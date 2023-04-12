¹â×·¸ßÖ¡³©Íæ3A´ó×÷ iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2Ê×·¢ÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
²»Í¬Äê´úµ®ÉúµÄ3A´ó×÷£¬ÆäÓ²¼þÐèÇóÍùÍùÓëµ±Ê±µÄÏû·Ñ¼¶Ó²¼þË®Æ½½ôÃÜÏàÁ¬£¬Ç°ÓÐ¡°ÏÔ¿¨Î£»ú¡±¡¢¡°Ì©Ì¹ÔÉÂä¡±µÈµÈ£¬ºóÓÐ¹â×·Ê±´úµÄÓ²¼þÉ±ÊÖ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡£´ÓÍæ¼Ò½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÏíÊÜ3A´ó×÷ÎÞÒÉ¾ßÓÐÒ»¶¨ÃÅ¼÷£¬Í¬ÑùÐèÒªÍæ¼ÒÍ¶ÈëÊ±¼ä¡¢½ðÇ®Óë¾«Á¦£¬×é½¨Ò»Ì×ÐÔÄÜ³öÉ«¡¢ÐÔ¼Û±È¸ßµÄPCÓ²¼þ¡£
ÔÚ2023ÄêµÄ½ñÌì£¬NVIDIAÍÆ³öµÄÐÂÒ»´úGeForce RTX 40ÏµGPU²úÆ·ÏßÒÑÓÐ°ëÊýÒÔÉÏÕýÊ½µÇ³¡£¬Ö÷Á÷Íæ¼ÒÈÈÇÐ¹Ø×¢µÄRTX 4070½ñÈÕÒ²ÕýÊ½ÓÀ´Ê×·¢½â½û¡£½üÈÕÎÒÃÇ¾Í¶ÔÆäÖÐÒ»¿îRTX 4070½øÐÐÁËÌåÑé£¬Óë´ËÇ°·¢²¼µÄÍ¬´ú²úÆ·ÀàËÆ£¬RTX 4070²ÉÓÃAda Lovelace¼Ü¹¹ÓëÌ¨»ýµç¶¨ÖÆ4N¹¤ÒÕ£¬µÚÈý´úRT Core¡¢µÚËÄ´úTensor Core£¬ÒÔ¼°È«¾°¹âÏß×·×Ù¡¢DLSS 3¡¢NVIDIA ReflexµÈ¼¼Êõ×é³ÉÁËAda Lovelace¼Ü¹¹µÄºËÐÄÓÅÊÆ¡£ÏÈ½øµÄºËÐÄ¼Ü¹¹ÓëÖÆ³Ì¹¤ÒÕÑÓÐøÁË±¾´ú¸ü¸ßµÄÐÔÄÜÉÏÏÞ¡¢³¬¸ßÄÜºÄ±ÈµÈÌØµã¡£
RTX 4070²ÉÓÃÓëRTX 4070 TiÂÔÓÐ²»Í¬µÄAD104ºËÐÄ£¬´îÔØ46×éÁ÷Ê½¶à´¦ÀíÆ÷µ¥Ôª¡¢5888¸öCUDAºËÐÄ¡¢184¸öµÚËÄ´úTensorºËÐÄ¡¢46¸öµÚÈý´úRTºËÐÄ£¬ÒÔ¼°ÏàËÆµÄ12GBÃÀ¹âGDDR6XÏÔ´æ£¬ÏÔ´æÎ»¿í¡¢´ø¿í¾ùÓëRTX 4070 Ti±£³ÖÒ»ÖÂ¡£
