三星推出移动固态硬盘T5 EVO：具有超大可用容量、超快速度，设计紧凑耐用

【天极网DIY硬件频道】2023年11月14日消息――三星电子今日推出一款轻型移动固态硬盘T5 EVO，可提供高达8TB容量。

三星品牌存储事业部全球副总裁Hangu Sohn表示：“对于正在寻找传统移动机械硬盘替代品的消费者来说，T5 EVO是一种创新的新型移动存储选择。它采用紧凑的设计，但能提供优秀的可用容量、速度及耐用性，小到可以放在手掌中。”“T5 EVO旨在满足消费者多种生活方式下的需求。容量高达8TB，速度超快，设计紧凑，而且在受到外部冲击的情况下仍可进行数据保护。可以便捷地存储和访问数据。”

T5 EVO基于USB 3.2 Gen 1，传输数据的速度是移动机械硬盘的3.8倍，高达460 MB/s的连续读写速度，使传输大文件变得更加容易。

便携性增强，且符合人体工程学设计

T5 EVO的设计理念是“小巧轻便、符合人体工程学”。 T5 EVO采用符合人体工程学的设计，首次偏离了名片的大小，同时仍保持紧凑轻巧的功能，旨在提供全新的体验。其宽度为95mm，长度为40 mm，厚度为17 mm。虽然体积小巧，甚至可以用一只手握住，但可为消费者提供高达8TB的存储空间。与移动机械硬盘相比，这种紧凑的尺寸和大内存的结合，为用户提供了更快的速度、以及更小、更轻的机身。产品重量仅为102克， 精心设计，坚固安全。

T5 EVO整体采用黑色，并配备一个钛灰色环扣，从色彩上自带高级时尚感。与其他灰色主机设备放置时，会显得非常自然和谐。T5 EVO采用金属环设计，可以轻松地固定在包或行李上。此外，其金属机身和橡胶表面可提供额外保护，防止外部冲击，包括从高达两米处的跌落。

可快速轻松存储数百万张照片和歌曲。

T5 EVO设计小巧，但不影响其超大容量。其数据存储能力高达8TB，可容纳大文件、高分辨率视频、照片以及游戏，适用于工作和娱乐。高达8TB的容量，意味着可以存储超过200万张3.5MB的照片、180万个4MB的音乐文件，或者3500个2GB的视频。

热防护功能关注数据安全

T5 EVO移动固态硬盘，热防护技术和硬件数据加密来保障数据安全。三星动态散热保护技术(Dynamic Thermal Guard)，可防止硬盘过热并使其保持合适的工作温度，符合国际安全标准IEC 62368-1的要求。此外，T5 EVO支持AES (Advanced Encryption Standard) 256位硬件数据加密，让用户在存储数据时更有保障和信心。

广泛的兼容性，适用于多种用户

T5 EVO与多种操作系统和主机设备兼容，如macOS®、Windows®、智能手机/平板电脑及游戏机等。T5 EVO还支持三星魔术师(Magician)软件。该软件提供一套全面的管理功能，包括实时硬盘健康检查、正品验证、性能基准和固件更新等。

T5 EVO有2TB、4TB及8TB三种容量配置，带有适用于USB接口连接的Type-C数据线，并提供三年质保。 T5 EVO即日起开始在全球范围内上市。更多信息请访问https://samsung.com/portable-ssd。

1) 1GB=10亿字节;1TB=1兆字节由于使用了不同的测量标准，您的计算机可能会显示容量较低。

2)实际产品的重量和尺寸可能会因产品的容量和测量方法而有所不同。

3)最大数据传输速度根据三星的内部测试标准测量得出。性能可能会因主机配置、电缆及用户系统环境而有所不同。

4)基于在受控条件下进行的内部自由落体冲击试验。跌落阻力可能会因实际环境条件而有所不同。跌落造成的损坏不在保修范围内。

*测试条件：装置从2米高处自由下落到金属板上。

**对于产品的任何物理损坏，包括环扣出现弯曲或变形，均不提供任何保修。

5)三星魔术师软件可在Windows®、macOS®及Android™中使用。需要Windows®7及更高版本、macOS®High Sierra(10.13.6)及更高版，或Android™ 5.1及更高版本。旧版本的Windows®、macOS®及Android™操作系统可能不支持。

6)与主机设备的兼容性可能会有所不同。某些操作系统可能需要T5 EVO重新格式化。T5 EVO向后兼容USB 3.1、USB 3.0及USB 2.0。

7)在外壳的最热点测量Tc。为确保硬盘的正确使用，建议在设备工作温度范围内，在较重工作负载情况下具有足够的气流。

8)有关保修的更多信息，请访问https://www.samsung.com/cn/support/warranty/warrantyinformation15/