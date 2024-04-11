春日摄影好搭档 三星PRO Ultimate存储卡陪你记录好时光

【天极网DIY硬件频道】春天万物复苏，阳光也显得格外温暖而明媚。在这个季节里，我们可以自由地去捕捉那些稍纵即逝的瞬间，公园内外、街头巷尾都是摄影爱好者的创作天堂。不论是绽放的花朵还是生机盎然的绿色草地，抑或是一缕轻柔的阳光，每一幕都令人心动。而当拍摄这些美妙风物的时候，除了趁手的相机设备，我们还需要一款能够出色完成拍摄任务的存储卡。

因此在这里向大家介绍的就是三星PRO Ultimate存储卡，包括SD卡和microSD卡。它们不仅是春日摄影的好搭档，更是专业摄影师和内容创作者的理想选择。

首先，让我们来看看三星PRO Ultimate存储卡的耐用性。根据官方数据，这款存储卡能支持10000次插拔，从物理层面保证了用户长时间使用的可靠性。同时这两款存储卡也能够承受大量的写入和擦除操作，非常适合频繁使用的场景。两款存储卡还具备优秀的包括防水、防X光、抗磁、耐高温严寒、防摔、耐磨损特性，其中PRO Ultimate SD卡还支持高达1500g的防震特性，确保在各种户外环境中都能稳定工作。对于喜欢在户外拍摄的摄影爱好者来说无疑是一个巨大的利好。

三星PRO Ultimate存储卡支持UHS-I(DDR225)规范，配合三星的原装读卡器使用，可以发挥出极高的读写速度。

我们通常见到的UHS-I存储卡大都采用SDR104模式，这类存储卡理论上能达到最大 208MHz 时钟频率和104MB/s的总线速度。不同于传统采用 SDR104模式的UHS-I存储卡，三星PRO Ultimate系列存储卡采用DDR 225模式，理论最大时钟频率225MHz、最大总线速度225MB/s。

而根据我们的实测，三星PRO Ultimate SD卡128GB版本的最高顺序读写速度分别达到了205.36MB/s和136.12MB/s，均达到了标称值。这样的性能，足以满足4K视频拍摄的需求，让大家无论是在拍摄照片还是视频的时候更加流畅，不会成为影响你创作的短板。

三星PRO Ultimate系列的两款产品在数据存储的稳定性方面进一步提升。采用了ECC纠错码引擎，在LDPC纠错编码技术的加持下，PRO Ultimate可以处理1KB到2KB的数据块，相较于1KB引擎，2KB引擎的优势在于修正能力加倍，支持纠正更多的NAND闪存错误，带来更好的可靠性。

而且，三星PRO Ultimate存储卡提供了64GB到512GB的容量选项，满足不同用户的需求。无论是单反/无反相机、摄像机还是手机、平板等设备，都能找到合适的版本来扩展存储空间。特别是对于那些需要大量存储空间来保存高清照片和视频的专业摄影师和内容创作者来说，这款存储卡无疑是他们的理想选择。

最后，值得一提的是，三星PRO Ultimate存储卡系列享有10年的有限保修服务。这意味着，如果用户在使用过程中遇到任何问题，都可以享受到长达十年的售后保障。这种长期的保修服务在同类产品中是非常难得的，大大降低了用户的后顾之忧。

综上所述，三星PRO Ultimate存储卡以其出色的耐用性、高性能、大容量以及长期的保修服务，成为春日摄影的好搭档。SD卡很适合各类相机用户，无论是拍摄4K视频还是高分照片都很适合;microSD卡则更适合无人机、运动相机等用户选择，兼容性好、读写速度快。随卡附赠的读卡器能够发挥存储卡的全部速度，搭配使用效果更好。无论是专业摄影师还是普通摄影爱好者，都可以通过这款存储卡，记录下更多美好的瞬间。在这个春意盎然的季节里，不妨考虑入手一款三星PRO Ultimate存储卡，让它成为您记录美好时光的最佳伙伴。

选购链接：

PRO Ultimate SD卡：https://item.jd.com/10091780146831.html

PRO Ultimate microSD卡：https://item.jd.com/10087833496968.html