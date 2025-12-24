CES 2026Ó²¼þÐÂÎÅÇ°Õ°£ºDIYÐ¡Äê ±Ê¼Ç±¾´óÄê
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔÚ2025ÄêÄ©£¬ÎÒÃÇ¼´½«ÓÀ´È«ÇòÏû·Ñ¿Æ¼¼ÁìÓòµÄÄê¶ÈÊ¢ÊÂCES 2026¡£Ò»ÈçÍù³££¬Õâ³¡ÃæÏòÎ´À´µÄÇ°ÑØ¿Æ¼¼´óÕ¹½«ÔÚÀË¹Î¬¼ÓË¹£¬ÓÚµ±µØÊ±¼ä2026Äê1ÔÂ6ÈÕÖÁ1ÔÂ9ÈÕ¾ÙÐÐ£¬½ìÊ±È«ÇòÍ·²¿¿Æ¼¼ÆóÒµ½«´øÀ´Ö÷ÌâÑÝ½²¡¢²úÆ··¢²¼ÑÝÊ¾µÈ¶àÖÖ»î¶¯£¬¸²¸Ç·¶Î§ÄÒÀ¨PCÓ²¼þ¡¢¼ÆËãÐ¾Æ¬¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢Æû³µ¡¢»úÆ÷ÈË¡¢¹¤ÒµÉè±¸¡¢ÖÇÄÜ¼ÒµçÓë¼Ò¾ÓµÈ¡£
±¾´ÎÎÒÃÇÊ×ÏÈ´øÀ´PCÓ²¼þÁìÓòµÄÒ»Ð©Ç°Õ°ÏûÏ¢£¬ËüÃÇ¿ÉÄÜÀ´×Ô¹Ù·½ÐÂÎÅ·¢²¼ÖÐµÄÖëË¿Âí¼££¬»òÊÇ²»Í¬ÇþµÀÍ¸Â¶µÄ¸÷ÖÖÐ¡µÀÏûÏ¢£¬µ«Ó¦¸Ã¶¼½«ÔÚ2ÖÜºóµÄCES 2026ÉÏÕýÊ½½ÒÏþ¡£
Í¼Ô´£ºNVIDIA
Ê×ÏÈÊÇÐ¡µ½¸öÈËÓ²¼þÍæ¼Ò£¬´óµ½È«ÇòÖ÷Òª²úÒµ¶¼ÎÞ±È¹Ø×¢µÄNVIDIA£¬´Ó¹ÙÍø·¢²¼µÄÈÕ³ÌÀ´¿´¾ÍÏñCES 2025Ò»Ñù£¬ÔÚÕ¹»áÊ×ÈÕÏÂÎçÓÉCEOÀÏ»Æ½øÐÐÊ×ÂÖÖ÷ÌâÑÝ½²¡£²»¹ý½ñÄêNVIDIA½«²»»á´øÀ´ÈçRTX 50ÏµÏÔ¿¨Ò»°ãÒýÈËÖõÄ¿µÄÏû·ÑÓ²¼þÐÂÆ·£¬Ô¤¸æÐÅÏ¢ÏÔÊ¾£¬NVIDIA½«ÖØµãÕ¹Ê¾Ç°ÑØµÄ AI¡¢»úÆ÷ÈË¡¢·ÂÕæ¡¢ÓÎÏ·ºÍÄÚÈÝ´´×÷¼¼Êõ£¬ÁìÏÈµÄºÏ×÷»ï°éÓë¹²Í¬³É¹û£¬»áÒéÈÕ³ÌµÄ¹Ø¼ü´ÊÒ²ÒÔ¡°AIÊµÌå»¯¡±¡¢¡°¿ª·ÅÄ£ÐÍ¡±¡¢¡°ÖÆÔìÒµ¡±¡¢¡°Í¨ÓÃ»úÆ÷ÈË¡±¡¢¡°¹¤ÒµAI¡±µÈÎªÖ÷£¬¿ÉÒÔ¿´³öÆäÕûÌåÃæÏòÐÐÒµÓ¦ÓÃµÄ´óÇ÷ÊÆ¡£
Í¼Ô´£ºNVIDIA
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬NVIDIAÔÚ11ÔÂ·¢²¼ÁË2026²ÆÄêµÚÈý¼¾¶È²Æ±¨£¬Êý¾ÝÏÔÊ¾¼¾¶ÈÊÕÈë½ÏÈ¥ÄêÍ¬ÆÚÔö³¤62%£¬´ïµ½570ÒÚÃÀÔª£¬ÆäÖÐÊý¾ÝÖÐÐÄÒµÎñÊÕÈë´´ÏÂ512ÒÚÃÀÔª¼ÇÂ¼£¬Õ¼×Ü¶î½ü90%¡£DIYÓ²¼þÍæ¼Ò¿´µ½ÕâÀïÓ¦¸ÃÐÄÇé»á±È½Ï¸´ÔÓ¡£
