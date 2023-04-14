ÊÛ¼Û4799ÔªÆð£¬Æß²Êºç´øÀ´¶à¿îiGame¼°RTX 4070ÏÔ¿¨ÐÂÆ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿×÷ÎªÍòÔªÄÚ×°»úÊ×Ñ¡£¬Æß²ÊºçGeForceRTX 4070ÏÔ¿¨²»½öÓÎÏ·ÐÔÄÜÔ¶³¬RTX 3070 Ti£¬ÇÒ¹¦ºÄ¸üµÍ£¬ÐÔ¼Û±È³¬¹ýÉÏ´ú70/80¼¶±ð²úÆ·¡£4ÔÂ13ÈÕ£¬Æß²ÊºçÎªÍæ¼Ò´øÀ´ÁË¶à¿îiGame¼°Õ½¸«ÏµÁÐGeForce RTX 4070ÐÂÆ·£¬ÊÛ¼Û4799ÔªÆð¡£iGame GeForce RTX 4070ÏÔ¿¨Ïà±ÈRTX 3070 Ti£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜÌáÉý20%£¬DLSS 3ÐÔÄÜÌáÉý70%£¬Éú³ÉÊ½AI´´×÷ÐÔÄÜÌáÉý40%£¬ÊÇÍæ¼ÒÄÜ¹»2K 100FPS+³Á½þÊ½ÌåÑé¹â×·ÓÎÏ·µÄ¸ß¶ËÌðÆ·×°±¸¡£Ä¿Ç°£¬Æß²ÊºçiGame GeForce RTX 4070 Vulcan/Neptune/Advanced/UltraÈ«ÏµÁÐÏÔ¿¨ÐÂÆ·ÒÑÔÚ¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢¶¶Òô¡¢¿ìÊÖ¡¢Î¢ÐÅÐ¡ÉÌµêµÈµçÉÌÆ½Ì¨¼°È«¹úÏßÏÂÊÚÈ¨ÁãÊÛ¾ÏúÇþµÀ½øÐÐÈ«Ãæ¿ªÊÛ£¬ÓÐÉý¼¶ÐèÇóµÄÅóÓÑ²»·ÁÇ°Íù¿´¿´½øÐÐÑ¡¹º¡£
iGame VulcanÏµÁÐ
¡°iGame Vulcan¡±ÏµÁÐ£¬ÊÇ¶ÔÉ¢ÈÈÓÐ×ÅÒ»¶¨ÐèÇó²¢ÇÒÏëÌåÑé¡°ÖÇÆÁ¡±Íæ·¨µÄ½ø½×Íæ¼ÒµÄÓ²¼þÑ¡Ôñ¡£Èý¼Ü100mmµÄ¡°¾Û·çÁ»·ÉÈÒ¶¡±£¬ÅäºÏ´óÃæ»ý÷¢Æ¬¼°4¸ù6mm+2¸ù8mmµÄÈÈ¹ÜÓëiGame¶ÀÌØµÄÕæ¿Õ±ùÆ¬¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»´øÀ´ÓÅÒìµÄµ¼ÈÈÐ§¹û¡£VulcanÏµÁÐ¶ÀÓÐµÄLCDÖÇÆÁÄÜ¹»¿ÉÍ¨¹ýiGame CenterÈí¼þÊµÊ±ÏÔÊ¾GPU¼°CPUµÄÔËÐÐ×´Ì¬£¬ÆäÍ¼Æ¬×Ô¶¨Òå¹¦ÄÜ¿ÉÈÃÍæ¼ÒËæÐÄ¸ü»»GIFÈ¤Î¶¶¯Í¼£¬´îÅä¸½ÔùµÄ¡°ÖÇÆÁµ××ù¡±£¬ÄÜ¹»³ÉÎª×ÀÃæÃÀÑ§µÄÒ»²¿·Ö¡£