RTX 4070±»¶¨ÒåÎª½øÒ»²½½«DLSS 3¼¼ÊõÍÆÏò´óÖÚÍæ¼ÒµÄ²úÆ·£¬¼´Ê¹ÔÚÐí¶à×îÐÂÓÎÏ·ÖÐ¿ªÆô¹âÏß×·×Ù¹¦ÄÜ£¬Ò²ÄÜ½èÓÉDLSS 3¼¼Êõ»ñµÃ1440P·Ö±æÂÊÏÂ¸ß´ï100+µÄÖ¡Êý¡£Ä¿Ç°ÎÒÃÇÒÑÖª³¬¹ý280¿îDLSSÓÎÏ·ÓëÓ¦ÓÃ·¢²¼£¬Ö§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·Ò²´ïµ½30¿î£¬ÇÒÐÂ¼¼ÊõµÃµ½Ó¦ÓÃµÄËÙ¶È±È´ËÇ°µÄDLSS 2¿ìµÃ¶à£¬¿ÉÎ½Ç°¾°¹ãÀ«¡£´ËÍâ£¬ÓÉÓÚNVIDIA Reflex¼¼ÊõµÄ´æÔÚ£¬ÔÚÖ÷Á÷ÈÈÃÅµÄ¾º¼¼Éä»÷ÓÎÏ·ÖÐ£¬Íæ¼ÒÒ²ÎÞÐèµ£ÐÄDLSS 3ÖÐµÄÖ¡Éú³É¼¼Êõ´øÀ´¹ý¶àÑÓ³Ù£¬ÓÈÆäÊÇÎÒÃÇ¶úÊìÄÜÏêµÄ¡¶APEXÓ¢ÐÛ¡·¡¢¡¶Ê¹ÃüÕÙ»½£ºÕ½Çø2¡·¡¢¡¶ÌÓÀëËþ¿Æ·ò¡·µÈµÈ¡£
¿ÉÒÔËµRTX 4070Ïà±ÈRTX 4070 TiÔÚºËÐÄ¹æÄ£ÉÏÓÐÔ¼23%µÄËõ¼õ£¬µ«»»À´µÄÊÇ¸ü¼ÓÊµ»ÝµÄÊÛ¼Û£¬ÒÔ¼°ÔÚÖ÷Á÷3AÍæ¼ÒÑÛÖÐ³ÉÎª±¬¿îÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£½üÆÚÎÒÃÇÊÕµ½ÁËÆß²ÊºçÆìÏÂ¸ß¶Ë×ÓÆ·ÅÆiGameÍÆ³öµÄGeForce RTX 4070 Ultra W V2£¬½ÓÏÂÀ´ÈÃÎÒÃÇÍ¨¹ý¾ßÌåÆÀ²âÀ´ÁË½âËüµÄ¸÷Ïî±íÏÖ¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ
iGame UltraÏµÁÐÔÚÍâ¹ÛÉè¼Æ·½ÃæÏòÀ´ÒÔ³äÂú³±Á÷¸ÐµÄÇ³É«Ïµ¡¢½¥±äÉ«·ç¸ñÎÅÃû£¬´Ë´ÎÐÂÒ»´úiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2²ÉÓÃµÄ²¨ÆÕ£¨Pop£©ÒÕÊõÉè¼ÆÓïÑÔÍ¬ÑùÊ÷Á¢ÁËÏÊÃ÷ÌØÉ«£¬³ÊÏÖ¸ü¼Ó¸öÐÔ»¯ÇÒ¾ßÓÐÇà´º¸ÐµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2´îÔØ°×É«²¨ÆÕÍâ¼×Óë²¨ÆÕÉ¢ÈÈ×°ÖÃ£¬²ÉÓÃ3*10cm¾ÅÒí»·ÐÍÉÈÒ¶´îÅä´óÃæ»ý÷¢Æ¬Óë6¸ù6mmÈÈ¹Ü£¬Ìá¹©ÓÅÒìÉ¢ÈÈÐÔÄÜ¡£
É¢ÈÈÍâ¼×ÕýÃæ²ÉÓÃÈý¶Î·Ö¸î´¦Àí£¬²¢¾ßÓÐ´óÃæ»ýµÄÀà±´¿Çºç²Ê½¥±äÐ§¹û£¬¿ÉËæ¹âÏßÕÕÉä½Ç¶È¡¢Ç¿ÈõÒÔ¼°²»Í¬É«ÎÂ³ÊÏÖ³ö±ä»ÃÄª²âµÄÊÓ¾õ¹Û¸Ð¡£²¨ÆÕÒÕÊõÃÈ·¢ÓÚÉÏÊÀ¼ÍÓ¢ÃÀµÄÏû·ÑÖ÷ÒåÎÄ»¯£¬ÍùÍù²ÉÓÃÉÌÒµÃÀÊõ·ç¸ñµÄËØ²ÄÓëLogoÆ´Ìù£¬±í´ï³ö¶Ô´óÖÚÍ¨Ë×ÎÄ»¯µÄ¹Ø×¢£¬ÔÞÃÀÉú»îÖÐµÄÆ½·²Ö®ÃÀ£¬ÍùÍù¸øÈËÒÔÚ¶Ð³·çÈ¤ºÍÄêÇá»¯µÄÓ¡Ïó£¬ÕâÒ²Óëµ±´úDIYÓ²¼þÖ÷´òµÄ¸öÐÔ»¯£¬×÷ÎªÖ÷ÒªÊÜÖÚµÄÄêÇáÈºÌå²úÉúÄÚºÉÏµÄÆõºÏ¡£
iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2µÄ±³°å´¦Í¬Ñù²ÉÓÃ²¨ÆÕ·ç¸ñ£¬½ðÊô²ÄÖÊ±³°å´îÅäÎ²²¿ïÎ¿ÕÉè¼Æ¿ÉÀ©Õ¹·çµÀ£¬½øÒ»²½ÔöÇ¿÷¢Æ¬É¢ÈÈÐ§¹û¡£·ÛÉ«Ultra×ÖÌåµÈÉè¼ÆÔªËØÓëÍâ¼×Õý²àÃæÏàºôÓ¦£¬Ìá¹©¸üºÃµÄÒ»Ìå¸Ð¡£
À´µ½Íâ¼×²àÃæ£¬´Ë´¦´îÔØÁË12VHPWR¹©µç½Ó¿ÚÓë²¨ÆÕRGBµÆ×é¡£12VHPWR½Ó¿Úµ¥Ïß×î¸ß¿ÉÌá¹©600W¹¦ÂÊÖ§³Ö£¬iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2ÔÚ°ü×°ÖÐÌá¹©ÁË2*8Pin×ª12VHPWRµÄ×ª½ÓÏß²Ä¡£²ÉÓÃ²¨µãÔªËØÓëºç¶ÆÃæ°åµÄRGBµÆÍ¬ÑùÄÜÌá¹©·á¸»µÄÊÓÐ§×éºÏ¡£
×îºóÊÇ½Ó¿Ú·½Ãæ£¬¿É¼ûiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2µÄIO±³°åÎªÈý²Ûºñ£¬ÓëÉ¢ÈÈÍâ¼×ÆëÆ½¡£Ìá¹©3¸öDP 1.4aºÍ1¸öHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬¾ù¿ÉÊµÏÖ×î¸ß4K 120HzµÄ»ÃæÊä³ö¡£×÷ÎªiGameÏµÁÐµÄ±êÅä£¬½Ó¿ÚÃæ°å´¦ÒÀ¾ÉÅä±¸ÁËÒ»¼ü³¬Æµ°´Å¥£¬°´ÏÂºó¿ÉÔÚË«BIOS¼ä½øÐÐÇÐ»»¡£
Êµ²âÌåÑé
ÔÚ±¾´Î¶ÔiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2µÄÆÀ²âÖÐ£¬ÎÒÃÇÒÀÈ»Ö÷Òª¹Ø×¢DLSS 3¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬²¿·Ö3A´ó×÷ÒÔ2K·Ö±æÂÊÔËÐÐÊ±µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÒÔ¼°Íæ¼Ò¹Ø×¢µÄÑÓ³ÙÇé¿ö¡£²âÊÔÖÐÊ¹ÓÃÁËNVIDIA FrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼Æ½¾ùÖ¡Êý¡¢1%µÍÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù£¬×÷ÎªºâÁ¿ÓÎÏ·Á÷³©¶ÈºÍÏìÓ¦¶ÈµÄÖ±¹ÛÖ¸±ê¡£
²âÊÔÆ½Ì¨Ê¹ÓÃµÄ²¿·ÖÅäÖÃÈçÏÂ£º
Ç°ÎÄÖÐÎÒÃÇÒÑ¾²é¿´¹ýGPU-Z£¬½ØÖÁÄ¿Ç°×îÐÂµÄ2.52.0°æ±¾»¹ÎÞ·¨ÕýÈ·Ê¶±ð×ÀÃæ°æRTX 4070£¬µ«ÒÀÈ»ÄÜ¶ÁÈ¡µ½ÏÔ´æ¹æ¸ñ¡¢¼ÓËÙÆµÂÊµÈÐÅÏ¢¡£
