Ó¢ÌØ¶û¸³ÄÜ¼«¿Õ¼ä£ºAI NASÈÃ´´×÷Õß¸æ±ðËØ²Ä¹ÜÀíÍ´µã
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿12ÔÂ³õ£¬¡°Ð¾ÉúÍòÏó ÖÇ´æÎ´À´¡±AI NAS½â¾ö·½°¸·å»áÓàÈÈÎ´Ïû£¬Ó¢ÌØ¶ûÓÖÐ¯ÊÖ¼«¿Õ¼äÓëÖªÃû¿Æ¼¼²©Ö÷@µç¶¯ÅÉ´óÐÇ¾ÙÐÐÁËÒ»³¡Ð¡¹æÄ£µÄÓÃ»§°¸Àý·ÖÏí»á¡£Î÷°²·å»á±êÖ¾×ÅÔÚÓ¢ÌØ¶ûÕýÔÚÍ¨¹ý´ÓÓ²¼þ¼Ü¹¹µ½Èí¼þ¹¤¾ßµÄÈ«Õ»¸³ÄÜÍÆ¶¯AI NAS¼¼Êõ½øÈë¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃ½×¶Î£¬¶ø×î½üµÄ·ÖÏí»áÒ²ÈÃÎÒÃÇ´ÓÓÃ»§ÓÃÀý¸ü¾ßÊµ¸ÐµØ¸ÐÖªµ½AI NASÔÚ¾ßÌåÊ¹ÓÃ¹ý³ÌÖÐ´øÀ´µÄÉú²úÁ¦¸ïÐÂ¡£
Ç¿Ç¿ÁªºÏ£º¹²ÖþAI NAS¼¼Êõµ××ù
Î÷°²AI NAS½â¾ö·½°¸·å»á²»½öÊÇÐÐÒµµÄÖØÒª½Úµã£¬Ò²Ô¤Ê¾×ÅÓ¢ÌØ¶ûÓë¼«¿Õ¼äµÄºÏ×÷½øÈëÐÂ½×¶Î¡£×÷ÎªÐÐÒµ¾ÞÍ·£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚ´Ë´Î·å»áÉÏÕ¹Ê¾ÁË´ÓXPUÓ²¼þ¼Ü¹¹µ½AIÈí¼þSDKµÄÈ«Õ»´´ÐÂÄÜÁ¦£º¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Ìá¹©100TOPSÒÔÉÏµÄ¶Ë²àËãÁ¦£¬ÈñìÅPro B60ÏÔ¿¨Ö§³Ö48GBÏÔ´æÀ©Õ¹£¬ÅäºÏOpenVINO¹¤¾ßÁ´ºÍEC-RAG±¾µØÖªÊ¶¿â·½°¸£¬ÎªAI NASµì¶¨ÁË¼áÊµµÄ¼¼Êõ»ù´¡¡£
¶ø×÷Îª¹úÄÚNASÊÐ³¡µÄ´´ÐÂÏÈ·æ£¬×Ô2019Äê³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬¼«¿Õ¼äÊ¼ÖÕ¾Û½¹¡°ÈÃNAS×ßÈëÇ§¼ÒÍò»§¡±µÄÄ¿±ê¡£Æä²úÆ·ÒÔÒ×ÓÃÐÔºÍ¹¦ÄÜ·á¸»Öø³Æ£¬¾¡¹Ü¼«¿Õ¼ä²úÆ·¸ºÔðÈËÌÕ½