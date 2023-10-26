七彩虹COLORFIRE紫猫主板正式开售，到手价只需999元！

【天极网DIY硬件频道】为了让更多喜欢猫咪和紫色主题的客官参与电竞与“吸猫”双重快乐，继“橘宝”全家上市之后，七彩虹为萌宠文化打造的MEOW家族产品迎来了新成员――COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5暗影紫主板于今天正式开售，官方售价1099元，首发到手价只需999元!首发优惠期至11月11日，另外还可享受三期免息优惠政策!

COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5暗影紫主板是动物王国的忍者猫“疾风”的秘密基地。采用沉稳的黑色和神秘的紫色搭配，契合了“疾风”猫咪忍者的形象。低调的黑色散热装甲上印有大大的猫爪元素和家族化设计语言，隐约透露着猫咪可爱灵动的气息，设计师巧妙地将“疾风”形象融入到了专属定制的散热装甲、电池、音频屏蔽罩当中。助力玩家如疾风般出奇“紫”胜。

暗影紫主板采用标准M-ATX板型设计，平衡了体积和拓展性。主板采用12+1+1相55安Dr.MOS管的强化供电设计，F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容，轻松满足i7级别CPU的供电需求。“疾风”定制的全覆盖大面积黑紫色的寒霜散热装甲，加上增加散热面积的符合沟槽设计，更高效的散热效果，让系统运行更稳定。

COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5暗影紫采用英特尔的B760芯片组，完美兼容第14/13/12代酷睿处理器。主板内置4条最高支持7200MHz的DDR5内存插槽，单条插槽支持48GB容量、最大可支持192GB，DDR5更高的带宽和更低的延迟保证游戏和工作流畅运行，轻松应对各种高压力场景。

COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5暗影紫主板在硬盘拓展上提供3个满速PCIe 4.0 *4的满速M.2固态硬盘接口，和4个6Gbps的SATA硬盘接口。标配2.5G超高速有线网卡和WiFi6无线网卡，更低的延迟、更高的带宽让玩家畅游在网络和游戏中。

随着COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5暗影紫的正式上市，喜欢猫咪、紫色主题装机和电竞游戏的玩家有了更好的选择。除了暗影紫主板，还有MEOW家族暗影紫系列其他装机配件也已同步上市，近期有装电脑需求的用户千万不要错过这次新品首发的优惠好价!

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