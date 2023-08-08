Æß²ÊºçiGame RTX 4060 Ti MiniÏÔ¿¨¿ªÊÛ£¬½ö3399ÔªÆð£¡

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iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8G£¬3399Ôª:https://item.jd.com/100057571326.html
iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 16G£¬3899Ôª:https://item.jd.com/100057571362.html
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