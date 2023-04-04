「火图热榜」Gif 设计大赛进行中，赢取iGame 4070 Ti显卡！

【天极网DIY硬件频道】相信不少玩家自iGame RTX 40系列显卡发售以来，对此系列的喜爱不断增加。其中iGame Vulcan系列更是凭借磁吸可拆卸的LCD智屏拓展出各种不同的硬件玩法，而如今七彩虹官方推出了专门为智屏打造GIF动图的活动，参赛者参与活动便将有机会赢取iGame RTX 4070 Ti Vulcan及其他丰富大奖。iGame「火图热榜」大赛正在进行中，欢迎一起来为Vulcan智屏创造更多有趣的动图!点击链接查看活动规则及投稿方式。

活动链接：https://special.colorful.cn/LCDZP/Index

iGame Vulcan系列的LCD智屏分辨率高达800*216px，通过iGame Center软件能够实现屏幕自定义玩法，也因此其丰富有趣的GIF内容能够大幅度提升屏幕的可玩性。可拆卸的屏幕不仅可以放在显卡上，更可以通过附赠的底座用USB连接至电脑，成为桌面美学的一部分，充分展示个性!

玩家可以通过天马行空的想象力进行内容创作，为Vulcan屏幕设计各种有趣的GIF图片。投稿玩家的作品若是被官方认定优秀，即会登上“榜单”进行展示，在截止投稿日期若是仍然处于榜单内(榜单每天会进行更新)，则能够获得官方的奖品，其中原创区的TOP1更能够赢得iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC显卡!

活动时间：2023年3月24日至2023年4月11日

本次活动氛围两条赛道，玩家可以根据作品类型进行分类。

① 原创区：以纯原创作品进行GIF创作(支持AI作画)。不限制创作题材，可尽情的发挥你的创意，为智屏创造独特的GIF动图。

② 二创区：剪辑二创达人专区。总有一些作品的“名场面”让你印象深刻，将它做成GIF，不限制创作题材。

点击七彩虹官网活动专题页，进入页面点击投稿按钮即可投稿https://special.colorful.cn/LCD_ZP/Index

作为本次活动的大奖，iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC是玩家的福音，除了拥有高端性能的GPU之外，它强力的散热能力也不容小觑。三架100mm“聚风镰环”九翼扇叶将进一步提升风压及进风量，4*6mm+2*8mm豪华热管配合大面积鳍片与iGame真空冰片技术实现高效导热!当然除了大奖之外，还有包括iGame DNA 标准版电竞耳机以及iGame智屏套装等奖品，展现你创意的时候到了，请赶紧参加“火图热榜”活动吧!