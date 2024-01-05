七彩虹携手火星时代、NVIDIA三者为AI设计，创意加速

【天极网DIY硬件频道】近日，由火星时代教育研发，NVIDIA提供技术支持，七彩虹硬件助力的联合线上公开课《AI设计商业化必修课》――从灵感到作品，一气呵成在火星网校平台上线。课程聚焦CG行业动态，AI设计商业化场景，结合实操案例算力测评，为大众普及AIGC创作知识，助力创意加速。

2023，被很多人称为AIGC元年，疯狂涌现的AIGC新应用和不断进化的设计软件都不断革新传统的设计工作流，重塑CG作品的创作思维和流程。一直以来，火星时代研判行业发展动向，革新课程体系，制定符合行业需求的人才培养标准。早在2022年，就开始探索AI软件在设计流程中的辅助作用，率先在其影视部分专业引入 NVIDIA Studio AI应用做教学试点，并在2023年初将全线教学产品融入AI，引领培养全能型AI设计人才。

火星时代教学案例测试，RTX40系显卡加TensorRT插件可显著提升生图效率

据了解，此次联合公开课内容聚焦AI设计商业化效率展开，课中提到当一个创作者拿到商业命题借助AI进行创作时，制约你的不再单纯是设计能力，绘画能力等等，算力将成为你灵感呈现的助力。显卡算力决定了你10分钟时间得到100张图还是10分钟时间得到2张图，这也决定了你的创作效率。课程案中分享了使用GeForce RTX 40 系列显卡进行AI创作的优势，同时用户还可以借助 NVIDIA TensorRT 插件获得高达2倍的出图速度提升。由此可见，高算力，大显存的 GeForce RTX 40 系列显卡是AIGC的必要条件。整体课件研发在搭载了GeForce RTX 40系列显卡的iGame Ultra Family DIY电脑上完成，创作效率亮眼。

公开课分享中提到：“以美宣创作为例，以往一张精良饱含细节的插画美宣图可能需要专门画师投入1-2个月的时间完成从概念到交付的全流程创作，如今借助AI工具，很多零基础的学习者也能依靠想象力和关键词的反复打磨，在几天时间内完成一张商业级作品的创作，有很多同学都在课程中达到设计能力的跨越式提升。”CG创作者、从业者天然带有科技属性，火星时代希望充分激发学习者对于科技发展的关注，拥抱AI等前沿科技，为个人效率加速，为商业创作赋能。

火星时代SD学员课堂习作

据称，早在2022年末，火星时代正式成为 NVIDIA Studio 中国区生态合作伙伴，依托七彩虹设计师主机共同打造的GeForce RTX创意设计空间同时在火星时代教育北京总部校区落地。此次联合公开课是火星时代联合NVIDIA聚焦“科技+教育”在设计领域的又一次积极实践，期待未来各方发挥各自优势，聚焦AI创作，在更多软件、课研方面展开合作，进一步助力学习者、创作者效率提升。