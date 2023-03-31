全球限量300张！孤傲的快乐 iGame正式发布RTX 4090 Vulcan LAB

1918年，画家阿梅德・奥占芳和建筑师兼画家勒・柯布西耶共同发表了宣言《立体主义之后》，由此定义了纯粹主义的原则，而这些全新的准则旨在超越科技进步与美学创造之间的冲突。纯粹主义感到立体主义已经变得太装饰化，希望事物可以保留一些立体主义的原理，但也要恢复到单纯性和纯粹功能上来。

随着高新科技的蓬勃发展，以及人们理性消费的滋长、信息渠道的拓展，“纯粹主义”再次映入众人眼帘。从产品规格到参数性能，用户对于PC硬件产品也有了更高、更极致的追求，希望获得更可掌控的“纯粹”，更精湛的工艺产品，从而实现更优质的产品体验。

极致纯粹的科技产品应当具有孤傲的属性，是一种少数发烧级玩家专属的体验，这种限量属性在过去常常成为奢侈品的附加价值，也是天然的话题制造者。如果有机会，也有实力成为少数中的一员，又有谁会拒绝呢？



为了给全球玩家带来更极致纯粹的产品体验，一贯拥有冒险精神的七彩虹，将一批深耕DIY领域多年的硬件发烧友与顶级研发团队集结而起，义无反顾地迎接这场面对性能极限的挑战，由此，iGame联合实验室(iGame Joint Lab)出现了。

解构主义 天生叛逆的态度

肩负着突破极限的使命感，一款拥有顶级性能的硬件装备在一次次突破中诞生而来。在iGame联合实验室的研发过程中，解构主义的叛逆态度在产品上挥洒得淋漓尽致。

解构主义作为一种设计风格的探索兴起于20世纪80年代，是对现代主义正统原则和标准批判地加以继承，用分解的观念，强调打碎、重组，重视个体，部件本身，反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。哲学家德里达也曾提出过“解构主义”的理论，认为符号本身已能够反映真实，对于单独个体的研究比对于整体结构的研究更重要。

由此，iGame联合实验室以“原始纯粹，暴力解构”的产品理念出发，打破桎梏，摒弃冗杂的刻板装饰，对每一张市面上炙手可热的高性能显卡进行拆解，以逆向思维对产品内核进行解构分析，开始在它们身上找寻一些答案，挖掘显卡性能提升的关键要素。

iGame Lab 演绎极致性能

在一次次不计成本的尝试中，实验室产品研发专家与超频大师一同围坐在实验桌旁，用极度挑剔的眼光筛选出Top级别的特挑体质核心，将超频性能拉满，最终重塑造就顶级性能王者――“iGame Lab”显卡的问世。

在外观细节之处，散热风扇及金属背板位置烙印着实验室的专属LOGO，为巅峰实力加冕。

全球限量300张的独立数字编号，以立体镶嵌的形式在显卡侧边优雅呈现，定格每一张的独一无二，以此彰显玩家的尊贵身份，并向每一位勇于冲破极限的玩家致敬。

回归到令人瞩目的性能方面，iGame GeForce RTX 4090 Vulcan LAB采用超高效的NVIDIA Ada Lovelace架构和TSMC 4N 定制工艺制程，臻选特挑体质核心，内含高达16384个CUDA Cores、512个Tensor Cores以及128个RT Cores。供电方面，显卡配备24+4相的豪华供电设计方案，以确保GPU核心稳定超频运行。毋庸置疑的强悍性能，新一代的卡皇配置，显然是追求极限性能需求玩家的不二之选。

就在今日，iGame GeForce RTX 4090 Vulcan LAB单卡在3DMark的Time Spy Extreme项目中，以高达24103的分数成功拿下世界第一的王座，展现王者实力。

据七彩虹官方消息称，iGame Lab显卡将于今晚(3月31日)18：00，在B站、抖音、快手三大平台的七彩虹官方直播间，进行线上的新品直播，且看iGame GeForce RTX 4090 Vulcan LAB如何打破传统消费级硬件的桎梏，成为又一款品牌名片式的超级旗舰，让我们拭目以待!