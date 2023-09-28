ÊÐÃæÉÏµÄ¡°È«ÐÂ¡±¾É¿îÏÔ¿¨ÊÇÄÄÀ´µÄ£¿Ñ¡Ôñ¶þÊÖ·ÐÂÏÔ¿¨ÐèÒª×¢ÒâÊ²Ã´
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔÚ¹ýÈ¥Ò»Á½ÄêÀï£¬ÎÒÃÇÏÈºó¾ÀúÁËÏÔ¿¨ÍÚ¿óµÄ¡°ÍË³±¡±£¬ÒÔ¼°NVIDIAÐÂÒ»´úGeForce RTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨µÄÉÏÊÐ£¬ÕâÁ½¸ö±êÖ¾ÐÔÊÂ¼þËäÈ»²»Ò»¶¨ÓÐÊµÖÊÉÏµÄÁªÏµ£¬µ«Ò²´ú±í×ÅDIYÐÐÒµÓëÏÔ¿¨ÊÐ³¡ÕýÔÚ»Ø¹éÕý¹ì£¬»·¾³Öð½¥×ªÁ¼£¬µ«Óà²¨ÈÔÔÚ¡£
Öð½¥²½ÈëÕý¹ìµÄDIYÊÐ³¡Èç½ñÒÀ¾É´æÔÚ×ÅÖî¶à·çÏÕ£¬ÆäÖÐÒÔ¶þÊÖDIYÓ²¼þÎªµäÐÍ¡£²»¹ÜÔõÃ´Ëµ£¬ÊýÄêÀ´¾ÞÁ¿µÄÏÔ¿¨¡¢Ó²ÅÌµÈ¡°ÍÚ¿ó¡±Ó²¼þ²»¿ÉÄÜÆ¾¿ÕÏûÊ§£¬ÆäÖÐµÄ±¨·ÏÆ·Í¨³£»ØÂ¯ÖØÁ¶£¬ÔÙÉúÎª¸÷ÖÖ½ðÊô²ÄÁÏ£¬µ«Î´ÍêÈ«±¨·ÏµÄÓ²¼þÍùÍùÒ²ÒòÎª¡°¶ÍÁ¶¡±µÄ¾Àú¶øÎÞ·¨»ñµÃÊÛºó±£ÐÞ£¬¾Í´ËÁ÷Èë¶þÊÖÊÐ³¡¡£
ÎÞÂÛÊÇ±íÃ÷Éí·ÝµÄ¡°³ÏÐÅ¿ó¿¨¡±£¬»¹ÊÇÓÉÉ½Õ¯³§¾ÊÖ·ÐÂµÄ¡°×ÔÓÃ¾Å³ÉÐÂ¡±ÏÔ¿¨£¬¾ÊÜ²»¼ä¶ÏÖØ¶ÈÍÚ¿óµÄÏÔ¿¨×ÜÊÇÎÞ·¨·¢»Ó³öÓ¦ÓÐµÄÉè¼ÆÐÔÄÜ£¬ÔÚÄÍÓÃÐÔ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ·½Ãæ¸üÊÇÎÞ·¨µÃµ½±£ÕÏ¡£ÉõÖÁÓÐÐ©ÀÄóÄ³äÊýµÄÉ½Õ¯ÏÔ¿¨²úÆ·Ê±³£ÅûÉÏÕ¸ÐÂµÄÍâÒÂ£¬½«ÊÖÉìµ½¶þÊÖÊÐ³¡Ö®Íâ£¬ÒÔ¸÷ÖÖÑÛ»¨çÔÂÒµÄ·½Ê½¸ÉÈÅÏû·ÑÕßÑ¡Ôñ£¬ÆäÖÐ¾Í°üÀ¨ÊÐÃæÉÏ³öÏÖµÄÒ»Ð©¡°ÐÂÐËÆ·ÅÆ¡±¡£