ÏÔ¿¨ºËÐÄÆµÂÊÎª1920-2475Mhz£¬Ò»¼ü³¬ÆµÄÜ¹»´ïµ½2625Mhz¡£ÔÚÓÎÏ·±íÏÖ·½Ãæ¿ÉÈ¦¿Éµã£¬ÔÚ2K·Ö±æÂÊ×î¸ßÌØÐ§+¹â×·¿ªÆôµÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÅäºÏDLSS 3µ½´ï145+FPS¡£µÃÒæÓÚÓÅÐãµÄÐýÎÐÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OCÏÔ¿¨ÐÔÄÜ³öÖÚ¡¢¹¦ºÄÓÅÐã£¬×÷ÎªÍòÔª×°»úÓÃ»§Ê×Ñ¡ÏÔ¿¨²úÆ·Ê×·¢ÊÛ¼Û5699Ôª¡£
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê https://item.jd.com/100053267097.html
iGame AdvancedÏµÁÐ
Èô»ðÉñ´ú±íµÄÊÇºóÈü²©Ê±´úµÄ¿Æ¼¼Ó²¼þ£¬ÄÇÃ´AdvancedÏµÁÐÔò´ú±íµÄÊÇÔÚÎ´À´ÈËÀàÌ½Ë÷ÓîÖæÎ´Öª¿Õ¼äµÄÓ²¼þ×°±¸¡£iGame GeForce RTX 4070 Advanced OCÒÔÉñÃØÌìÌå¡°ºÚ¶´¡±ÎªÁé¸ÐËùÉè¼Æ£¬É¢ÈÈÆ÷²ÉÓÃÁËÆáºÚ+½ðÊôÁ½ÖÖ¼òÔ¼µÄÑÕÉ«¡£ÖÐ¼äµÄ¡°ÒýÁ¦Ö®»·¡±³ÉÎªÁËÉè¼ÆµÄµã¾¦Ö®±Ê£¬ÓëVulcanÍ¬Ô´µÄ¡°¾Û·çÁ»·ÉÈÒ¶¡±¼°4¸ù8mmÈÈ¹Ü¼°´óÃæ»ý÷¢Æ¬Ëù×é³ÉµÄÉ¢ÈÈ×°ÖÃÊµÏÖÓÅÐãµÄÉ¢ÈÈÐ§¹û¡£
iGame GeForce RTX 4070 Advanced OCÏÔ¿¨ºËÐÄÆµÂÊÎª1920-2475Mhz£¬Ò»¼ü³¬Æµ¿É´ïµ½2610Mhz£¬ÅäºÏÆä¡°ÒýÁ¦¡±É¢ÈÈÆ÷¾ªÈËµÄÉ¢ÈÈÊµÁ¦£¬Í¬ÑùµÄÔÚ2K·Ö±æÂÊ×î¸ß·Ö±æÂÊÏÂÅäºÏDLSS 3ÔËÐÐ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·´ïµ½140+FPSµÄÓÎÏ·ÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÊÛ¼Û5299Ôª¡£
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê https://item.jd.com/100044164618.html
iGame UltraÏµÁÐ
ÉíÎªÐÂÉú´úÍæ¼ÒµÄÄãÈç¹û¾õµÃÉÏÊöÁ½¿î¸ß¶ËÓ²¼þÉè¼Æ¹ýÓÚÑÏËà¼°Ó²ÀÊ£¬ÄÇÃ´iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC¾Í¾ø¶ÔÊÊºÏÏ²°®³±Á÷ÔªËØµÄÄã¡£²¨ÆÕÒÕÊõ¸ßÑÅ¶ø½ÓµØÆø£¬Àà±´¿ÇµÄºç²Ê½¥±äÉ¢ÈÈÍâ¼×µÄÉ«²Ê»á¸ù¾ÝÉ«ÎÂ¼°¹âÏß½Ç¶ÈµÄ±ä»¯¶ø·¢Éú±ä»¯¡£iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OCÓµÓÐ¸üÐ¡µÄ³ß´ç324.9*134*51.2mm£¬Åä±¸Èý¼Ü90mm»·ÐÍ·çÉÈºÍ4¸ù6mmÈÈ¹Ü¼°´óÃæ»ýÉ¢ÈÈ÷¢Æ¬£¬Ç¿¾¢µÄÉ¢ÈÈ±íÏÖ¼°Çá±¡µÄÌå»ý½«ÊÊÓ¦¸ü¶àµÄ×°»ú»·¾³£¬¸ÃÏÔ¿¨Ê×·¢ÊÛ¼Û4999Ôª¡£
ÖÚËùÖÜÖª£¬5ÔÂ7ÈÕ½«ÓÀ´Æß²ÊºçÒ»ÄêÒ»¶ÈµÄ¡°iGame³¬¼¶Æ·ÅÆÈÕ¡±£¬ÕâÊÇÒ»³¡iGameºÍÍæ¼Ò¹²½¨µÄ¡°×°±¸Éý¼¶¡±Ô²ÃÎÊ¢Ñç¡£Îª¸üºÃµÄÓ½Ó¡°iGame³¬¼¶Æ·ÅÆÈÕ¡±»ØÀ¡Íæ¼Ò£¬Æß²ÊºçÔÚÍÆ³öiGame GeForce RTX 4070 Ultra W OCµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÎªÍæ¼Ò´øÀ´Ò»¿îÉ¢ÈÈÉè¼Æ¸üÎªºÀ»ªµÄÊ×·¢ÏÞ¶¨¿î²úÆ·iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2£¬¸ÃÏÞ¶¨¿îÏÔ¿¨É¢ÈÈÉè¼Æ·½°¸¿´ÆëiGame RTX 4070 Ti Ultra£¬·çÉÈ²ÉÓÃ¸ü´óµÄ100mm»·ÐÍÉÈÒ¶£¬6¸ù6mmºÀ»ªÈÈ¹Ü£¬ÊÊºÏ¶ÔÉ¢ÈÈÓÐ×Å¸üÎªÑÏ¿ÁÐèÇóµÄÍæ¼Ò£¬µ«ÊÛ¼ÛÈ´ÒÀÈ»¿´Æë±ê×¼°æµÄiGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC£¬¶þÕßºËÐÄÆµÂÊÏàÍ¬(1920-2475Mhz£¬Ò»¼ü³¬Æµ¿É´ï2505Mhz)£¬¿ÉÎ½¼ÓÁ¿²»¼Ó¼Û£¬ÕæÊÇÍæ¼ÒµÄÓÖÒ»´ó¸£Òô¡£iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2Ê×·¢ÏÞ¶¨¿î²úÆ·ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬ÏÈµ½ÏÈµÃÊÛÍê¼´Ö¹¡£
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê https://item.jd.com/100044164558.html
iGame NeptuneÏµÁÐ
×ÜÓÐÒ»ÈºÐ¡ÖÚÇÒÓ²ºËµÄDIYÍæ¼Ò¶ÔÏÔ¿¨µÄÉ¢ÈÈÓÐ×ÅÌØ±ðµÄ×·Çó£¬½«ÎÂ¶ÈÀÎÀÎµØ¿ØÖÆÔÚ×Ô¼ºµÄÕÆÐÄÖ®ÖÐ¡£ iGame GeForce RTX 4070 Neptune OCÄÜ¹»ÈÃÍæ¼Ò³ÉÎªÎÂ¶ÈµÄÕÆ¿ØÕß!¼´±ãRTX 4070ÏµÁÐÓÐ×Å½ÏµÍµÄ¹¦ºÄ£¬µ«ÊÇÒ²×èÖ¹²»ÁËÍæ¼Ò¿ØÎÂµÄÐÄ¡£Ç¿Á¦Ë®±ÃÒÔ¼°240mmÀäÅÅÄÜ¹»ÇáËÉ¼ÝÔ¦GPUËù²úÉúµÄÈÈÁ¿£¬½«ÎÂ¶È¿ØÖÆÔÚ¼«¼ÑµÄ·¶Î§ÄÚ¡£ºËÐÄÆµÂÊÎª1920-2475Mhz£¬Ò»¼ü³¬ÆµÄÜ¹»´ïµ½2640Mhz¡£iGame GeForce RTX 4070 Neptune OCÊ×·¢ÊÛ¼Û5699Ôª£¬ÊÇ¶Ô¿ØÎÂÓÐ×Å¼«ÖÂÐèÇóµÄÓ²ºËÍæ¼Ò²»ÈÝ´í¹ýµÄÏÔ¿¨ÐÂÆ·£¬
