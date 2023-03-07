海量空间 三星移动固态硬盘T7 Shield 4TB版本简测

【天极网DIY硬件频道】三星移动固态硬盘T系列以轻薄便携、性能稳定著称。从T1系列异军突起到T5系列的大受好评，三星T系列PSSD可以说是一步一个脚印，不断提升用户在移动固态硬盘方面的体验。到了T7这一代，三星先是推出了速度加倍且搭载指纹识别模块的T7 Touch，从硬件层面入手进一步保证用户的数据安全;此后便是广泛适合普通消费者的T7正代产品，针对户外用户，三星还带来了T7 Shield，以“盾”为这款硬盘命名，彰显在防护性层面的新升级。三星T7 Shield此前已经有500GB、1TB以及2TB的版本在售，最近也是全新推出了4TB的超大容量版本，本文就来简要评测一下这块移动固态硬盘新品。

既然说到了三星T7 Shield的名称由来，就还是得介绍一下这款硬盘的防护性能。通常来说，移动固态硬盘逐渐取代移动机械硬盘的原因无非三个，除了SSD拥有比机械硬盘快十数倍的传输速度、体积更小更便携外，SSD能够更好地保障用户的数据安全。由于存在机械结构，移动机械硬盘在面对碰撞、震动等意外情况时容易受损，且这类硬盘对于工作温湿度等参数要求较高，如果想要在相对严苛一点的户外环境中使用，就需要时刻提防硬盘损伤。

而移动固态硬盘由于没有机械结构，整体架构能够做得更加稳定。再加上移动固态硬盘先天具备的速度优势以及体积优势，说是“革了移动机械硬盘的命”也不为过。

但是考虑到用户使用移动固态硬盘的场景多样化、复杂化，三星带来了T7 Shield移动固态硬盘，在保留T7系列多种优势的前提下进一步提升防护性能，使它成为一块可以跟着用户“跨雪山”“穿林海”“走戈壁”的硬汉产品。

T7 Shield 4TB版本同样采用了柔性外壳，缓震性能出色，这样可以很好地应对掉落和碰撞。坚固的设计和外部弹性体可以在承受3米的跌落，而这一外壳也能起到增加硬盘耐用性的效果。内部采用铝合金支架，十分坚固，可靠保护硬盘内部核心部件。同时，T7 Shield拥有IP65等级的防尘防水性能，以很好地保护用户的数据。无论是打翻杯子导致的水泼溅，还是在户外、野外工作时遇到的下雨、扬尘，都能够完美应对。

从重量上来说，4TB版本的T7 Shield也只有94.5g左右，相较于此前测试的2TB版本93.8g，多出来的几克应该就是新增NAND闪存的重量。外形尺寸完全一致，88×59×13mm卡片大小，不到一部手机一半的重量，拿取方便。

T7 Shield移动固态硬盘采用了USB 3.2 Gen2 Type-C接口，兼容性非常出色，PC、手机、游戏机、电视等多类设备，支持Windows以及macOS系统。接口旁边有一个指示灯，用户可以通过这枚指示灯直观判断硬盘的工作状态。

此前T7 Shield有魔力蓝、月幕白以及暗夜黑三款配色，此次容量升级到4TB的版本就成为暗夜黑配色独有了。

我们这次采用的测试平台搭载酷睿i7-12700H处理器，16GB DDR5 4800MHz内存，主硬盘为512B PCIE 4.0固态硬盘，外部接口为雷电4(40Gbps)。这次测试的T7 Shield 4TB固件为FXI71P2Q，采用NVMe 1.4标准，支持S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache。

首先使用CrystalDiskMark 8.0.4对硬盘进行测试，主要检测硬盘的顺序&随机读取和写入速度。从测试结果看，三星T7 Shield的顺序读取速度达到了1074.08MB/s，顺序写入速度为1031.29MB/s，超过官方标称速度。

ATTO Disk Benchmark测试显示，在队列深度为4的前提下，三星T7 Shield 4TB能够稳定达到1GB/s左右的峰值读取速度以及超过980MB/s的峰值写入速度。TxBench也能得出与CrystalDiskMar相似的成绩。

使用HD Tune Pro软件对T7 Shield进行文件基准测试，我们像盘内写入250GB文件。可以看出，T7 Shield 4TB的读取在升至峰值的1GB/s左右之后能够始终保持高度读取，而在写入方面，前期T7 Shield的速度能够实现在接近1GB/s的区间内不断波动，在写入接近100GB的容量之后，波动开始缓和，峰值速度有所降低但还是能够维持在900MB/s左右。

这主要是由于三星T7 Shield所搭载的DTG动态散热技术的作用，为了能保证硬盘长时间稳定工作，DTG能够不断调节硬盘性能与散热之间的关系，实现在适宜工作温度内的最高传输速度。

实际文件传输测试的结果基本与之前测试过的2TB版本类似，大小为9GB的单个视频文件用时14秒左右，18GB的300张RAW照片用时28.7秒，容量为63GB的游戏文件夹用时1分37秒，传输速率基本稳定在630MB/s左右。

三星T7 Shield与其它T7系列产品一样・支持三星移动固态硬盘管理软件，官方还很贴心的在硬盘中为用户准备了Win和MacOS版本的安装包，可以直接安装到电脑上。

在软件里可以为硬盘设置密码进行加密，加密后则需要输入密码才能访问硬盘，有效保护用户的数据安全。

最后再来浅谈一下三星为什么要在1TB、2TB版本之后为T7 Shield带来4TB版本呢？可以确定的一点是，三星此举是经过市场研判以及出于满足广大消费者需求的考量。当前是一个数据爆炸的时代，即便是个人用户产生的信息也达到了十分夸张的数量级，大量数据的产生也能让用户对大容量存储设备有了新的需求。

首先是个人视频内容的生成与制作，在全民视频创作的时代，无论是短视频还是中长视频，视频素材量会随着时间积累逐渐增大，渐渐地512GB、1TB的硬盘也不足够，不少用户还会定时清理空间，但也是挺麻烦的一件事，毕竟有些素材删或不删真的很难抉择，因此选择超大容量的硬盘一劳永逸。

另外，不少用户还是3A游戏玩家。当前的大制作游戏动辄100GB甚至200GB左右的体量让人望而却步，不同平台的游戏也很难全部实现机内存储。在这种背景下，T7 Shield 4TB足以覆盖用户的游戏库。同时这也方便用户在另一台设备上继续游戏，移动固态硬盘的优势就体现出来了。

再者就不得不提专业用户对高质量视频素材的拍摄及存储需要，很快，4K视频拍摄将成为主流，8K普及也正在路上，已经有不少专业团队在拍摄高达12K分辨率的视频――高规格的视频对素材存储要求更为严苛。以12K分辨率、12fps 17：9 DCI、8：1 压缩编解码器录制视频，只要22分钟就足以消耗1TB容量。同时由于速度的要求，机械硬盘难以负担高分辨率视频录制。因此，三星推出T7 Shield 4TB也照顾到了有高分辨率视频拍摄需求的用户。

整体来说，4TB的T7 Shield与前面发布的1TB、2TB版本完全相同，更大的容量给到用户更多的存储可能。如果要进行一次中长期的旅行，即便是拍摄4K素材、RAW格式照片所产生的素材量也完全够用。出色的防护性能也能为用户开辟新使用场景做足准备，不用担风沙雨淋，包括软件层面的密码进一步保证用户的数据安全。稳定、高效、可靠，三星T7 Shield 4TB会成为有着大容量存储需求用户的好选择。