ÊÂÊµÉÏ£¬NVIDIAÏÔ¿¨ÊÚÈ¨Éú²ú³§ÉÌ£¬¼´AICºÏ×÷»ï°éµÄÃûµ¥Ê®·ÖÓÐÏÞ£¬³§ÉÌÒªÏë³ÉÎªÐÂµÄAICÒ²±ØÐë¾¹ý¸´ÔÓÑÏ¿ÁµÄÁ÷³Ì£¬Ö¤Ã÷×ÔÉíÓÐÄÜÁ¦Éè¼Æ¡¢Éú²úÏÔ¿¨¡£É½Õ¯³§ÓëÆ·ÅÆÎÞ·¨Í¨¹ýÕý¹æÇþµÀÓëNVIDIA¿ªÕ¹ºÏ×÷£¬¾ÍÖ»ÄÜÊÕ¹º¾ÉºËÐÄ¡¢¾ÉÏÔ¿¨¡¢¿ó»ú½øÐÐ·ÐÂ¡¢°ü×°¡£ÕâÀàÐ¡×÷·»²úÆ·ÎÞÐè¾ÀúçÇÃÜµÄÉè¼Æ¡¢Éú²ú¡¢ÖÊ¼ìÁ÷³Ì£¬ÏÔÈ»ÎÞ·¨±£ÕÏDIYÍæ¼ÒµÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬¸üÓÐÉõÕß¿ÉÄÜ·¢Éú¶ÌÂ·¡¢Æð»ð£¬Î£¼°ÓÃ»§µÄÆäËüÓ²¼þ¡£
NVIDIAÁªºÏÕý¹æAICÏÔ¿¨³§ÉÌÓë¸÷µçÉÌÆ½Ì¨½øÐÐµÄ´ò»÷É½Õ¯¿¨ÐÐ¶¯ÒÑ¾³ÖÐøÁËÒ»¶ÎÊ±¼ä£¬ÔÚ¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢Æ´¶à¶à¡¢¶¶ÒôµÈÆ½Ì¨µÄÕûÖÎ³õ¼û³ÉÐ§£¬É½Õ¯¿¨¡¢·ÐÂ¿¨µÄÏúÊÛÐÅÏ¢Öð²½µÃµ½ÇåÀí¡£²»¹ý´ËÀàÐÐ¶¯ÔÚÏÖ½×¶ÎÈÔÈ»ÎÞ·¨±é¼°ËùÓÐÏÔ¿¨ÏúÊÛµÄÇþµÀ£¬Ïû·ÑÕßÖ»ÒªÓÐÒâ¹ºÂòÏÔ¿¨£¬ÓÈÆäÊÇÓÐ¼±Ðè¡¢¸ÕÐèµÄÈËÈº£¬ÒÀÈ»ÎÞ·¨ÍêÈ«±ÜÃâÂòµ½·ÐÂ¿¨µÄ·çÏÕ¡£
Èç¹ûÄãµÄÈ·Ï£Íû±ÜÃâ·çÏÕ£¬»ñµÃÍêÕûÇÒÓÐ±£ÕÏµÄÌåÑé£¬ÓÐÈçÏÂÈýÌõ½¨Òé¿É¹©Ñ¡¹ºÏÔ¿¨Ê±²Î¿¼£º
1. Ñ¡ÔñÕý¹æµÄNVIDIAºÏ×÷AIC³§ÉÌÆ·ÅÆ
2. Ñ¡ÔñAIC³§ÉÌµÄ¹Ù·½Æ½Ì¨¡¢Õý¹æ¾ÏúÉÌµÈÇþµÀ¹ºÂò²úÆ·
3. ÓÅÏÈÑ¡ÔñÐÂÆ·RTX 40ÏµÏÔ¿¨£¬ÒÔ¼°²ÉÓÃGDDR6XÏÔ´æµÄÐÂ¿îRTX 30ÏµÏÔ¿¨
ÕâÈýÌõ±»ÈÏÎªÊÇÏÔ¿¨¡°±£Õæ±£ÐÂ¡±µÄ±ØÒªÌõ¼þ¡£¶øÔÚ±ÊÕß¿´À´£¬¶ÔÏû·ÑÕßÍ¬ÑùÖØÒªµÄ»¹ÓÐÊÊÊ±µ÷Õû×ÔÉíµÄÏû·ÑÐÄÀí£¬Ò»²¿·ÖÏû·ÑÕß³öÓÚ¸÷ÖÖ¿¼ÂÇ£¬¿ÉÄÜ×ÔÉíÇãÏòÓÚ¹ºÂò¶þÊÖÏÔ¿¨ÉõÖÁ¿ó¿¨£¬¶ÔÓÚÕâÑùµÄÑ¡ÔñÏÔÈ»ÎÞ·¨È¥ÖÆÖ¹£¬µ«Ò²¿ÉÒÔÈ°ËµÆä³ä·Ö¿¼ÂÇÆäÖÐµÄ·çÏÕËùÔÚ¡£