¨Á¼±íÊ¾¡°ÔÚÒ»ÖÚÍ¬ÐÐÃæÇ°£¬¼«¿Õ¼äÊÇÒ»¸ö·Ç³£ÄêÇáµÄ¹«Ë¾¡±£¬µ«ÊÇÔçÔÚ2023Äê£¬¼«¿Õ¼ä±ãÂÊÏÈ½«AI¹¦ÄÜÒýÈëNAS£¬´Ó³õ´úÈËÏñÊ¶±ðµ½Èç½ñµÄÓïÒåËÑË÷¡¢¶àÄ£Ì¬Àí½â£¬³ÖÐøÉî¸ûAIÓë´æ´¢µÄÈÚºÏ¡£Èç½ñÓëÓ¢ÌØ¶ûµÄºÏ×÷ÈÃ¼«¿Õ¼äÍ»ÆÆÁËËãÁ¦Æ¿¾±£¬ÔÚÐÂÒ»´ú²úÆ·´îÔØ¿áî£UltraÆ½Ì¨¼Ó³ÖÏÂ£¬¼«¿Õ¼ä½«¸ü¶àAI¹¦ÄÜ/Ä£ÐÍÂäµØµ½Ïû·Ñ¼¶Éè±¸ÖÐ£¬ÔÚAI NAS·¢Õ¹ÖÐÕ¼µÃÏÈ»ú¡£
²úÆ·½ø»¯£º´Ó´æ´¢¹¤¾ßµ½ÖÇÄÜ¹¤×÷»ï°é
ÔÚ·ÖÏí»áÏÖ³¡£¬ÎÒÃÇÒ²¼ûµ½ÁË@µç¶¯ÅÉ´óÐÇÍÅ¶ÓÈÕ³£¹¤×÷ËùÊ¹ÓÃµ½µÄÁ½Ì¨NAS¡ª¡ªÀ´×Ô¼«¿Õ¼äµÄÒÆ¶¯NAS T6ÒÔ¼°Æì½¢Z425¡£
¼«¿Õ¼äT6
ÆäÖÐ£¬¼«¿Õ¼äT6¶¨Î»¡°Ò»Õ¾Ê½AIÖÇÄÜ¶àÃ½ÌåÄÚÈÝ¹ÜÀíÖÐÐÄ¡±£¬×¨Îª»§Íâ´´×÷ÕßÉè¼Æ¡£ÆäÅä±¸µÄ2¸öÀ×µç4½Ó¿ÚÖ§³ÖÍâ½ÓÏÔ¿¨£¬6ÅÌÎ»Éè¼ÆÂú×ã´óÈÝÁ¿´æ´¢ÐèÇó£¬¶ÀÌØµÄÆÁÄ»½»»¥ÈÃÏÖ³¡²Ù×÷¸üÖ±¹Û¡£ºËÐÄ¹¦ÄÜ¡°¼´²å¼´±¸¡±¿ÉÔÚ²åÈëSD¿¨ºó×Ô¶¯°´ÏîÄ¿ÃüÃû±¸·Ý£¬ÅäºÏ¡°ÉÁµç´«¡±¹¦ÄÜÊµÏÖÒìµØËØ²ÄÍ¬²½¡£ÌÕ½¨Á¼½éÉÜ£º¡°T6µÄÄ¿±êÊÇ½â¾ö´´×÷ÕßËØ²Ä×ªÒÆµÄÍ´µã£¬ÈÃÉè±¸³ÉÎªÒÆ¶¯µÄ¹¤×÷Õ¾¡£¡±
¼«¿Õ¼äZ245
Z425ÔòÊÇÓ¢ÌØ¶ûUltra´¦ÀíÆ÷¸³ÄÜµÄ¸ßÐÔÄÜAI NASËãÁ¦Æ½Ì¨£¬ÃæÏò×¨ÒµÓÃ»§ºÍÐ¡ÐÍ¹¤×÷ÊÒ¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷ÓëÈñìÅ130T GPU£¬Ìá¹©Ç¿¾¢µÄ±¾µØËãÁ¦¡£Æä¡°AI¿Õ¼ä¡±¹¦ÄÜ¿ÉÍ¨¹ý±¾µØ´óÄ£ÐÍ¶ÔËØ²Ä½øÐÐÓïÒå·ÖÎö£¬Ö§³ÖÓÃ»§°´ÕÕ×ÔÈ»ÓïÑÔ½øÐÐ¾«×¼/Ä£ºýËÑË÷£¬ÉõÖÁÄÜÊ¶±ðÊÓÆµÖÐµÄÌØ¶¨¶¯×÷Æ¬¶Î¡£@µç¶¯ÅÉ´óÐÇ±íÊ¾£¬¡°¹ýÈ¥ÕÒÒ»¶ÎËØ²ÄÐèÒª·±é¼¸Ê®¸öÎÄ¼þ¼Ð£¬ÏÖÔÚÊäÈë¹Ø¼ü´ÊÃë¼¶¶¨Î»£¬Ð§ÂÊÌáÉýÊ®·ÖÃ÷ÏÔ¡£¡±