¿ªÊ¼Êµ²âÇ°£¬ÎÒÃÇ¼òµ¥ÁË½âÒ»ÏÂiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2ÔÚ»ù×¼²âÊÔÖÐ±íÏÖ³öµÄÀíÂÛÐÔÄÜ¡£
ÔÚ3DMARKµÄTime Spy(DX12)¡¢Fire Strike Extreme(DX11)¡¢Port Royal(¹âÏß×·×Ù)ÕâÈýÏîÒÔ2K·Ö±æÂÊÔËÐÐµÄ»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2·Ö±ðµÃ·Ö18351¡¢21758¡¢11387¡£
ÎÒÃÇÔÚ»ù×¼ÐÔÄÜµÄ²âÊÔ½á¹ûÖÐÑ¡ÓÃÁËÇ°´úÏà½ü¶¨Î»µÄRTX 3070/3070 Ti½øÐÐ¶Ô±È£¬¿É¼ûÏà±ÈÕâÁ½¿î²úÆ·£¬RTX 4070µÄ¸÷ÏîÀíÂÛÐÔÄÜ¾ùµÃµ½30%×óÓÒµÄÌáÉý£¬½Ó½üRTX 3080 10GµÄË®Æ½£¬²¢ÇÒRTX 4070µÄTGP¸üµÍ£¬½öÎª200W¡£
ÔÚÍ¬´ú¶Ô±ÈÖÐ£¬RTX 4070ÔòÄÜ¹»´ïµ½ÐÖµÜ²úÆ·RTX 4070 TiÔ¼82%µÄÐÔÄÜË®Æ½£¬µ«ÔÚºËÐÄ¹æÄ£ÉÏ½öÎªÔ¼76%£¬TGPÉÏÎªÔ¼70%£¬¼Û¸ñÉÏ¸üÊÇÐÎ³É599ÃÀÔª¶Ô799ÃÀÔªµÄÓÅÊÆ¡£¿ÉÒÔËµÔÚ»ùÓÚÀíÂÛµÄÐÔ¼Û±È·½Ãæ£¬RTX 4070ÌìÈ»ÓµÓÐÇ¿¾¢µÄÓÅÊÆ¡£
¶øÔÚ3DMARK DLSS¹¦ÄÜ²âÊÔÖÐ£¬iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2Ò²ÓÐ²»´íµÄ±íÏÖ£¬Ê¹ÓÃ°üº¬Ö¡Éú³É¼¼ÊõµÄDLSS 3£¬²¢½«³¬¼¶·Ö±æÂÊÉèÎª¡°ÖÊÁ¿¡±µµ¡£ÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬iGame RTX 4070 Ultra W V2È¡µÃÁË´Ó52.12FPSµ½123.65FPSµÄÆ½¾ùÖ¡ÊýÌáÉý¡£
×îºóÎÒÃÇÊ¹ÓÃFurMark½øÐÐ30·ÖÖÓ¿¾»ú£¬¿É¼ûGPUºËÐÄÆµÂÊÎÈ¶¨ÔÚ2580MHz£¬Õû¿¨¹¦ºÄÔ¼Îª200W£¬ÊÒÎÂÔ¼25ÉãÊÏ¶È»·¾³ÖÐGPUÎÂ¶ÈÓëÏÔ´æÎÂ¶È·Ö±ð½öÎª64.9ÉãÊÏ¶ÈÓë54ÉãÊÏ¶È£¬ÎÂ¶È±íÏÖÁ¼ºÃ¡£
ÓÎÏ·Êµ²â