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê https://item.jd.com/100044164592.html
Õ½¸«ÏµÁÐ
Æß²ÊºçµÄÏÔ¿¨ÐÂÆ·Ò²×ÔÈ»ÉÙ²»ÁËÕ½¸«ÏµÁÐ£¬Õ½¸«ÏµÁÐÒÔ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û³ÉÎªÁËÍæ¼ÒÐÄÖÐ×î¾ßÐÔ¼Û±ÈµÄÏÔ¿¨¡£²¢ÇÒ¶ÔÓÚÍø°É/Íø¿§Ïà¹Ø´ÓÒµÕß¶øÑÔ£¬Õ½¸«GeForce RTX 4070 ºÀ»ª°æÊÇ×îÓÅµÄÑ¡Ôñ£¬ÊÛ¼Û½ö4799Ôª!ºËÐÄÆµÂÊ1920-2475Mhz£¬ÐÔÄÜÇ¿º·¡£ºÀ»ª°æµÄÍâ¹ÛµÍµ÷³ÁÎÈ£¬ÎüÒýÁË²»ÉÙÖÓ°®ºÚÉ«ÏµµÄÍæ¼Ò£¬ÏÔ¿¨ÉíÉÏºìÉ«¡°×êÊ¯Èý½Ç¡±Éè¼ÆÔªËØÕ¹ÏÖÁËÇ¿´óµÄÁ¦Á¿¸Ð¡£É¢ÈÈ·½ÃæÈý¼Ü»·ÐÍ·çÉÈÅäºÏ2¸ù6mmÈÈ¹ÜÍ¬ÑùÄÜ¹»Ñ¹ÖÆGPUÈÈÔ´£¬ÎÞÂÛÊÇÓ¦¶Ô´óÐÍ3A»òÕßÊÇÈÈÃÅµç¾ºÓÎÏ·£¬Íæ¼Ò¶¼ÄÜ¹»»ñµÃ¸ßÖ¡µÄË¿»¬ÌåÑé¡£
Æß²Êºç¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê https://item.jd.com/100053267095.html
Íæ¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý²»Í¬µÄÐèÇóÒÔ¼°ÄúµÄÊ¹ÓÃ»·¾³ÌôÑ¡ÐÄÒÇµÄÏÔ¿¨£¬ËÄ¸öÏµÁÐ¶à¿î²úÆ·ÈÎÄãÌôÑ¡¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ±¾´ÎiGame UltraµÄ¡¸Ê×·¢ÊýÁ¿ÓÐÏÞ°æ¡¹½«»á²ÉÓÃÊýÁ¿ÓÐÏÞ·¢ÊÛµÄÐÎÊ½£¬ÓÉÓÚÊÇÏÞ¶¨ÉÌÆ·£¬Òò´ËÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬ÈôÏë»ñµÃÏÞ¶¨ÉÌÆ·ÄÇÃ´¾ÍÆþ×¼Ê±¼ä½øÐÐÑ¡¹º£¬ÏÈµ½ÏÈµÃ!iGame GeForce RTX 4070ÏµÁÐ£¬½«´ø¸øÄã¸ßÌØÐ§ÇÒ¸ßÖ¡µÄÓÎÏ·ÌåÑé!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â