Á½¿î²úÆ·¾ùÖ§³ÖÍâ½ÓÏÔ¿¨À©Õ¹£¬×î¸ß¿ÉÖ§³ÖQwen-30B´óÄ£ÐÍµÄÔËÐÐ¡£ÌÕ½¨Á¼Í¸Â¶£º¡°¼«¿Õ¼ä²úÆ·Í¨¹ýÓ¦ÓÃÉÌµê¿ª·ÅDockerÖ§³Ö£¬ÈÃÓÃ»§×ÔÖ÷²¿ÊðDeepSeek¡¢OllamaµÈAIÄ£ÐÍ£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡®ËãÁ¦°´Ðè·ÖÅä¡¯¡£¡±
AI NASÈçºÎÖØËÜ´´×÷Á÷³Ì
Ë«·½µÄºÏ×÷Ä£Ê½ÐÎ³ÉÁËÇåÎúµÄ²úÒµ·Ö¹¤£ºÓ¢ÌØ¶ûÌá¹©¡°Ó²¼þÆ½Ì¨+AIÈí¼þÍØÕ¹¡±µÄµ×²ãÖ§³Ö£¬¼«¿Õ¼äÔò»ùÓÚÓÃ»§ÐèÇó¿ª·¢³¡¾°»¯Ó¦ÓÃ¡£ÕâÖÖ¡°¼¼Êõ¸³ÄÜ+³¡¾°´´ÐÂ¡±µÄ×éºÏ£¬ÕýÔÚÖØËÜAI NASµÄ²úÒµÉúÌ¬¡£
×ÔÃ½Ìå²©Ö÷@µç¶¯ÅÉ´óÐÇµÄÕæÊµÊ¹ÓÃ°¸Àý£¬Õ¹ÏÖÁËAI NASÈçºÎÉî¶ÈÈÚÈë¹¤×÷Á÷¡£×÷ÎªÐ¡¹æÄ£µÄÊÓÆµ´´×÷ÍÅ¶Ó£¬ËûÃÇÃ¿ÔÂ²úÉúÔ¼´óÁ¿ÊÓÆµËØ²Ä£¬´«Í³¹ÜÀí·½Ê½ÒÑÄÑÒÔÓ¦¶Ô¡£ÔÚ½üÆÚµÄÒ»´Î¶«ÄÏÑÇÇ±Ë®ÏîÄ¿ÖÐ£¬ÍÅ¶ÓÐ¯´øT6Éè±¸½øÐÐÏÖ³¡×÷Òµ¡£¼´²å¼´¹¦ÄÜÈÃÍÅ¶Ó±¸·Ý¸ü¼ÓÎÞ¸Ð£¬ÍíÉÏ»Ø¾Æµê½«SD¿¨²åÈëT6×Ô¶¯±¸·Ý²¢Çå¿Õ£¬µÚ¶þÌì¾Í¿ÉÒÔÖ±½Ó¿ªÅÄ¡£
¾Ý@µç¶¯ÅÉ´óÐÇ½éÉÜ£¬¡°Í¨¹ý¡®ÉÁµç´«¡¯½«ËØ²ÄÍ¬²½µ½¹úÄÚ¹¤×÷ÊÒµÄZ425£¬ÔçÉÏÅÄÉãµÄËØ²ÄÖÐÎç¾ÍÄÜÔÚ¹úÄÚ±à¼£¬³¹µ×´òÆÆÁËÊ±¿ÕÏÞÖÆ¡£¡±