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½«½øÈëÓÎÏ·Êµ²âµÄ»·½Ú£¬±¾´ÎÎÒÃÇÑ¡ÓÃÁËÒ»Ð©Ö§³ÖDLSS¼¼ÊõµÄ¹âÏß×·×ÙÓÎÏ·£¬À´¿´¿´iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2ÄÜ¹»Í¨¹ýDLSS 2/DLSS 3ÔÚ¹â×·ÓÎÏ·ÖÐ´øÀ´ÔõÑùµÄÌåÑéÌáÉý¡£ÒÔÏÂÓÎÏ·²âÊÔ¾ù²ÉÓÃÔ¤ÉèÈ«¸ß»ÖÊ¡¢2560*1440·Ö±æÂÊ£¬Êý¾ÝÀ´×ÔFrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼£¬±ê×¢ÖÐ¡°DLSS ON¡±±íÊ¾¿ªÆôDLSS2/DLSS 3Ïà¹Ø¹¦ÄÜ£¬µµÎ»¾ùÉèÖÃÎª¡°ÖÊÁ¿¡±¡£
¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥ ÔöÇ¿°æ¡·
¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥¡·×÷Îª±¾´ÎÓÎÏ·²âÊÔÖÐÏà¶Ô´«Í³µÄÕóÓª£¬Ô°æÎª¹âÕ¤ÓÎÏ·£¬ÔÚÔöÇ¿°æÖÐÐÂÔöÁË¹âÏß×·×Ù¹¦ÄÜ¶Ô»ÖÊ½øÐÐÌáÉý£¬²¢Ìá¹©ÁËDLSS 2µÄÖ§³Ö¡£´Ó²âÊÔÊý¾ÝÖÐ¿É¼û£¬¼´Ê¹²»¿ªÆôDLSS¹¦ÄÜ£¬RTX 4070 Ultra W V2Ò²×ãÒÔ³©Íæ¿ªÆô¹âÏß×·×ÙºóµÄ¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥ ÔöÇ¿°æ¡·£¬Æ½¾ùFPS¿É´ï86.9£¬1%µÍÖ¡Ò²ÓÐ²»´íµÄË®Æ½;µ«ÔÚ¿ªÆôDLSSºó£¬Æ½¾ùFPS½øÒ»²½ÌáÉýÖÁ120.4£¬1%µÍÖ¡Ò²´ïµ½60ÒÔÉÏ£¬ºÜ´ó³Ì¶ÈÉÏ¼õÇáÁËÅ¼·¢µÄ¿¨¶Ù£¬ÌáÉýÕûÌåÔËÐÐµÄÁ÷³©ÐÔ£¬·ûºÏRTX 4070 2K100+FPS½â¾ö·½°¸µÄ¶¨Î»¡£Í¬Ê±ËäÈ»FrameViewÈí¼þÃ»ÄÜ¶ÁÈ¡µ½ÓÎÏ·ÔËÐÐÖÐµÄÑÓ³ÙÊý¾Ý£¬µ«Õâ¿îµÚÒ»ÈË³ÆÉä»÷ÓÎÏ·£¬ÔÚÓÎÍæÖÐµÄÕûÌå¿ØÖÆ¸ÐÊÜÊÇ½ÏÎª¸úÊÖµÄ¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÔÚÇ°¶ÎÊ±¼äµÄ¸üÐÂÖÐÕýÊ½ÉÏÏßÁËDLSS 3¹¦ÄÜ£¬¶øÔÚ×î½üµÄ¸üÐÂÖÐÓÖ´øÀ´ÁË¹âÏß×·×Ù£º³¬ËÙÄ£Ê½µÈ»ÖÊÑ¡Ïî£¬¿ÉÒÔËµ½«¼ÌÐø±£³ÖËüÓ²¼þÉ±ÊÖµÄÉí·Ý¡£½èÖúiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2£¬ÎÒÃÇÄÜ¹»²»¿ªÆôDLSSÔÚ¹âÏß×·×Ù£º³¬¼¶µÄ»ÖÊµµÎ»»ñµÃ»ù±¾Á÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬Æ½¾ùFPS´ï65.4¡£µ«¿ªÆô°üÀ¨³¬¼¶·Ö±æÂÊ¡¢Ö¡Éú³É¡¢Reflex¼¼ÊõÔÚÄÚµÄDLSS 