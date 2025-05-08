i玩节「热i焕新」即日开启 优惠福利助你升级七彩虹显卡

【天极网DIY硬件频道】国创新生代高端硬件品牌 iGame的超级品牌日自去年升级为“i玩节”以来，便收获了无数玩家的热爱!5月7日，一场专属于玩家的狂欢盛宴已经开启――其中最受期待的显卡换新活动同步上线!如果你正手持七彩虹旧型号显卡，现在正是升级装备的绝佳时机!RTX 50系显卡强势来袭，助你轻松焕新，畅享极致性能!

本次活动中，七彩虹官方诚意满满，回收型号从GTX 1660 SUPER到RTX 4080 16GB，最高回收价高达7800元!在指定门店购买七彩虹RTX 50系列显卡或搭载RTX 50显卡的整机，即可享受以旧换新优惠!

活动时间：2025年5月7日至5月13日

报名入口：微信关注七彩虹公众号，在菜单栏点击“找活动”――“以旧换新”

活动流程

一：购买新显卡

在活动指定店铺购买七彩虹旗下RTX 50系列新显卡或搭载RTX 50系列显卡的整机

具体参与店铺图下图，涵盖多个平台：

二：寄出旧显卡

新卡确认收货后，于5月18日前将旧显卡寄送至以下地址：

广东省惠州市博罗县罗阳街道梅花村九号路13号七彩虹AI科技园F栋五楼七彩虹售后

收件人：陈子鸿

电话：18929221852

注：(建议使用京东、顺丰或中通快递)

快递费用由用户自行承担

三：登记信息

关注七彩虹公众号，发送消息“以旧换新”，添加企业微信客服，获取表单，填写订单截图、新卡/旧卡型号、SN码等相关信息。

具体填写项目请参考下图(此为第一次信息采集)：

四：审核与检测

七彩虹将进行订单核查与旧显卡检测。

五：用户开票机信息提交

检测通过后，用户需根据微信客服的指引完成个人代开电子发票流程，并上传给微信客服。具体开票方法可以添加柒小希的企业微信，获得开票流程，根据提示进行操作，再进行相关信息提交。

(开票税费由用户自行承担)

*发票金额需与回收金额一致

具体填写项目请参考下图(此为第二次信息采集)：

六：退款

上传电子发票并通过审核后，七彩虹将在10个工作日内发放对应金额现金。

除了显卡换新活动之外，还有更多精彩活动资讯与专属福利，请持续关注七彩虹官方微信公众号!让我们共同期待这场专属于iGame玩家们的年度狂欢盛宴。在"i玩节"的舞台上，与iGame并肩同行，创造更多巅峰电竞时刻!