ÕýÈçÇ°ÎÄÌáµ½µÄ£¬É½Õ¯¿¨Óë·ÐÂ¿ó¿¨ÎÞ·¨±£Ö¤Âú×ãÆäÉè¼ÆÐÔÄÜ£¬¸ü²»¾ß±¸ÖÊÁ¿±£ÕÏ¡£Ðí¶àÏû·ÑÕßÈÏÎª¿ÉÒÔÓÃ¿ó¿¨¡°¹ý¶É¼¸¸öÔÂ¡±£¬µ«¿ó¿¨±¾ÉíµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü¼¸ºõÎÞ·¨Ô¤ÆÚ£¬¿ÉÄÜ½öÄÜÊ¹ÓÃ¼¸¸öÐÇÆÚ»òÊÇ¼¸Ìì£¬¶þÊÖÉÌµÄ¡°ÊÛºó±£ÕÏ¡±ºÜ¶àÊ±ºòÒ²»á±äÎªË¦¹øºÍ³¶Æ¤£¬ÕâÓëÏû·ÑÕßÏ£ÍûµÄÊ¡ÐÄÌåÑéÏÔÈ»ÏàÈ¥ÉõÔ¶¡£
µ±È»£¬¿¼ÂÇµ½Ïû·ÑÕßµÄÐèÇó¿ÉÄÜÊÇ¶àÑùµÄ£¬Êµ¼ÊÉÏ¶þÊÖÏÔ¿¨ÊÐ³¡ÒÀ¾É»áÔÚ½ñºó¾ß±¸Ò»¶¨»îÁ¦£¬²»±ØÒ²²»¿ÉÄÜÒ»¹÷×Ó´òËÀ¡£ÀýÈçÏû·ÑÕß¿ÉÒÔÔÚ³ä·ÖÈÏÖªµ½¿ÉÄÜµÄÊÛºó·çÏÕ£¬ÈÏÇå×ÔÉíÐèÇó£¬ÒÔ¼°¾ß±¸ºÏÊÊµÄ¼Û¸ñµÈÌõ¼þÏÂÑ¡¹º¶þÊÖÏÔ¿¨£¬ÔÚ±ÊÕß¿´À´ÕâÒ²ÓëPC DIYÎÄ»¯Óë¾«ÉñÄÚºµÄ·¢Õ¹¾ßÓÐ³ä·ÖÒâÒå¡£
Èç½ñµÄÏÔ¿¨²»½öÊÇÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄµç¾º×°±¸£¬»¹ÊÇÄÚÈÝ´´×÷Õß²»¿ÉÈ±ÉÙµÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬Éè¼Æ¡¢äÖÈ¾¡¢ÊÓÆµ¼ô¼µÈ¶à³¡¾°²ÅÊÇÄ¿Ç°ÏÔ¿¨µÄÓ¦ÓÃÖ÷Á÷¡£²¢ÇÒËæ×ÅÖî¶àAI¼¼ÊõÓë¹¤¾ßµÄÓ¦ÓÃ£¬ÈËÃÇ²ÅÕæÕýÒâÊ¶µ½ÏÔ¿¨ÓëAI¼ÆËã¼äµÄ¹ØÁªÓëÎ´À´µÄ¿ÉÄÜÐÔ£¬ÕâÓëNVIDIAµÄ·¢Õ¹ÀíÄî²»Ä±¶øºÏ£¬GPUÄÜ¹»ÔËÓÃÇ¿´óµÄËãÁ¦£¬ÍØÕ¹¸ü¶àÁìÓòµÄÔËÓÃ£¬ÑÓÉì¸ü¹ãÀ«µÄÐÐÒµÔËÓÃ£¬´´ÔìÎÞÏÞ¿ÉÄÜ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â