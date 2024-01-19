实力拍档！七彩虹iGame Z790系列主板+GeForce RTX 4070 SUPER显卡

【天极网DIY硬件频道】优秀的显卡配上优秀的主板会是怎么样呢？国创新生代高端硬件品牌iGame于1月9日正式发布 iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡，iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡装备在AIGC的浪潮中诞生，在满足游戏玩家3A大作需求的同时，也能够应对时下蓬勃发展的AIGC领域。

强大的处理器和高规格的主板能更好的让用户在游戏和AI创作时，让显卡性能火力全开，iGame Z790D5 FLOW是一款拥有潮流属性和超强性能的“潮”旗舰主板，该主板运用了未来曲线元素，摆脱了传统的方正设计，加入RGB银镜元素，展现波浪流动的活力感，引领硬件外观新潮流。

另外一款iGame Z790D5 ULTRA主板拥有一样的硬件规格，ULTRA是为个性鲜明的高端游戏玩家和创作者打造，整体运用了波普艺术风格设计，透过波普冲击波冲破次元壁，把波普潮流艺术带到电脑硬件中，也是首款iGame ULTRA家族主板。

iGame Z790D5 ULTRA与iGame Z790D5 FLOW均采用了18+1+1相数字混合加强供电，其中核心供电为90A的旗舰DrMOS，能够完美支持i9 14900K/KF和i7 14700K/KF等高性能处理器，保障娱乐和生产性能稳定发挥。

两张主板还均配置了4槽合金加固DDR5内存插槽，支持双通道XMP 7600MT/s高频内存，良好的电器性能使得手动超频最高可达8200MT/s，更高的频率带来的高带宽、低延迟可以使游戏帧率更加稳定流畅。每条内存插槽最高支持48GB内存，最多支持192GB，海量内存轻松应对视频创作和渲染建模效率。

iGame Z790也具备优秀的拓展能力，两款iGame主板带有4条PCIe 4.0*4高速M.2接口和6个SATA接口，随时扩展超大硬盘空间。两张主板配置有一条全长PCIe 5.0 X16显卡插槽，还设计了一条PCIe 4.0 X4的全长插槽和一条PCIe 4.0 X4长度的开放式插槽，可额外接入更多的显卡配合iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡超强AI算力，实现多卡同步计算从而提高效率。

iGame Z790D5 ULTRA为2049元iGame Z790D5 FLOW为1949元，在售后方面iGame系列提供了一年换新，四年质保;七彩虹京东自营旗舰店现有3期免息分期活动。

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