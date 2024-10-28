七彩虹Z890系列主板品鉴会：软硬实力突破为玩家创造卓越体验

【天极网DIY硬件频道】在intel举办酷睿Ultra 200系列处理器品鉴会暨AI PC生态大会的次日，也就是10月26日，七彩虹在北京环球贸易中心举办了Z890系列主板品鉴会。

新一代酷睿Ultra 200S系列桌面处理器融合了高效的架构设计与先进制程工艺，同时也需要采用Z890芯片组的新一代主板进行搭配，才能更好发挥出新处理器的性能。七彩虹作为intel钛金合作伙伴，同时也是中国大陆领先的DIY硬件与OEM品牌，本次同期首发了7款Z890新品主板，全面展示硬件研发设计与软件技术革新实力。

我们来到品鉴会现场，首先映入眼帘的是硬件体验区与新品展示区。七彩虹展示多套来自旗下各个硬件系列的完整PC平台，为与会者带来直观上手体验。

其中七彩虹旗下高端电竞品牌iGame推出的ULTRA系列硬件全家桶可以说与新一代酷睿Ultra处理器相得益彰。整机浅色系搭配波普风格纹路装饰显得更加时尚、潮流。

另一台采用黑金光效配色的体验平台则采用了本次七彩虹Z890系列主板中的旗舰：iGame Z890 VULCAN X V20“黑火神”，可以看到配置表中还加入了此前推出的《黑神话・悟空》联名版iGame RTX 4080 SUPER AD OC显卡。包括新一代酷睿Ultra 9 285K在内，种种旗舰硬件的搭载使其全黑色系与金色光效的结合更显高端典雅。

新品展示区域集中了七彩虹发布的7款Z890主板，以及1款用于服务器的W790主板，吸引了许多到场媒体、博主与从业者前来观看交流。

Z890 VULCAN X/W这对“黑白火神”就是七彩虹本次带来的Z890旗舰，可以看出采用E-ATX板型，各处覆盖厚实的散热装甲与结构强化框架。

新品展示区也摆放了七彩虹本次发布的CVN、FLOW、战斧等系列Z890新品主板。

体验区与展示区旁正在搭建一套新的演示平台，可以看到已经安装了专用于CPU液氮散热的容器。本次七彩虹邀请了“专业败家”超频团队，在现场进行酷睿Ultra处理器与Z890主板搭配液氮散热的超频演示。

进入新品讲解环节，由七彩虹集团主板事业部总经理 丁雪峰，以及来自合作伙伴intel的多位嘉宾轮番登台，从七彩虹主板发展历史、与intel的合作经历讲起，逐渐进入品鉴会的主题，也就是新一代酷睿Ultra桌面处理器与七彩虹Z890主板。

新品阵容中配置性能最为震撼的无疑是旗舰产品iGame Z890 VULCAN X/W。采用20+1+1+1相数字供电、旗舰级105A DrMOS以及片式聚合物钽电容，应对本代高能效比Ultra处理器可提供充足的供电冗余;主板不仅拥有debug数显屏与开机、重启键，还配备基频调整、安全启动按键，以及液氮模式、bios切换等拨杆，为发烧玩家提供便捷全面的超频控制功能。

在E-ATX的大体型下，Z890 VULCAN主板的扩展性表现更为突出，配备合金加固PCIe 5.0x16显卡插槽、5个装甲覆盖的高速NVMe M.2接口，IO背板拥有双40Gbps全功能USB 4接口，以及多达6个USB 3.2 Gen2高速USB接口。网络连接方面，拥有2.5G+5G双有线网口与内置Wi-Fi 7无线网卡组合，同时支持蓝牙5.4。

在硬件堆料拥有极致表现的同时，七彩虹在Z890主板系列也着重优化软件表现，搭载新版iGame定制图形化bios，在主页加入简易开关、功能提示、设置存档、收藏夹等人性化功能，而在进阶模式中添加并优化超频相关功能，解决以往七彩虹主板在用户心目中“bios难用”的痛点。

七彩虹7款新品Z890主板的首发售价也很快公布，从入门的战斧Z890M-PLUS到旗舰级iGame Z890 VULCAN，售价覆盖1099-3299元范围，目前已在多个七彩虹自营正式开售。

产品讲解结束后，我们再次进入互动与演示的环节，观看现场进行的液氮超频，平台采用酷睿Ultra 7 265K与iGame Z890 FLOW主板组合。最终结果显示将这颗Ultra 7处理器超频至大核6.3GHz、小核5.5GHz，在CPU-Z中跑分达到多核18704.1分、单核1043.8分。

品鉴会最后，我们前往同楼层的intel GTC科技体验中心进行参观，了解intel制造技术与AI PC产品应用，了解科技与艺术的交融、AI技术如何为产业赋能。在这次“突破 不止于芯”七彩虹Z890系列主板品鉴会上,我们既见证了七彩虹最新主板产品的上市，也感受到技术与研发实力的提升，可以说收获颇丰。