3¹¦ÄÜºó£¬ÔòÓÖÄÜÊ¹ÎÒÃÇ´³µ´Ò¹Ö®³ÇµÄÌåÑéÌáÉýÒ»´ó½Ø£¬Æ½¾ùFPSÌáÉýÖÁ112.4£¬1%µÍÖ¡ÌáÉýÖÁ78.5£¬Í¬Ê±ÔËÐÐÕûÌåµÄÑÓ³ÙµÃµ½ÁË½µµÍ£¬½öÎª43.8ms¡£Èç¹ûÏëÔÚ2K·Ö±æÂÊÒÔ¸ß»ÖÊ³©Íæ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·£¬RTX 4070Í¬µÈ¼¶µÄÐÔÄÜ½«»áÊÇ±ØÒªµÄ¡£
¡¶Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ ´ÎÊÀ´ú°æ¡·
Í¬ÑùÊÇÀ´×ÔCDPRµÄÓÎÏ·£¬¡¶Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ¡·Ãâ·Ñ¸üÐÂµÄ´ÎÊÀ´ú°æ±¾¿ÉÒÔËµ¼¸ºõÓÐÁË±È¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¸ü¸ßµÄÅäÖÃÒªÇó£¬Í¬Ê±»ÖÊÒ²µÃµ½ºÜ´óÌáÉý¡£¾¹ý²âÊÔ£¬ÔÚ2K·Ö±æÂÊÈ«¸ß»ÖÊÏÂ£¬¿ªÆôDLSS 3ÄÜ¹»Ê¹Æ½¾ùFPSÌáÉý½ü1±¶£¬´ïµ½93.1£¬Í¬Ê±ÑÓ³ÙÓë¿¨¶Ù×´¿ö¾ùÓÐËù¸ÄÉÆ£¬ÕæÕýÊ¹Õâ¿î¶¯×÷ÀàRPGÓÎÏ·±äµÃÁ÷³©¿ÉÍæ¡£
¡¶´«ËÍÃÅRTX°æ¡·
²ÉÓÃÈ«¾Ö¹â×·¼¼ÊõµÄ¡¶´«ËÍÃÅRTX°æ¡·Ò²ÊÇÒ»¿î³£ÓÃµÄÑÝÊ¾ÓÎÏ·£¬Ëü×îÃ÷ÏÔµÄÌØÐÔ¾ÍÔÚÓÚÄÜ¹»½«DLSS¼¼Êõ´øÀ´µÄÌáÉýÏÔÖø³ÊÏÖ³öÀ´¡£iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2¿ªÆôDLSS 3Ïà¹Ø¹¦ÄÜºó¿É½«Õâ¿îÓÎÏ·µÄÆ½¾ùFPS´Ó22.2¾Þ·ùÌáÉýÖÁ90.3£¬Í¬Ê±1%µÍÖ¡ÓëÑÓ³ÙË®Æ½¾ùÓÐºÜ´ó½ø²½£¬ÌåÑéË¿»¬Á÷³©£¬ÄÜ¹»ÈÃÍæ¼Ò×¨×¢ÓÚÓÎÏ·ÄÚÈÝ±¾Éí¡£
ÔÚËÄ¿îÓÎÏ·Êµ²âµÄ×îºó£¬ÎÒÃÇÒ²½èÖúFrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼ÏÂÁËËüÃÇÓÎÍæ¹ý³ÌÖÐµÄGPU¹¦ºÄÇúÏß¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2ÔÚÓÎÏ·³¡¾°µÄ¹¦ºÄ»ù±¾Î¬³ÖÔÚ190WÉÏÏÂ£¬ºÜÉÙ´ïµ½200W·åÖµ£¬ÄÜºÄ±È·½ÃæÁîÈËÊ¡ÐÄ£¬650W×óÓÒ¶î¶¨¹¦ÂÊµÄµçÔ´¼´¿ÉÇáËÉÊÊÅä¡£
¹¦ÄÜÌåÑé
¾¹ýÓÎÏ·Êµ²âºó£¬ÎÒÃÇ¼ÌÐø¶ÔGeForce RTX 40ÏµGPU½üÆÚ³öÏÖµÄÒ»Ð©ÐÂ¹¦ÄÜ½øÐÐÌåÑé¡£
