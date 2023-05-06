iGame超级品牌日5.7将至 七彩虹圆梦焕新活动再启

5月7日，iGame超级品牌日伴随着「圆梦焕新」活动再次启航，当日消费者可在指定平台享受重磅折扣等诸多福利，以及参与旧型号七彩虹显卡以旧换新、抵扣现金的活动，在官方旗舰店购买全新iGame GeForce RTX 40系显卡的玩家还可参与晒单抽送《生化危机4重置版》活动。多重福利加持，为硬核玩家提供硬件焕新的最好时机。

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com/

一、圆梦焕新活动规则

① 购买新显卡

5月7日-21日期间，在本店铺(七彩虹京东自营旗舰店)购买七彩虹旗下任意的显卡产品。

② 寄出老显卡

5月7日-31日，将您的七彩虹老显卡快递至七彩虹官方(快递费用由用户自行承担)。

③ 审核及检测

我们将审核您所购买新显卡的订单真实性，并对老显卡进行功能检测。

④ 退款到账

若订单无误并且老显卡功能正常，我们将在收到老显卡后的10个工作日内，按照抵扣价格退款给您。

二、参与店铺及抵扣价格

本次参与以旧换新的七彩虹老型号显卡包含部分GTX 16系列、RTX 20系列以及RTX 30系列，值得注意的是若您手中的老型号显卡为iGame Vulcan或者iGame Neptune，则会在下图表格中额外叠加200元。

三、参与方式

若想了解本次活动的更多详情，请关注七彩虹微信公众号，输入“以旧换新”，查看活动详细规则。

圆梦焕新活动是专为手中有七彩虹旧型号显卡，并且想更换新七彩虹显卡系列的玩家所准备的活动，随着iGame GeForce RTX 40系列的显卡推出，已经有许多玩家更换了新系列显卡开启了全景光线追踪的游戏视界，配合NVIDIA DLSS 3功能实现高帧流畅游玩。眼下正是更换iGame RTX 40系列显卡最好的时机，并且即刻起购买iGame RTX 4070/4070 Ti/4080/4090型号的用户晒单即可有机会获得《生化危机4重置版》 ，数量有限，绝好机会不要错过了!

此外，七彩虹微信小程序商城也带来了包括显卡、笔记本、一体机、整机等产品线的福利活动，为玩家提供超大幅度的折扣优惠，同样也是数量有限先到先得，详情可在微信小程序搜索“七彩虹”就能够直达微信官方商城。众多优惠福利，尽在明天的iGame超级品牌日！