Í¬Ê±£¬Íâ³öÅÄÉã»ýÀÛµÄ´óÁ¿ËØ²ÄÒ²ÔøÈÃÍÅ¶ÓÍ·ÌÛ²»ÒÑ¡£¡°¹ýÈ¥°´ÈÕÆÚºÍÏîÄ¿Ãû³Æ·ÖÀà£¬ÕÒÒ»¶Î¡®ÓãÈº¡¯µÄ¾µÍ·ÐèÒª°ëÐ¡Ê±£¬ÏÖÔÚÓÃZ425µÄ¡®AI¿Õ¼ä¡¯ÊäÈë¹Ø¼ü´Ê£¬3Ãë³ö½á¹û£¬»¹ÄÜ¾«È·¶¨Î»¡£¸üÈÃËû¾ªÏ²µÄÊÇ£¬ÏµÍ³ÄÜ×Ô¶¯Ê¶±ðËØ²ÄÖÐµÄÖØ¸´ÄÚÈÝ¡¢µÍÖÊÁ¿Æ¬¶Î£¬¸¨ÖúÍÅ¶ÓÓÅ»¯´æ´¢Ð§ÂÊ¡£¡°ÓÐÁËAI·ÖÀàºÍÉ¸Ñ¡ÄÜÁ¦ºó£¬ÎÒÃÇÄÜ½«ÆäÈÚÈë¹¤×÷Á÷£¬ÕâÀï°üÀ¨´«ÊäºÍÉ¸Ñ¡»·½Ú¡£AI NAS±¾ÉíÊÇ´æ´¢Éè±¸£¬ÎÒ¶ÔËüµÄÐèÇóÊÇÔÚ´¦Àí·±Ëö¹¤×÷Ê±±»ÍÚ¾ò³öÀ´µÄ¡£¡±
¡°×÷ÎªMCN»ú¹¹£¬ÉÌÒµºÏÍ¬¡¢²úÆ·×ÊÁÏµÈÃô¸ÐÎÄ¼þµÄ´¦ÀíÔøÃæÁÙÒþË½·çÏÕ¡£¡±ÏÖÔÚÎÒÃÇÔÚZ425ÉÏ²¿ÊðDeepSeek-14BÄ£ÐÍ£¬±¾µØ´¦Àí±£ÃÜÎÄµµÉú³ÉÕªÒª£¬¼È±£Ö¤ÁËÊý¾Ý°²È«£¬ÓÖÌáÉýÁËÍÅ¶ÓÐ×÷Ð§ÂÊ¡£¡±µç¶¯ÅÉ´óÐÇËãÁËÒ»±ÊÕË£º¡°Ò»Ì×Z425(º¬4¿é16TÓ²ÅÌ)Í¶ÈëÔ¼1.5ÍòÔª£¬µ«Í¨¹ý½ÚÊ¡µÄËØ²ÄÕûÀíÊ±¼äºÍÌáÉýµÄ´´×÷Ð§ÂÊ£¬Á½Èý¸öÏîÄ¿¾ÍÄÜ»Ø±¾¡£¡±
Î´À´Õ¹Íû£ºAI NASÒªÊµÏÖ×¨ÓÃ»¯ÓëÉúÌ¬¹²½¨
¾¡¹Üµ±Ç°Ó¦ÓÃÒÑÈ¡µÃÏÔÖø³ÉÐ§£¬µ«Ó¢ÌØ¶ûÓë¼«¿Õ¼ä¶¼ÈÏÎªAI NASµÄÇ±Á¦Ô¶Î´ÊÍ·Å¡£ÌÕ½¨Á¼ÈÏÎª£¬µ±Ç°AIËã·¨µÄÕûÌå·¢Õ¹Ë®Æ½ÒÑ¾¿ÉÒÔ´ïµ½´óÑ§±¾¿Æ¡¢ÑÐ¾¿ÉúÉõÖÁ²©Ê¿½×¶ÎµÄÄÜÁ¦£¬µ«ÓÃ»§ÈÕ³£¿ÉÄÜ¸üÐèÒªµÄÊÇÄÜ½â¾öÌØ¶¨ÎÊÌâµÄ¡°×¨¿ÆÉú¡±Ë®Æ½¡£ÒªÕæÕý½â¾öÐÐÒµÍ´µã£¬ÐèÒª¸÷¸öÁìÓòµÄ´ÓÒµÕß¹²Í¬²ÎÓë¡£¡°Î´À´µÄAI NAS½«ÉîÈë·¨ÂÉ¡¢Ò½ÁÆµÈ´¹Ö±ÁìÓò£¬½áºÏÐÐÒµÖªÊ¶¹¹½¨×¨ÓÃ½â¾ö·½°¸¡£¡±
