12日在拉斯维加斯举办。

此前一直有消息的RTX 40 SUPER系列显卡届时将会在英伟达的特别演讲中亮相，并于1月下旬正式上市：RTX4070 SUPER将在1月24日;RTX 4070 Ti SUPER(Ti和SUPER两个后缀还是第一次同时出现)将在1月24日;RTX 4080 SUPER将在1月31日，它们的MSRP价格有待揭晓。

有关于这三款填补性能与生态位空缺的SUPER系列显卡，此前已经有十分丰富的爆料信息，甚至结合了此前RTX 4090位列出口限制清单的内容，认为中国显卡市场的旗舰地位将由RTX 4080 SUPER接棒，不过随着RTX 4090D的登场，这种说法也不攻自破。

VIDEOCARDZ同样整理了截至目前RTX 40 SUPER系列可信度较高的规格爆料信息，它们与兄弟产品之间的区别一目了然。令笔者感到惊讶的是，本次时隔一整代(RTX 30系)再次面世的SUPER系列显卡，可以说每一款都有自己独到的升级点，聪明的小伙伴们看出来了吗？

RTX 4080 SUPER



我们从左往右看，令人惊讶的首先是原版RTX 4080采用的AD103核心，它无论是在RTX 4080还是RTX 4090 Laptop上都是9728个CUDA核心的版本，在此前笔者认为这就是AD103的“满血版”。而RTX 4080 SUPER的爆料信息显示，它搭载一颗AD103-400核心，CUDA核心数达到10240个，虽然相比原版提升不大，但结合核心提频能够带来可观的性能提升。当然，它和RTX 4090以及4090D之间的规格差距还是犹如天堑。

此外，RTX 4080 SUPER的显存规格也有小幅提升，将显存频率提至23Gbps，维持256bit显存位宽不变，将带宽提升至736GB/s。笔者这里还要多嘴一句：读者小伙伴切莫盲目跟风，认为RTX 40系的显存位宽规格属于“偷工减料”，决定显存乃至显卡性能的远不止显存位宽这个单一因素。

RTX 4070 Ti SUPER



接下来看RTX 4070 Ti SUPER(这名字真长)，它的亮点在于同样采用了AD103核心，规格缩减至8448个CUDA核心数，但相比此前采用AD104核心的RTX 4070 Ti堪称大幅增长。可能是为了与高一档的核心适配，RTX 4070 Ti SUPER搭配了16GB容量、256bit位宽的高配显存，在显存频率为21Gbps不变的条件下，显存带宽也大幅提升至672GB/s。

以笔者的看法，这款RTX 4070 Ti SUPER可能会是本代SUPER系列中人气最高的产品，无论在核心还是显存规格上都有大幅提升，只要价格不太离谱，它可能是本代4K分辨率游戏应用中性价比最高的显卡。

RTX 4070 SUPER



最后是RTX 4070 SUPER，它的特点十分直接且暴力：成为一张核心规格近似RTX 4070 Ti的RTX 4070。7168个CUDA核心数相比RTX 4070提升了20%以上，相当于RTX 4070 Ti的约93.3%，核心基础频率较RTX 4070 Ti更低但加速频率差异不大，此外显存规格为完全一致的12GB GDDR6X。且在所有这些特性的基础上，RTX 4070 SUPER的TGP功耗相比RTX 4070仅小幅提升20W，远不及RTX 4070 Ti的285W。

考虑到当前市场上RTX 4070与RTX 4070 Ti存在着较大的价格差，如果定价合理，RTX 4070 SUPER将会成为中高价位段全新的优质选择。

小结

从周期上来看，2024年会是PC硬件变化相对不那么激烈的一年。我们已经见证了英特尔阵营14代酷睿与第一代Ultra处理器的发布，AMD Ryzen 8000系列出现在越来越多的爆料内容中。

而在显卡领域，英伟达的RTX 40 SUPER系列显然也只是填补产品线的过渡，接下来我们可能会经历“长达一年的RTX 50系列发布会”，期待PC硬件届时能够用更强的性能征服全球玩家，或是展现更多创新闪光点，赋能风靡全球的AI应用。