RTX VSR
RTXÊÓÆµ³¬·Ö±æÂÊÊÇÇ°¶ÎÊ±¼äNVIDIAËæ×ÅÇý¶¯¸üÐÂÎªÓÃ»§´øÀ´µÄÒ»ÏîÐÂ¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö¶ÔÍøÒ³²¥·ÅµÄÊÓÆµ½øÐÐÊµÊ±ÔöÇ¿¡¢ÌáÉý»ÖÊ£¬Î´À´Ò²½«ÊÊÅäVLCµÈ±¾µØ²¥·ÅÆ÷¡£
ÏëÒª¿ªÆôÕâÏî¹¦ÄÜ£¬ÎÒÃÇÊ×ÏÈÐèÒªÅä±¸Ò»¿éRTX 30Ïµ»ò40ÏµGPU£¬Ëæºó¿ÉÒÔÔÚNVIDIA¿ØÖÆÃæ°å-µ÷ÕûÊÓÆµÍ¼ÏñÉèÖÃÖÐÕÒµ½ÕâÏî¹¦ÄÜ¡£¹´Ñ¡¡°³¬·Ö±æÂÊ¡±¿ª¹Ø£¬ËæºóÔÚÏÂÀÀ¸ÄÚÑ¡Ôñ1-4µÄÖÊÁ¿µÈ¼¶£¬×îºóµã»÷´°¿ÚÓÒÏÂ·½¡°Ó¦ÓÃ¡±¼´¿É¿ªÆô¹¦ÄÜ¡£
ÏëÒªÊµ¼ÊÌåÑéÕâÏî¹¦ÄÜ£¬Ä¿Ç°ÐèÒªÊ¹ÓÃ×îÐÂ°æ±¾µÄChrome»òEdgeä¯ÀÀÆ÷¡£ÎÒÃÇ¿ÉÒÔËæÒâ´ò¿ªÒ»¸öÊÓÆµÍøÕ¾£¬ÀýÈçBilibili£¬ÔÙËæÒâµã»÷Ò»¸öÊÓÆµ²¥·Å¼´¿É£¬ÎªÁË¸üºÃµØÕ¹ÏÖRTX VSR¹¦ÄÜµÄÐ§¹û£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×îµÍµÄ360P·Ö±æÂÊ¡£
²¥·ÅÊÓÆµÊ±£¬Èç¹ûÎÒÃÇ´ò¿ªGPU-Z»òÈÎÎñ¹ÜÀíÆ÷µÈÓ²¼þ¼ì²â¹¦ÄÜ£¬Ôò»á·¢ÏÖGPU±¾ÉíÒÑ¾´øÓÐÒ»¶¨µÄ¸ºÔØÁË¡£¶øÕâÏî¹¦ÄÜµÄÐ§¹ûÈçºÎ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýÈçÏÂÈýÕÅÍ¼Æ¬Õ¹ÏÖ£¬²»¿´±ðµÄ£¬¾Í¿´Õâ¿éÀî×¯°×Èâ£º
ÔÉú360P»Ãæ
¾¹ýRTX VSRÔöÇ¿µÄ360P»Ãæ
ÔÉú1080P»Ãæ
ºÜÃ÷ÏÔ£¬½ö½ö¶ÔÓÚÕâ¿éÈâµÄÎÆÂ·Óë±ßÔµ´¦ÀíÉÏ£¬RTX VSR¾ÍÌá¹©ÁËÊ®·ÖÇåÎúÈñÀûµÄ±ßÔµ¶Ô±ÈºÍ¹Û¸Ð£¬ÒòÊÓÆµ×ªÂëÑ¹Ëõµ¼ÖÂµÄÂíÈü¿ËÒ²µÃµ½´¦Àí£¬ÈâµÄÂÖÀªÉõÖÁ±ÈÍøÕ¾ÔÉú1080P¸üÆ½»¬£¬ÄÜ¹»Æðµ½Ò»¶¨µÄÊÓÆµ·Ö±æÂÊÔöÇ¿Ð§¹û£¬µ«ÔÚ×ÖÄ»µÄ´¦ÀíÉÏ¿ÉÒÔ¿´³öÓëÔÉú¸ß·Ö±æÂÊµÄ²îÒì¡£
Stable Diffusion
Stable DiffusionÊÇ½üÆÚ±È½ÏÈÈÃÅµÄAI»æÍ¼Ä£ÐÍÖ®Ò»£¬¶øÏëÒª½«Æä²¿ÊðÔÚ±¾µØÊ¹ÓÃÒ²Àë²»¿ªGPUµÄÍ¼ÐÎ¼ÆËãÐÔÄÜ£¬¶øRTX 4070½«»áÊÇÎ´À´Öî¶àAIÓ¦ÓÃµÄÈëÃÅÑ¡ÔñÖ®Ò»¡£
Stable DiffusionµÄ±¾µØ²¿Êð¹ý³ÌÎÒÃÇÔÚ´ËÂÔ¹ý£¬Ö±½ÓÀ´¿´½á¹û£º
