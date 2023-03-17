开启DLSS 3流畅暴打亚当重锤！iGame RTX 4070 Ti畅玩赛博朋克

近期，热门光追游戏《赛博朋克2077》正式更新支持了最新的NVIDIA DLSS 3技术，让超高性能压力得到缓解，全新帧生成技术使得RTX 40系GPU成为游玩光追时代3A大作的最佳选择。而动画《赛博浪客》的播出引起了游戏玩家及二次元朋友的关注，动画凭借精彩的剧情及优秀的角色塑造赢得了观众一致好评。动画的火热风潮再度让游戏《赛博朋克2077》人气回暖，无数玩家重返夜之城，冲向荒板塔迎战BOSS“亚当・・・重锤”。采用赛博美学设计语言的硬件装备iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC为玩家实现高帧畅游，体验全景光线追踪下的夜之城!即刻起购买iGame RTX 4080全系列及RTX 4070 Ti部分系列型号晒单可获100元京东E卡!

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NVIDIA RTX是具有划时代意义的先进图形技术，它为玩家展现出近乎于真实世界光影的效果。目前已经有超过250款游戏及应用采用了RTX，实现逼真的图形效果。而这需要一款强大的显卡支持，才能体验高质量游戏画质，iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC将会带玩家进入真实光影特效下的《赛博朋克2077》夜之城!

夜晚的赛博城才是玩家真正的归属，各大帮派间表面风平浪静，实则暗流涌动。每当夜幕降临，不同势力便开始启动他们“精彩纷呈”的工作。夜之城的摩天高楼及贫民窟在各色的霓虹灯效及绵绵阴雨天气环境的烘托下，显得格外神秘。

进入游戏，开启RTX能够获得巨大的画质提升，如图所示，在未开启RTX的状态下，无论是地面还是水面的灯光反射效果糊成一团，仅出反射出部分的光源，并且毫无细节可言。但是一旦开启了RTX选项，画质就发生了翻天覆地的变化。水面中光源的反射清晰可见，能够根据水流的变化而事实呈现不同的效果，近乎于现实当中，人们肉眼所看到的水面反射效果。而在湿漉的砖地场景当中，每一块被雨临淋湿的砖瓦都呈现出不同的反射效果，地面细节相较RTX OFF更为清晰，可见全景光线追踪能够大幅度提升光影效果的表现。

当然，在游戏RTX ON的同时，运行帧率会一定程度的降低。以2K分辨率为例，iGame RTX 4070 Ti Vulcan在RTX OFF状态下，帧率可达98.8帧。但是在RTX ON后，降至47.9帧。而在4K分辨率当中RTX OFF状态可运行48.5帧，可在RTX ON下就仅剩21.2帧。光线追踪在带来极致画质的同时，也会降低游戏的体验。而有什么方法能够提升游戏运行帧率呢？NVIDIA DLSS 3给出了最优解!DLSS 3是由 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持，可在不影响画质和响应速度的前提下，利用 AI 创造更多高质量帧，从而达成提升帧率的效果。

在开启了DLSS选项后，帧率得到大幅度提升。2K分辨率下由原先的47.9帧上升至134.7帧，而在4K分辨率下由原先无法正常游玩的21.2帧提升至63.3帧，达到流畅游玩的标准。可见在RTX 40全新的架构之下，DLSS得到了超进化，帧数提升的效果显著。

iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC是专属于硬核玩家的高端新硬件，采用独特的赛博朋克设计语言，凌厉/凶悍/锋利/冷酷依旧是Vulcan系列不变的主题。OC版本凭借更高的频率(2310-2775MHz)让用户得到更优的使用体验，4根6mm+2根8mm豪华热管配合真空冰片技术压制高负载所产生的热量。GPU/CPU状态可由附带的LCD智屏“维”4.0进行实时显示，并且可通过iGame Center软件实现屏幕内容自定义显示，充分展示个性!

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