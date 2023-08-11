éÙ±¦¼Ýµ½£¡COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5Ö÷°åÐÂÆ·ÉÏÊÐ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿³åÆÆ´ÎÔªµÄéÙ±¦À´À²£¡²»¾ÃÇ°£¬Æß²ÊºçÆôÓÃÈ«ÐÂÉý¼¶µÄCOLORFIREÆ·ÅÆ£¬COLORFIREÊÇÃæÏòÄêÇáÓÃ»§µÄÓ²¼þÆ·ÅÆ£¬²úÆ·ÓëÃÈÏµ¡¢¶þ´ÎÔª¡¢³±Á÷Éú»î»¯µÈ¶àÑù·ç¸ñÔªËØÆõºÏ£¬Ö¼ÔÚÎªÈ«ÇòÄêÇáÓÃ»§´øÀ´¼æ¹ËÑÕÖµÓëÐÔÄÜµÄÓÅÖÊÓ²¼þ²úÆ·¡£¼á³Ö¡°ÒÔ¿Æ¼¼»¨»ðµãÈ¼¶à²ÊÉú»î¡±µÄÆ·ÅÆÀíÄî£¬Ï£ÍûÃ¿Î»COLORFIREµÄ²úÆ·ÓÃ»§£¬¶¼ÄÜÍ¨¹ý¿Æ¼¼µÄ»¨»ðµãÈ¼Éú»îµÄÈÈÇé£¬¾¡ÇéÏíÊÜÉú»î£¬ÏíÊÜ¿Æ¼¼´øÀ´µÄ»¶ÀÖ£¬½ø¶øÍÆ³ö×¨ÎªÃÈ³èÎÄ»¯´òÔìµÄ¡°MEOWÏµÁÐ¡±²úÆ·¡£COLORFIREÉè¼ÆÊ¦ÒÔ¡°éÙ±¦¡±µç¾ºÃÈÃ¨µÄÐÎÏóÎªÁé¸Ð£¬´òÔìéÙ±¦È«¼ÒÍ°£¬ÈÃ¡°Ã¨Å«¡±Í¬Ê±ÏíÊÜ¡°ÎüÃ¨¡±Óëµç¾ºµÄË«±¶¿ìÀÖ¡£
Ëæ×Å¡°MEOWÃ¨ßäÏµÁÐ¡±ÅÅÍ·±øCOLORFIRE GeForce RTX 4070 / 4060 TiéÙÓ°³ÈÏÔ¿¨µÄ·¢²¼Ö®ºó£¬½ñÌìÎª´ó¼Ò´øÀ´COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°å£¬ÓëÏÔ¿¨Ò»Ñù¸Ã¼Ò×åÏµÁÐ²úÆ·²ÉÓÃ¡°éÙ±¦¡±(IPÐÎÏó)ÉíÉÏ³äÂú»îÁ¦µÄéÙÉ«µ÷£¬ÓëÎÂÈáµÄÃ×°×É«Ïà»¥ÈÚºÏ£¬´øÀ´Ò»ÖÖÇà´ºÇÎÆ¤µÄÊÓ¾õÃÀ¸Ð¡£ÁÁÑÛµÄÉ¢ÈÈ×°¼×´¦²ÉÓÃéÙ±¦´ôÃÈµÄµç¾º×°±¸Ã¨Ã¨Í·ÔªËØ£¬¸üÏÔÁé¶¯ÆøÏ¢£¬½«¡°éÙ±¦¡±ÎÄ»¯ÔªËØÈÚÈëÖ÷°åµ±ÖÐ£¬ÖúÁ¦Íæ¼Ò¡°ÕÆ¿ØÈ«éÙ¡±!
Íâ¹ÛÏ¸½Ú´¦ÀíÉÏ£¬COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°å½«¡°éÙ±¦¡±ÔªËØÈÚÈëÉ¢ÈÈ×°¼×¡¢¶¨ÖÆµç³Ø¡¢ÒôÆµÆÁ±ÎÕÖ£¬ÄÏÇÅÉ¢ÈÈ×°¼×Éý¼¶Îª¡°éÙ±¦µÄÓÎÏ·×°±¸¿â¡±¡£
COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³È²ÉÓÃÀ´×ÔÓ¢ÌØ¶ûµÄB760Ð¾Æ¬×é£¬Í¬Ê±ÍêÃÀ¼æÈÝµÚ13/12´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷¡£M-ATX°åÐÍÉè¼Æ¼æ¹ËÐ¡ÇÉºÍÀ©Õ¹ÐÔ£¬Ö÷°å²ÉÓÃéÙ±¦¶¨ÖÆÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬È«¸²¸Ç´óÃæ»ýº®ËªÉ¢ÈÈ×°¼×£¬Í¨¹ý¸´ºÏ¹µ²ÛÉè¼ÆÔö´ó¿ÕÆø½Ó´¥Ãæ»ý£¬ÔöÇ¿É¢ÈÈÐ§¹û¡£
ÔÚ¡°´óéÙÎªÖØ¡±µÄ³±Á÷ÏÂ£¬B760M MEOW WI-FI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°å²ÉÓÃ12+1ÏàµÄÇ¿»¯¹©µçÉè¼Æ£¬µçÆøÐÔÄÜ¸üÓÅÐãµÄF.C.CÌúËØÌåµç¸Ð¡¢ÈýºÏÒ»·â×°µÄDrMOS¹ÜºÍ10KºÚ½ð¹ÌÌ¬µçÈÝ£¬ÒÔ¡°éÙ×ùÖ®Á¦¡±ÎªCPUÌá¹©Ç¿¾¢¶¯Á¦Ö§³Ö¡£
COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°åÄÚÖÃ4Ìõ×î¸ßÖ§³Ö7000MHzµÄDDR5ÄÚ´æ²å²Û£¬¸ß´ø¿íºÍµÍÑÓ³Ù±£Ö¤ÓÎÏ·Á÷³©ÐÔ¡£Ã¿Ìõ²å²Û×î¸ßÖ§³Ö48GBÈÝÁ¿£¬ÊµÏÖ×î´ó192GBÈÝÁ¿£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖ3D½¨Ä£Èí¼þµÄÐèÇó¡£
éÙÓ°³ÈÖ÷°åÌá¹©Èý¸öÂúËÙµÄM.2¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½Ó¿Ú£¬²¢Ìá¹©4¸ö6GbpsµÄSATAÓ²ÅÌ½Ó¿Ú¡£Ö÷°å´îÔØÀ´×ÔÈðêÅ2.5GÓÐÏßÍø¿¨ºÍÓ¢ÌØ¶û WiFi 6ÎÞÏßÍø¿¨£¬Í´Å¹ÓÐÏßÎÞÏßÁ´½ÓË«Ïò¼ÓËÙ£¬´øÀ´¸üµÍµÄÑÓ³ÙµÄ¸ü¸ßµÄ´ø¿í¡£
COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°å½üÆÚ»áÔÚ¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢¶¶ÒôµÈ¹Ù·½µçÉÌÆ½Ì¨¼°È«¹úÊÚÈ¨¾ÏúÇþµÀÉÏÏßÏúÊÛ£¬°®ÓÎÏ·¡¢°®¡°ÎüÃ¨¡±µÄµç¾ºÍæ¼Ò¾¡ÇëÆÚ´ý!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â