ÊäÈëÓÐ¹Ø½¨ÖþÓëÖÜÎ§³¡¾°¡¢·ç¸ñ¡¢·ÕÎ§µÄÒ»ÏµÁÐÃèÊö£¬ÎÒÃÇÑ¡ÔñEuler a 50´Î²ÉÑù£¬Êä³ö¿í¸ß¾ùÎª768ÏñËØµÄÍ¼Æ¬¹²20ÕÅ£¬ÓÃÊ±4·Ö05Ãë£¬ÏÔ´æÕ¼ÓÃÔ¼6.7G¡£¼´iGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2´ó¸ÅÄÜÒÔÕâÒ»²ÎÊýÃ¿·ÖÖÓÉú³É5ÕÅÍ¼Ïñ£¬×÷Îª²Î¿¼£¬±¾´úÆì½¢RTX 4090Ã¿·ÖÖÓ¿ÉÉú³É20ÕÅ£¬ÉÏ´úÆì½¢RTX 3090 TiÃ¿·ÖÖÓ¿ÉÉú³É11ÕÅ¡£
ÆÀ²â×Ü½á
ºÏÊÊµÄÐÔÄÜ½áºÏÓÐÎüÒýÁ¦µÄ¶¨¼Û£¬´Ë´ÎNVIDIAÍÆ³öµÄRTX 4070¿ÉÒÔËµÓÖÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬ÓÈÆäÊÇ´òËã½«×°»úÔ¤Ëã¿ØÖÆÔÚÍòÔªÄÚµÄDIY°®ºÃÕß´øÀ´Ò»´Î¾ªÏ²¡£ÔÚAda Lovelace¼Ü¹¹µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬µÍ¹¦ºÄ¡¢¸ßÄÜÐ§±È¶¨Î»µÄÏÔ¿¨»ñµÃÁË±ÈÍùÄê¸ü¶àµÄÌáÉý£¬ÊÜÒæÕß×ÔÈ»°üÀ¨ÁËÖ÷Íæµç¾ºÍøÓÎÓëÈëÃÅ3AµÄ´óÖÚÍæ¼Ò£¬¶ÔËûÃÇ¶øÑÔ£¬RTX 4070ÓÐÊµÁ¦³ÉÎªÎ´À´ÊýÄê¼ä²»ÂäÎéµÄÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡¡£
¶ø¶ÔÓÚÕâ¿îiGame GeForce RTX 4070 Ultra W V2£¬ËüÑÓÐøÁË¼Ò×å²úÆ·µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÓëÐÔ¼Û±È¶¨Î»£¬ÒÀÈ»ÎªDIYÓÃ»§Ìá¹©ÁËÇ³É«Ïµ¡¢¸ßÑÕÖµÓ²¼þµÄ³öÉ«Ñ¡Ôñ£¬Í¬Ê±ÔÚÐÔÄÜ¡¢É¢ÈÈ·½Ãæ¾ùÓÐ²»´íµÄ±íÏÖ£¬ÊÇÒ»¿î²»ÈÝ´í¹ýµÄ³±Á÷µç¾º×°±¸¡£Æß²Êºç½«ÓÚ4ÔÂ13ÈÕÍí£¬ÔÚ¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢¶¶Òô¡¢Î¢ÉÌ³ÇµÈµçÉÌÆ½Ì¨ÓëÏßÏÂÊÚÈ¨¾ÏúÁãÊÛÇþµÀ·¢ÊÛÈ«ÐÂGeForce RTX 4070ÏÔ¿¨£¬°üÀ¨iGameÆìÏÂVulcan/Neptune/Advanced/UltraÒÔ¼°Õ½¸«µÈ¶à¸öÏµÁÐ£¬ÊÛ¼Û4799ÔªÆð¡£ÏëÒª´òÔìÍòÔªÄÚ¸ßÐÔ¼Û±Èµç¾º×°±¸µÄÍæ¼ÒÒ»¶¨²»Òª´í¹ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â