»¹ÓÐ¸ü¶àÈÃÈËÐÄÇé¸´ÔÓµÄ´«ÎÅ£ºÊÜµ½´æ´¢Ôª¼þ¹©Ó¦²¨¶¯µÄÓ°Ïì£¬NVIDIA¿ÉÄÜÔÚ2026ÉÏ°ëÄêµ÷ÕûRTX 50ÏµÏÔ¿¨µÄ²úÄÜ£¬¿ÉÄÜÏà±È2025ÄêÍ¬ÆÚ¼õÉÙ30%-40%¡£»¹ÓÐ¸ü¶àÀ´×ÔÍâÃ½µÄÏ¸½ÚÅûÂ¶£¬³ÆRTX 5060 Ti 16GB°æÓëRTX 5070 TiÁ½¿î¶¨Î»¸²¸ÇÖ÷Á÷ÓëÖÐ¸ß¶Ë£¬ÇÒ¾ß±¸16GB½Ï´óÈÝÁ¿GDDR7ÏÔ´æµÄÏÔ¿¨½«»áÊÜÖ÷ÒªÓ°Ïì£¬ÕâÁ½¿îÏÔ¿¨Ò»°ãÒ²±»ÈÏÎªÊÇRTX 50ÏµÖÐ¾ß±¸½Ï¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄÑ¡Ôñ¡£
2026Äê¿ÉÄÜ²»»áÔÙÓÐRTX 50Ïµ¡°SUPER¡±ÏµÁÐ£¬ÉõÖÁÔÚÊÛÐÍºÅµÄÏÔ¿¨Ò²Òò´æ´¢¶ÌÈ±¿ÉÄÜ²úÉú¹©Ó¦²¨¶¯£¬¼ÓÖ®IntelÓëAMDµÄ×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷¸üÐÂ¼Æ»®ÍÆºó£¬´ÓÄ¿Ç°Çé¿öÀ´¿´£¬CES 2026½«»á¿ªÆôÒ»¸ö¡°DIYÐ¡Äê¡±¡£
Í¼Ô´£ºVIDEOCARDZ
²»¹ýºÃÏûÏ¢ÊÇ£¬´ËÇ°ÒÑ¾ÓÀ´²¿·Ö¼¼ÊõÕ¹Ê¾µÄIntel Panther Lake´¦ÀíÆ÷£¬ÒÔ¼°ÏÂÒ»´úAMD Gorgon Point´¦ÀíÆ÷¶¼¿ÉÄÜÔÚCES 2026ÉÏÓÀ´ÕýÊ½ÁÁÏà£¬Ò²Ðí»¹»áÓÐ´îÔØÐÂ´¦ÀíÆ÷µÄ¸÷Æ·ÅÆ±Ê¼Ç±¾¹©²ÎÕ¹ÕßÌåÑé¡£
´úºÅÎªPanther LakeµÄ´¦ÀíÆ÷±»ÃüÃûÎªIntel¿áî£Ultra 300ÏµÁÐ£¬ÓµÓÐ´Ó×î¸ß¶ËµÄUltra X9 388Hµ½Ultra 5 322µÄÖî¶àSKU£¬×î¸ßÅä±¸4P 8E 4LP¹²¼Æ16ºËÐÄÅäÖÃ£¬ÇÒ²¿·ÖÐÍºÅÅä±¸10/12¸öXe3µ¥Ôª×é³ÉµÄArcºËÏÔ¡£
¿áî£Ultra 300ÏµÁÐ×÷ÎªÇ°´úUltra 200(ARL)Óë200V(LNL)´¦ÀíÆ÷µÄÖ±½Ó¼ÌÈÎÕß£¬¼æ¾ß¶àºËÐÄÊýµÄ¶àÈÎÎñ¸ßÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÒÔ¼°µÍ¸ºÔØ³¡¾°ÏÂµÄ³¬µÍ¹¦ºÄÓë¸ßÐøº½±íÏÖ£¬¿ÉÒÔËµÔÚ¡°ÄÜÐ§¡±Â·ÏßÉÏ×ßµÃ¸üÔ¶¡£
ÁíÒ»·½Ãæ£¬AMD Gorgon PointÔòÊÇStrix PointÓëKrackan PointµÄ¼ÌÈÎÕß£¬³ÉÎªÐÂÒ»´úÈñÁúAI 400ÏµÁÐ£¬ËüÑÓÐøÁËZen 5ÓëZen 5cµÄºËÐÄ¼Ü¹¹£¬ÇÒ¼ÌÐøÅä±¸RDNA3.5ºËÏÔÓëXDNA2 NPU£¬²¿·ÖÐÍºÅµÄÆµÂÊÓëAIËãÁ¦ÓÐËùÌáÉý¡£
¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ÐÂÏµÁÐ½«ÊÇÒ»´ÎÐ¡·ùÉý¼¶¡£ÆäÖÐµÄÆì½¢SKU AI 9 HX 470Ïà±ÈÇ°´úÂÔÎ¢ÌáÉý¼ÓËÙÆµÂÊÓëAIËãÁ¦£¬Æä»ù´¡ºËÐÄ¼Ü¹¹Ò²Î¬³Ö4*Zen 5+8*Zen 5cµÄ×éºÏ£¬²¢Åä±¸16CUµÄ890MºËÏÔ¡£
Í¼Ô´£ºGeekbench
½üÆÚÀ´×ÔÐÔÄÜ²âÊÔÈí¼þGeekbenchµÄ½ØÍ¼Õ¹ÏÖÁËIAÁ½¼ÒÐÂÒ»´úÒÆ¶¯¶Ë´¦ÀíÆ÷ÖÐ£¬´óÖÂÎ»ÓÚÖÐ¶ËÖ÷Á÷¶¨Î»µÄSKUµÄÅÜ·ÖÇé¿ö¡£ÆäÖÐ¿áî£Ultra 7 365´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃ4P+4LPEºËÐÄ×éºÏ£¬µ¥ºË2451·Ö¡¢¶àºË9714·Ö£¬×î¸ßÆµÂÊ´ï4.67GHz¡£ÈñÁúAI 9 465´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃ4*Zen 5+6*Zen 5cºËÐÄ×éºÏ£¬µ¥ºËÓë¶àºËµÃ·Ö¶¼¸ü¸ß£¬×î¸ßÆµÂÊÎª4.82GHz¡£²»¹ýÅÜ·Ö²¢Ã»ÓÐÍ¸Â¶³ö¹¦ºÄÏÞÖÆ¡¢Æ½Ì¨É¢ÈÈµÈ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬Òò´Ë½ö¹©²Î¿¼¡£
¿ÉÒÔËµÔÚ2026Äê£¬Ö÷´òÇá±¡°ì¹«»òÈ«ÄÜ¶¨Î»µÄ±Ê¼Ç±¾½«»áÓÀ´Ò»´Î±È½Ï´óµÄ¸üÐÂ£¬½â¾ö¹ýÈ¥ÊýÄêÀ´´¦ÀíÆ÷ÌáÉýÄÜÐ§³¢ÊÔÖÐÓöµ½µÄÎÊÌâ£¬ÎªÕâÀà²úÆ·´øÀ´¸üÇ÷½üÍêÃÀµÄÐÎÌ¬¡£ÎÒÃÇÒ²ÆÚ´ý¸÷¼Ò±Ê¼Ç±¾Æ·ÅÆÄÜ¹»ÔÚCES 2026ÉÏÕýÊ½´øÀ´ÐÂÒ»´ú¸÷¾ßÌØµãµÄ²úÆ·Õ¹Ê¾£¬±Ï¾¹ÔÚÕâ¸öDIYÐ¡Äê£¬ÁîÈËÐË·ÜµÄ²úÆ·Óë¼¼Êõ¸üÐÂ¿ÉÄÜÒÑ¾ÇüÖ¸¿ÉÊýÁË¡£
Í¼Ô´£ºHDMI Licensing Administrator
×îºó»¹ÓÐÒ»ÔòÏûÏ¢£¬HDMIÁªÃË½«ÔÚCES 2026ÉÏÊ×´ÎÕ¹Ê¾·ûºÏÐÂÒ»´úHDMI 2.2¹æ¸ñÈÏÖ¤µÄÏß²Ä£¬²¢½øÐÐÒ»ÏµÁÐÓÎÏ·ÑÝÊ¾¡£¾ÝÁË½â£¬ÐÂÒ»´ú¡°ULTRA96¡±±ê×¼Ìá¹©×î¸ß96Gbps´ø¿í£¬¿ÉÖ§³Ö¸ß´ï10K¡¢12KÓë16K·Ö±æÂÊ£¬ÒÔ¼°ÎÞÑ¹ËõµÄ4K240HzÓë8K60Hz£¬10/12bitÉ«ÉîÏÔÊ¾´«Êä¡£
Í¬Ê±£¬HDMI 2.2±ê×¼Ò²´øÀ´ÁËÑÓ³ÙÖ¸Ê¾ÐÒé(LIP)¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖÔÚ¶à¸ö¿ÉÄÜµ¼ÖÂÑÓ³ÙµÄÒôÊÓÆµ´«ÊäÂ·¾¶ÖÐÅÐ¶ÏÑÓ³Ùµ÷ÕûÐèÇó²¢½øÐÐ²¹³¥£¬ÓÃÓÚÔöÇ¿ÒôÊÓÆµÍ¬²½ÄÜÁ¦£¬ÌáÉýÓÃ»§¹Û¿´Ó°Æ¬»òÍæÓÎÏ·Ê±µÄÌåÑé¡£