Ó¢ÌØ¶û¼¼Êõ×¨¼Ò²¹³äµÀ£º¡°AI NASµÄÎ´À´ÊÇ¡®³¡¾°×¨ÓÃ»¯¡¯£¬¼ÒÍ¥ÓÃ»§ÐèÒªÖÇÄÜÏà²á£¬ÆóÒµÐèÒª±¾µØÖªÊ¶¿â£¬´´×÷ÕßÐèÒªËØ²Ä¹ÜÀíÆ½Ì¨£¬ÕâÐèÒª²îÒì»¯µÄÈíÓ²¼þÅäÖÃ¡£¡±Îª´Ë£¬Ó¢ÌØ¶ûÌá¹©ÁË´ÓÈëÃÅ¼¶¿áî£Ultraµ½ÆóÒµ¼¶ÖÁÇ¿´¦ÀíÆ÷µÄÈ«ÏµÁÐ²úÆ·¾ØÕó£¬ÅäºÏÈñìÅÏÔ¿¨µÄ¶à¿¨À©Õ¹·½°¸£¬Âú×ã²»Í¬³¡¾°ÐèÇó¡£
ÉúÌ¬½¨ÉèÍ¬Ñù¹Ø¼ü¡£¼«¿Õ¼äÍ¨¹ýÓ¦ÓÃÉÌµê¿ª·ÅDockerÖ§³Ö£¬·ÉÅ£(fnOS)¡¢³©ÍøµÈ³§ÉÌÔòÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì¿ªÔ´²Ù×÷ÏµÍ³¡£Ó¢ÌØ¶ûÍÆ³öµÄ¡°Ó£ÌÒ¡±AIÖúÊÖSDK¡¢¶àÈÎÎñµ÷¶È¹¤¾ß(Scheduler)µÈÖÐ¼ä¼þ£¬ÕýÔÚ½µµÍÓ¦ÓÃ¿ª·¢ÃÅ¼÷¡£ÕýÈçÌÕ½¨Á¼ËùÑÔ£º¡°AI NAS²»Ó¦ÊÇ·â±ÕÏµÍ³£¬¶øÒª³ÉÎªÎüÒý¿ª·¢ÕßµÄÆ½Ì¨£¬Í¨¹ýÉúÌ¬´´ÐÂÊÍ·Å¸ü´ó¼ÛÖµ¡£¡±
Ð´ÔÚ×îºó
´Ó@µç¶¯ÅÉ´óÐÇµÄ°¸Àý¿ÉÒÔ¿´³ö£¬AI NASÒÑ²»ÔÙÊÇ¸ÅÄî²úÆ·£¬¶øÊÇÇÐÊµÌáÉýÉú²úÁ¦µÄ¹¤¾ß¡£ËüÍ¨¹ý±¾µØ»¯´æ´¢ÓëÖÇÄÜ¼ÆËãµÄ½áºÏ£¬ÔÚ±£ÕÏÒþË½°²È«µÄÇ°ÌáÏÂ½«ÔÓÂÒµÄÊý¾Ý×Ê²ú×ª»¯Îª¿É¸ßÐ§ÀûÓÃµÄÖªÊ¶×Ê²ú¡£ÔÚÓ¢ÌØ¶ûÓë¼«¿Õ¼äµÈÉúÌ¬»ï°éµÄÍÆ¶¯ÏÂ£¬AI NASÕýÖð½¥³É³¤£¬ÏÈ½µµÍNAS²úÆ·µÄÊ¹ÓÃÃÅ¼÷¡¢ÌáÉýÒ×ÓÃÐÔ£¬½Ó×Å¿ªÊ¼Éî»¯³¡¾°¡¢ÊµÏÖ×¨Òµ»¯£¬µ±Õû¸öAI NAS ÉúÌ¬·±ÈÙ£¬NAS²úÆ·½«±»¸ü¶àÓÃ»§Ëù½ÓÊÜ£¬³ÉÎª¸ü¼Ó´óÖÚ»¯µÄ²úÆ·¡£Ëæ×Å¸ü¶à´¹Ö±³¡¾°µÄ¿ªÍØºÍÉúÌ¬Ó¦ÓÃµÄ·á¸»£¬AI NASÓÐÍû³ÉÎªÃ¿¸ö´´×÷Õß¡¢Ã¿¸öÆóÒµµÄÊý¾Ý´¦ÀíºËÐÄ£¬Ëü½«²»½öÈÃÐ§ÂÊÌáÉýÕæÕýÈÚÈë¹¤×÷Á÷µÄÃ¿¸ö»·½Ú£¬»¹ÓÐ»ú»áÖØÐÂ¶¨ÒåÈËÓëÊý¾ÝµÄ½»»¥·½Ê½¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â